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Польша Республика
СОБЫТИЯ
|19.05.2026
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Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер
ан новый мессенджер под названием mSzyfr, о запуске которого власти Польши объявили в марте 2026 г. Польша – одна из крупнейших стран Европы по численности населения. Согласно оценкам ООН, по с
|15.04.2026
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Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру главного польского ядерного предприятия
расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд
|26.03.2026
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Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия
расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд
|11.03.2026
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Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет
тов, которые группа якобы продавала. Полиция посетила подростка в его доме в Мазовецком воеводстве (Польша), собрала артефакты и позже проанализировала их, что привело следователей к шестерым д
|09.12.2025
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В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»
, пишет портал Bleeping Computer. Их арестовали за предполагаемую попытку нанести ущерб ИT-системам Польши, задействуя при этом то самое продвинутое оборудование, которое было у них в момент за
|31.01.2025
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Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus
атов, в том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus. Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г.
|15.12.2023
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Алчный техногигант засудит «белых» хакеров, которые нашли встроенные программные бомбы, превращающие поезда в груду железа
портал Ars Technica. Newag – это один из крупнейших и старейших производителей поездов не только в Польше, но и во всем мире. Компания была основана в 1876 г. – совсем скоро она отметит свое 1
|08.12.2023
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Производитель электропоездов программно превращает их в бесполезную груду металла при ремонте у конкурентов
ными выводами с организацией CERT Polska, компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Польши. Она, в свою, очередь уведомила компетентные органы власти, однако по прошествии более
|05.06.2023
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Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России
поставляются в Белоруссию и после попадают в Россию путем «серого» импорта, заявил он. Для этого на польском заводе создана отдельная линия выпуска телевизоров для стран СНГ (включая Россию), у
|20.02.2023
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Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК
печивает разъем М2, позволяющий подключать твердотельные накопители, в том числе с поддержкой NVMe. Польский вариант Urve Board Pi оценивается в $90 (6730 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2023 г.
|24.01.2023
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Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию
пост гендиректора компании) и Александром Бересняковым в 2004 г. Созданная выходцами из Белоруссии польская ИТ-компании Belitsoft вместе с отложенными платежами обойдется Softline в $15 млн Пе
|31.10.2022
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Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии
ействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информ
|07.07.2022
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Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств
ла их реакция на запрет на транзит в Калининград санкционных товаров из других российских регионов. Польша может лишиться сотен сайтов, если за взломами стоит KillNet В своем сообщении, опублик
|26.04.2022
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В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries
аций. Санкции связаны с проводимой Россией спецоперацией на Украине. В числе попавших под санкции в Польше персон и организаций значатся «Газпром», «Новатэк», «Фосагро», совладелец «Альфа-групп
|30.06.2021
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«ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши
Группа польских университетов WSB (Высшая банковская школа) получила новые профессиональные планетарные сканеры «ЭларСкан А2-600Р». Началась оцифровка библиотечных фондов, объем которых превышает 50 т
|22.12.2020
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«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше
«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше. За 2020 г. количество регистраций польских компаний в сервисе для управления бизнесом
|22.05.2019
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G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше
самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика Аренда виртуального сервера в Польше в минимальной конфигурации без ограничений по трафику обойдется в 3 евро в месяц. Процесс покупки автоматизирован: сервер активируется моментально после оплаты.
