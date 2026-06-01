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ВАС РФ Арбитражный суд города Москвы Арбитражный суд Московского округа
СОБЫТИЯ
|01.06.2026
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Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами
Решение суда Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «НП ИВЦ» (бренд PM&HM), которое реализовало государствен
|01.04.2026
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За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию
компанию досудебную претензию, но денег получить не смогли. Тогда было принято решение подать иск в Арбитражный суд Москвы. Выплата — ноль рублей Арбитражный суд Москвы посчитал требован
|03.02.2025
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Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии
й суд США по Северному округу Калифорнии запретил «Гуглу» и его управляющему Валерию Таляровскому возбуждать и продолжать судебные производства против Google Ireland Limited в России. В свою очередь, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Таляровского о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в суде Калифорни
|10.01.2025
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ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство
«Национальный центр информатизации» начинает процедуру банкротства В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом «Национального центра информ
|09.12.2024
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Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить
зачет требований. В конце 2022 г. ООО «Гугл» было признано банкротом, управляющим несостоятельности Арбитражный суд Москвы назначил Валерия Таляровского. Сумма признанной задолженности ООО «Гуг
|10.06.2022
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«Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS
суд. К судебным разбирательствам на сторону ФАС были привлечены НП НСФР и банк «Русский стандарт». Арбитражный суд Москвы отклонил иски «Вымпелкома», МТС и Tele2. Эти решения были подтверждены
|03.02.2021
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«Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов
лжил атаковать Минцифры судебными исками. 23 марта 2020 г., как сообщал CNews, оператор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском уже на 529,6 млн руб. – на момент публикации материала самым к
|14.03.2016
|Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС России по делу Google
|18.03.2015
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У «Основы Телеком» отобрали все частоты
толий Сердюков (государственный «Воентелеком» владеет 25% акций «Основа Телеком»). В начале 2014 г. Арбитражный суд Москвы уже рассматривал данный иск. Тогда суд признал незаконным решения ГКРЧ
|27.01.2015
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Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты
29 января Арбитражный суд Москвы приступит к повторному рассмотрению иска компаний «Ресурс», «Восток» и
|09.12.2011
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве МТС
аявления. Как следует из картотеки арбитражных дел, 7 ноября вступило в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым с МТС в пользу «Лоцман Менеджмент Групп» б
|17.08.2011
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«Альт Телеком» не смог защитить свою деловую репутацию в Арбитражном суде Москвы
011 г. «Альт телеком», занимающийся продажей сотовых телефонов и сопутствующих товаров, обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ОЗПП с требованием удалить негативные отзывы о
|23.09.2008
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Суд не удовлетворил жалобу МИ ФНС к ЮТК
говые санкции на сумму 217,6 млн. руб. Не согласившись с решением МИ ФНС по КН №7, ЮТК обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании его недействительным в части начислений в
|23.04.2008
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Налоговые претензии к «Ростелекому» признаны неправомерными
и Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 7 (МИ ФНС №7) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Рост
|28.11.2007
|Арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска "ВымпелКома" к ФАС
|23.10.2007
|Арбитраж Москвы перенес рассмотрение иска Россвязи к ФАС
|29.08.2007
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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу налоговиков по делу «ЦентрТелекома»
кция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №7 подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. В результате судебного разбирательства суд постановил
|03.08.2007
|Арбитраж Москвы подтвердил налоговые претензии к СЗТ
|10.11.2006
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"Россвязьнадзор" отказал оператору связи в изменении срока начала действия лицензии
ную жалобу Россвязьнадзора на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 мая 2006 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2006 г. и принял решение об отмене ука
|30.10.2006
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Арбитраж Москвы удовлетворил два иска МГТС к Минфину
ва 121,4 млн руб., сообщает РБК. Минфин планирует обжаловать решения о взыскании денежных средств в Арбитражном апелляционном суде Москвы. Кроме того, на 31 октября назначены слушания по еще дв
|25.09.2006
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Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору
едпринимательством. В свою очередь, 18 июля 2006 г. компания "МТУ-Интел" обратилась за разъяснением в Министерство информационных технологий и связи РФ и 20 июля 2006 г. направила исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы с целью оспорить предписание Россвязьнадзора. В настоящее время компания продолжает предоставление услуг "Стрим-ТВ" абонентам. Устранение нарушений, указанных в предпис
|19.09.2006
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Арбитраж Москвы удовлетворил иск "ВымпелКома" о незаконности бездействия ГКРЧ
иочастот в пределах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Дальневосточного региона. Напомним, Арбитраж Москвы 21 августа 2006 г. отказал в удовлетворении другого иска "ВымпелКома" о призн
|16.05.2006
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"Вымпелком" приветствует решение Московского арбитражного суда
Компания «Вымпел» объявила о том, что Московский арбитражный суд вынес решение в пользу «Вымпелкома» по одному из исков, поданных компанией «Теленор Ист Инвест АС». Компания довольна решением суда, которое подтвердило действительно
|28.12.2005
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Арбитраж Москвы проведет основные слушания по иску АСВТ к АФК "Система"
Система» около 50 млрд руб. ущерба. Напомним, что 13 октября с.г. компания АСВТ сообщила о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск АСВТ о взыскании с АФК «Система»
|07.11.2005
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Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт"
стема" называют невозможность участия АФК "Система" в "Васт". 13 октября "АСВТ" сообщило о том, что Арбитраж Москвы 12 октября 2005 г. принял к рассмотрению иск "АСВТ" о взыскании с АФК "Систем
|02.06.2004
|Арбитраж Москвы признал правоту "ВымпелКома" в споре с Госсвязьнадзором
|26.04.2004
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"Центральный телеграф" обжалует отмену решения о передаче ему части здания на Тверской
.Москвы от 21 апреля 2004 г. планируется обжаловать его в установленный законом двухмесячный срок в Федеральном арбитражном суде Московского округа. На заседании апелляционной инстанции была уд
|21.05.2003
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Московский арбитраж открыл интернет-представительство
Сегодня, 21 мая 2003 года, начал работу официальный сайт Федерального арбитражного суда Московского округа. Основной задачей нового ресурса является о
|03.06.2002
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Арбитражный суд Московского округа встал на защиту авторских прав Microsoft
ь использования этих программных продуктов в своей хозяйственной деятельности. 18 февраля 2002 года Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел и удовлетворил иск корпорации Microsoft к ОАО КБ "Петро-
|15.01.2002
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Арбитраж Москвы отказал НТВ в исключительных правах на домен ntv.ru
14 января Арбитражный суд Москвы отказал ОАО "Телекомпания НТВ" в иске о защите исключительных прав на
ВАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
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