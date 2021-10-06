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Польша
Республика


06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 2
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных 1
13.08.2021 К «Первому биту» присоединилась белорусская компания «Кейтуби» 3
10.08.2021 «Т1 консалтинг» создаст информационную систему для зарубежных представительств Faberlic 2
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
13.05.2021 Исследование Microsoft: 61% российских компаний не имеют комплексной стратегии кибербезопасности 1
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 2
12.05.2021 Павел Пузанов, Peri: Технологии стали основой предоставления качественного сервиса клиентам 1
30.04.2021 Артур Синицин, Konica Minolta: Российский и европейский рынки печати очень похожи 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США 2
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
10.03.2021 Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 1
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании 1
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1

Публикаций - 824, упоминаний - 998

Польша упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
Google LLC 7124 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 21
IBM 3524 21
Navitel - Навител Навигатор 252 18
Samsung Electronics 5627 18
SAP SE 3207 13
Apple Inc - Эппл Рус 7669 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Cisco Systems 2035 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
3726 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Facebook 3764 5
Huawei 2723 5
Oracle Corporation 3331 4
ESET 989 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
GitHub 412 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 4
Columbus - Колумбус 124 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Twitter 2204 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 3
Dell EMC 2382 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 3
Acronis - Акронис 363 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Ланит ГК 1154 3
Dr.Web - Доктор Веб 974 3
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
SEC Consult Services 929 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Альфа-Банк 1122 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Auchan Holding - Ашан 148 3
Visa International 1343 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Startberry - акселератор стартапов 3 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
Роснефть НК 367 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Sony Pictures Entertainment 78 3
Global Pilots 9 3
Вертолеты России 114 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
ID Finance 8 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Газпром нефть 380 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
ФосАгро 54 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Virgin Hyperloop 6 2
Leta Capital 42 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 29 2
E100 8 2
Русский стандарт Банк 302 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
Wildberries 128 2
Carrefour 14 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
BonAngels 2 2
Runa Capital 153 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Правительство РФ 2198 1
Счётная палата РФ 459 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
МВД РФ Управление К 38 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
OpenChain 1 1
Verdi 2 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
ЛДПР 68 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 6
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Flash 471 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Google Android 10750 49
Apple iOS 5741 25
Microsoft Windows 10 6602 21
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Microsoft Windows 849 10
Java - Язык программирования 1166 10
Apple macOS 921 9
Linux OS 4236 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
JavaScript - Язык программирования 625 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
Samsung Galaxy 345 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Microsoft Azure 1171 4
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 4
WhatsApp Messenger 654 4
Microsoft Office 365 769 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
Apple iPad 3263 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 4
Opera - Браузер 627 3
ID Finance AmmoPay 6 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Startupbootcamp 10 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft Skype 1459 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 3
Microsoft Exchange 677 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
TransferGo 4 3
Microsoft Office 1916 3
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 3
Гвяздовски Михал 5 4
Дунаев Александр 7 3
Батин Борис 13 3
Кулешов Сергей 35 3
Волков Дмитрий 39 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Добкин Аркадий 54 3
Галиахметов Евгений 3 3
Казак Екатерина 2 2
Dvilinskas Daumantas - Двилинскас Даумантас 3 2
Матросов Александр 42 2
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 13 2
Рыжиков Сергей 95 2
Чачава Александр 68 2
Лощинин Дмитрий 31 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Ширяев Сергей 2 2
Овсепян Михаил 2 2
Фотыга Анна 2 2
Резников Григорий 5 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Путин Владимир 1820 2
Чиганов Марат 2 2
Галушкин Олег 168 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Комаров Константин 13 2
Азаров Максим 5 2
Иващенко Вячеслав 11 2
Осеевский Михаил 221 2
Нуралиев Борис 204 2
Починок Николай 8 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Ипатов Михаил 2 2
Тихонова Кристина 44 2
Lawrie Mike - Лори Майк 3 2
Макеев Владислав 3 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 1
Борисов Юрий 91 1
Главчев Владимир 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 524
Германия - Федеративная Республика 3606 301
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 261
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 231
Украина 3344 214
Франция - Французская Республика 2109 209
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 192
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 116
Беларусь - Белоруссия 2079 111
Индия - Республика 2156 98
Япония 2752 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 95
Казахстан - Республика 2618 94
Восточная Европа 1667 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 55
Бразилия - Федеративная Республика 1120 48
Эстония - Эстонская Республика 410 47
Италия - Итальянская Республика 1363 43
Испания - Королевство 1248 42
Нидерланды 969 33
Чехия - Чешская Республика 492 30
Турция - Турецкая республика 950 29
Румыния 342 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 26
Финляндия - Финляндская Республика 811 25
Португалия - Португальская Республика 313 25
Венгрия 290 21
Швеция - Королевство 747 20
Австралия - Австралийский Союз 1116 20
Болгария - Республика 306 20
Литва - Литовская Республика 328 20
Канада 1290 18
Европа 3725 18
Бельгия - Королевство 395 17
Австрия - Австрийская Республика 523 17
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 17
Дания - Королевство 370 17
Прибалтика - Балтия 589 16
Норвегия - Королевство 426 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 11
Русский язык 966 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
POI - points of interest 60 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
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