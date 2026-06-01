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ВАС РФ Арбитражный суд города Москвы Арбитражный суд Московского округа

СОБЫТИЯ


01.06.2026 Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Решение суда Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «НП ИВЦ» (бренд PM&HM), которое реализовало государствен
01.04.2026 За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию

компанию досудебную претензию, но денег получить не смогли. Тогда было принято решение подать иск в Арбитражный суд Москвы. Выплата — ноль рублей Арбитражный суд Москвы посчитал требован
03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии

й суд США по Северному округу Калифорнии запретил «Гуглу» и его управляющему Валерию Таляровскому возбуждать и продолжать судебные производства против Google Ireland Limited в России. В свою очередь, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Таляровского о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в суде Калифорни
10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство

«Национальный центр информатизации» начинает процедуру банкротства В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом «Национального центра информ
09.12.2024 Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить

зачет требований. В конце 2022 г. ООО «Гугл» было признано банкротом, управляющим несостоятельности Арбитражный суд Москвы назначил Валерия Таляровского. Сумма признанной задолженности ООО «Гуг
10.06.2022 «Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS

суд. К судебным разбирательствам на сторону ФАС были привлечены НП НСФР и банк «Русский стандарт». Арбитражный суд Москвы отклонил иски «Вымпелкома», МТС и Tele2. Эти решения были подтверждены
03.02.2021 «Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов

лжил атаковать Минцифры судебными исками. 23 марта 2020 г., как сообщал CNews, оператор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском уже на 529,6 млн руб. – на момент публикации материала самым к
14.03.2016 Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС России по делу Google
18.03.2015 У «Основы Телеком» отобрали все частоты

толий Сердюков (государственный «Воентелеком» владеет 25% акций «Основа Телеком»). В начале 2014 г. Арбитражный суд Москвы уже рассматривал данный иск. Тогда суд признал незаконным решения ГКРЧ
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты

29 января Арбитражный суд Москвы приступит к повторному рассмотрению иска компаний «Ресурс», «Восток» и
09.12.2011 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве МТС

аявления. Как следует из картотеки арбитражных дел, 7 ноября вступило в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым с МТС в пользу «Лоцман Менеджмент Групп» б
17.08.2011 «Альт Телеком» не смог защитить свою деловую репутацию в Арбитражном суде Москвы

011 г. «Альт телеком», занимающийся продажей сотовых телефонов и сопутствующих товаров, обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ОЗПП с требованием удалить негативные отзывы о

23.09.2008 Суд не удовлетворил жалобу МИ ФНС к ЮТК

говые санкции на сумму 217,6 млн. руб. Не согласившись с решением МИ ФНС по КН №7, ЮТК обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании его недействительным в части начислений в

23.04.2008 Налоговые претензии к «Ростелекому» признаны неправомерными

и Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 7 (МИ ФНС №7) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Рост
28.11.2007 Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска "ВымпелКома" к ФАС
23.10.2007 Арбитраж Москвы перенес рассмотрение иска Россвязи к ФАС
29.08.2007 Апелляционный суд не удовлетворил жалобу налоговиков по делу «ЦентрТелекома»

кция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №7 подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. В результате судебного разбирательства суд постановил

03.08.2007 Арбитраж Москвы подтвердил налоговые претензии к СЗТ
10.11.2006 "Россвязьнадзор" отказал оператору связи в изменении срока начала действия лицензии

ную жалобу Россвязьнадзора на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2006 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2006 г. и принял решение об отмене ука
30.10.2006 Арбитраж Москвы удовлетворил два иска МГТС к Минфину

ва 121,4 млн руб., сообщает РБК. Минфин планирует обжаловать решения о взыскании денежных средств в Арбитражном апелляционном суде Москвы. Кроме того, на 31 октября назначены слушания по еще дв
25.09.2006 Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору

едпринимательством. В свою очередь, 18 июля 2006 г. компания "МТУ-Интел" обратилась за разъяснением в Министерство информационных технологий и связи РФ и 20 июля 2006 г. направила исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы с целью оспорить предписание Россвязьнадзора. В настоящее время компания продолжает предоставление услуг "Стрим-ТВ" абонентам. Устранение нарушений, указанных в предпис
19.09.2006 Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ

иочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о призн
16.05.2006 "Вымпелком" приветствует решение Московского арбитражного суда

Компания «Вымпел» объявила о том, что Московский арбитражный суд вынес решение в пользу «Вымпелкома» по одному из исков, поданных компанией «Теленор Ист Инвест АС». Компания довольна решением суда, которое подтвердило действительно
28.12.2005 Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система"

Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. компания АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск АСВТ о взыскании с АФК «Система»
07.11.2005 Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт"

стема" называют невозможность участия АФК "Система" в "Васт". 13 октября "АСВТ" сообщило о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск "АСВТ" о взыскании с АФК "Систем
02.06.2004 Арбитраж Москвы признал правоту "ВымпелКома" в споре с Госсвязьнадзором
26.04.2004 "Центральный телеграф" обжалует отмену решения о передаче ему части здания на Тверской

.Москвы от 21 апреля 2004 г. планируется обжаловать его в установленный законом двухмесячный срок в Федеральном арбитражном суде Московского округа. На заседании апелляционной инстанции была уд
21.05.2003 Московский арбитраж открыл интернет-представительство

Сегодня, 21 мая 2003 года, начал работу официальный сайт Федерального арбитражного суда Московского округа. Основной задачей нового ресурса является о
03.06.2002 Арбитражный суд Московского округа встал на защиту авторских прав Microsoft

ь использования этих программных продуктов в своей хозяйственной деятельности. 18 февраля 2002 года Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел и удовлетворил иск корпорации Microsoft к ОАО КБ "Петро-
15.01.2002 Арбитраж Москвы отказал НТВ в исключительных правах на домен ntv.ru

14 января Арбитражный суд Москвы отказал ОАО "Телекомпания НТВ" в иске о защите исключительных прав на


Публикаций - 1175, упоминаний - 1585

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МегаФон 10834 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 127
Ростелеком 10991 119
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 81
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 60
Google LLC 12741 51
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 499 50
Т-Платформы - T-Platforms 412 46
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Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 44
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Microsoft Corporation 25818 40
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Softline - Софтлайн 3767 38
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Yandex - Яндекс 9294 37
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Apple Inc 13215 34
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Oracle Corporation 7090 33
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SAP SE 5609 25
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 79
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1783 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 40
Альфа-Групп 745 40
Почта России ПАО 2380 38
Альфа-Банк 1985 35
Связной ГК 1401 34
ПСБ - Промсвязьбанк 968 34
Евросеть 1421 32
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СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 18
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1944 11
Solvers 26 11
РЖД - Российские железные дороги 2102 10
Газпром ПАО 1496 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 10
Promsvyaz Capital B.V. 10 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 10
Trellas 23 10
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 10
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 10
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Контрактфинансгрупп МФО 14 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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