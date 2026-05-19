Польша - Республика

Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер ан новый мессенджер под названием mSzyfr, о запуске которого власти Польши объявили в марте 2026 г. Польша – одна из крупнейших стран Европы по численности населения. Согласно оценкам ООН, по с

Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру главного польского ядерного предприятия расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд

Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет тов, которые группа якобы продавала. Полиция посетила подростка в его доме в Мазовецком воеводстве (Польша), собрала артефакты и позже проанализировала их, что привело следователей к шестерым д

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров» , пишет портал Bleeping Computer. Их арестовали за предполагаемую попытку нанести ущерб ИT-системам Польши, задействуя при этом то самое продвинутое оборудование, которое было у них в момент за

Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus атов, в том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus. Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г.

Алчный техногигант засудит «белых» хакеров, которые нашли встроенные программные бомбы, превращающие поезда в груду железа портал Ars Technica. Newag – это один из крупнейших и старейших производителей поездов не только в Польше, но и во всем мире. Компания была основана в 1876 г. – совсем скоро она отметит свое 1

Производитель электропоездов программно превращает их в бесполезную груду металла при ремонте у конкурентов ными выводами с организацией CERT Polska, компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Польши. Она, в свою, очередь уведомила компетентные органы власти, однако по прошествии более

Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России поставляются в Белоруссию и после попадают в Россию путем «серого» импорта, заявил он. Для этого на польском заводе создана отдельная линия выпуска телевизоров для стран СНГ (включая Россию), у

Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК печивает разъем М2, позволяющий подключать твердотельные накопители, в том числе с поддержкой NVMe. Польский вариант Urve Board Pi оценивается в $90 (6730 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2023 г.

Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию пост гендиректора компании) и Александром Бересняковым в 2004 г. Созданная выходцами из Белоруссии польская ИТ-компании Belitsoft вместе с отложенными платежами обойдется Softline в $15 млн Пе

Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии ействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информ

Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств ла их реакция на запрет на транзит в Калининград санкционных товаров из других российских регионов. Польша может лишиться сотен сайтов, если за взломами стоит KillNet В своем сообщении, опублик

В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries аций. Санкции связаны с проводимой Россией спецоперацией на Украине. В числе попавших под санкции в Польше персон и организаций значатся «Газпром», «Новатэк», «Фосагро», совладелец «Альфа-групп

«ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши Группа польских университетов WSB (Высшая банковская школа) получила новые профессиональные планетарные сканеры «ЭларСкан А2-600Р». Началась оцифровка библиотечных фондов, объем которых превышает 50 т

«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше. За 2020 г. количество регистраций польских компаний в сервисе для управления бизнесом

G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика Аренда виртуального сервера в Польше в минимальной конфигурации без ограничений по трафику обойдется в 3 евро в месяц. Процесс покупки автоматизирован: сервер активируется моментально после оплаты.

«Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе ые и образовательные учреждения, архивы, исследовательские центры, крупные коммерческие предприятия Польши.Учитывая нужды конечных заказчиков на локальных рынках, «Рэйдикс» предоставляет партне

GOODRAM - польская память приходит в Россию Известный европейский производитель твердотельных массивов, банков памяти и флэш-накопителей выходит на российский рынок. Компания Wilk Elektronik S.A., польский производитель компьютерной памяти под брендом GOODRAM, хорошо зарекомендовавшая себя на родном рынке и рынке Украины, начала поставки своих твердотельных массивов в Россию. Новые недор

InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда Аналитический центр InfoWatсh представил обзор кибератак на сети министерств иностранных дел Польши, Чехии и Таиланда. По информации польских СМИ, в декабре 2016 г. была осуществлена поп

Маркетплейс репетиторов Preply привлек $1,3 млн инвестиций чении $1,3 млн инвестиций. Seed-раунд возглавили ангельские инвесторы Мариуш Гралевски (DocPlanner, Польша), Пшемыслав Гацек (Grupa Pracuj, Польша), Артур Костен (Booking.com, 2003-2012

Wallet One вышел на рынок Польши Платежная система Wallet One продолжает расширять географию присутствия: новым регионом стала Польша. В системе появилась новая валюта — польский злотый. Пользователям «Единого кошелька»

ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше neyMan денежные средства могут быть доставлены ему на домашний адрес почтальоном «Польской почты». «Польша стала пятой страной, где ID Finance предоставляет услуги онлайн-кредитования под бренд

Партнером «Юнистрим» в Польше стал Walutaexpress авляет €/$7. Для переводов от €/$100 действует тариф в размере 3% от суммы. Партнерами «Юнистрим» в Польше также являются Bank Polskiej Spoldzielczosci SA и PayDirect. Общее число сервисных пун

Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях Polkomtel (Польша) и Vodafone Australia (Австралия). Компания продолжает увеличивать число роуминговых п

Система Contact запустила денежные переводы из отделений «Почты Польши» Платежная система Contact запустила сервис отправки денежных переводов из отделений «Почты Польши» (Poczta Polska) в Россию и страны ближнего зарубежья — Transfer Ekspres Zagranica. Ра

Бесcмертные польские вампиры умерли от холеры , почему в "вампиры" записывали тех или иных людей. Так, в прошлом году, на строительной площадке в Польше были обнаружены останки нескольких людей, похороненных с отрубленной головой.Захоронен

Троян BlackEnergy нацелен на Украину и Польшу Эксперты международной антивирусной компании Eset (Словакия) обнаружили новую модификацию сложного трояна BlackEnergy, на счету которого — значительное число пострадавших на Украине и в Польше, включая государственные и коммерческие организации. Как сообщили CNews в Eset, первый опубликованный анализ BlackEnergy датирован 2007 г. — тогда это был сравнительно простой DDoS-троян

TrueConf сравнил отношения пользователей к видеоконференцсвязи в Польше и России КС). Такие критерии, как наличие облачной и мобильной версий, не являются популярными ни в РФ, ни в Польше. Таким образом, можно сделать вывод, что предпочтения польских пользователей очень бли

Navitel выпустил обновление карт Беларуси, Германии и Польши Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Беларуси, Германии, Польши релиза Q1 2014. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске была обновлена карта Б

Польский аэропорт «Жешув-Ясенка» выбрал ИПБ Modulon DPH от Delta ю электропитанием, выполнила установку источников бесперебойного питания Delta Modulon DPH Series в польском аэропорту «Жешув-Ясенка» (Rzeszów-Jasionka). Непрерывное энергоснабжение является жи

Huawei стала поставщиком антенных систем LTE для польского оператора Р4 Компания Huawei и польский оператор мобильной связи Р4 заключили соглашение о поставках LTE-антенн в рамках развертывания общенациональной сети широкополосной мобильной связи. Целью соглашения является предостав

В Украине, Польше и Чехии компании чаще всего используют видео как метод рекламы в интернете , представленных в формате видео, среди стран Центральной и Восточной Европы наблюдалось в Украине, Польше и Чешской республике. Как рассказали CNews представители Gemius, доля использующих фор

R-Style Softlab продан полякам млн злотых. По состоянию на декабрь 2012 г. в группе работало 16 тыс. человек, из них 4,5 тыс. – в Польше. Из крупных ИТ-проектов Asseco можно назвать контракт с польским дорожным ведомством н

TrueConf выходит на рынок ВКС в Польше тор, со своей стороны, предоставит заказчикам решений TrueConf полноценную техническую поддержку на польском языке, локализацию продуктов TrueConf, консультации и работы по подбору и внедрению

Поляки разработали дышащие биоаккумуляторы , поскольку имеют в своем составе сильные кислоты и другие активные вещества, опасные для здоровья. Польские ученые решили разработать биоаккумулятор, который не нужно заряжать: достаточно поме

Polsat остается лидером спутникового ТВ в Польше ьши в 2012 г. Cyfrowy Polsat является крупнейшей спутниковой платформой непосредственного вещания в Польше. Число ее абонентов почти в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента Cyfra+ (1,6 млн

В Польше найден метеорит весом 300 килограмм В конце прошлой недели в польском городе Познань состоялась демонстрация самого крупного метеорита из всех, когда-либо обнаруженных в Восточной Европе. Он был найден охотниками за метеоритами, командой, возглавляемой г

Поляки намерены сохранить руководство российской ИТ-компании после покупки чкой для дальнейшей экспансии Asseco Poland на российский рынок, однако новых приобретений в России польская компания пока не планирует. По данным польской прессы за контрольный пакет российско