|07.07.2017
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«Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе
ые и образовательные учреждения, архивы, исследовательские центры, крупные коммерческие предприятия Польши.Учитывая нужды конечных заказчиков на локальных рынках, «Рэйдикс» предоставляет партне
|28.03.2017
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GOODRAM - польская память приходит в Россию
Известный европейский производитель твердотельных массивов, банков памяти и флэш-накопителей выходит на российский рынок. Компания Wilk Elektronik S.A., польский производитель компьютерной памяти под брендом GOODRAM, хорошо зарекомендовавшая себя на родном рынке и рынке Украины, начала поставки своих твердотельных массивов в Россию. Новые недор
|09.02.2017
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InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда
Аналитический центр InfoWatсh представил обзор кибератак на сети министерств иностранных дел Польши, Чехии и Таиланда. По информации польских СМИ, в декабре 2016 г. была осуществлена поп
|10.06.2016
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Маркетплейс репетиторов Preply привлек $1,3 млн инвестиций
чении $1,3 млн инвестиций. Seed-раунд возглавили ангельские инвесторы Мариуш Гралевски (DocPlanner, Польша), Пшемыслав Гацек (Grupa Pracuj, Польша), Артур Костен (Booking.com, 2003-2012
|09.02.2016
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Wallet One вышел на рынок Польши
Платежная система Wallet One продолжает расширять географию присутствия: новым регионом стала Польша. В системе появилась новая валюта — польский злотый. Пользователям «Единого кошелька»
|25.12.2015
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ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше
neyMan денежные средства могут быть доставлены ему на домашний адрес почтальоном «Польской почты». «Польша стала пятой страной, где ID Finance предоставляет услуги онлайн-кредитования под бренд
|21.08.2015
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Партнером «Юнистрим» в Польше стал Walutaexpress
авляет €/$7. Для переводов от €/$100 действует тариф в размере 3% от суммы. Партнерами «Юнистрим» в Польше также являются Bank Polskiej Spoldzielczosci SA и PayDirect. Общее число сервисных пун
|17.06.2015
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Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии
Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях Polkomtel (Польша) и Vodafone Australia (Австралия). Компания продолжает увеличивать число роуминговых п
|28.04.2015
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Система Contact запустила денежные переводы из отделений «Почты Польши»
Платежная система Contact запустила сервис отправки денежных переводов из отделений «Почты Польши» (Poczta Polska) в Россию и страны ближнего зарубежья — Transfer Ekspres Zagranica. Ра
|28.11.2014
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Бесcмертные польские вампиры умерли от холеры
, почему в "вампиры" записывали тех или иных людей. Так, в прошлом году, на строительной площадке в Польше были обнаружены останки нескольких людей, похороненных с отрубленной головой.Захоронен
|25.09.2014
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Троян BlackEnergy нацелен на Украину и Польшу
Эксперты международной антивирусной компании Eset (Словакия) обнаружили новую модификацию сложного трояна BlackEnergy, на счету которого — значительное число пострадавших на Украине и в Польше, включая государственные и коммерческие организации. Как сообщили CNews в Eset, первый опубликованный анализ BlackEnergy датирован 2007 г. — тогда это был сравнительно простой DDoS-троян
|25.06.2014
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TrueConf сравнил отношения пользователей к видеоконференцсвязи в Польше и России
КС). Такие критерии, как наличие облачной и мобильной версий, не являются популярными ни в РФ, ни в Польше. Таким образом, можно сделать вывод, что предпочтения польских пользователей очень бли
|06.05.2014
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Navitel выпустил обновление карт Беларуси, Германии и Польши
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Беларуси, Германии, Польши релиза Q1 2014. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске была обновлена карта Б
|17.12.2013
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Польский аэропорт «Жешув-Ясенка» выбрал ИПБ Modulon DPH от Delta
ю электропитанием, выполнила установку источников бесперебойного питания Delta Modulon DPH Series в польском аэропорту «Жешув-Ясенка» (Rzeszów-Jasionka). Непрерывное энергоснабжение является жи
|12.11.2013
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Huawei стала поставщиком антенных систем LTE для польского оператора Р4
Компания Huawei и польский оператор мобильной связи Р4 заключили соглашение о поставках LTE-антенн в рамках развертывания общенациональной сети широкополосной мобильной связи. Целью соглашения является предостав
|14.08.2013
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В Украине, Польше и Чехии компании чаще всего используют видео как метод рекламы в интернете
, представленных в формате видео, среди стран Центральной и Восточной Европы наблюдалось в Украине, Польше и Чешской республике. Как рассказали CNews представители Gemius, доля использующих фор
|02.07.2013
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R-Style Softlab продан полякам
млн злотых. По состоянию на декабрь 2012 г. в группе работало 16 тыс. человек, из них 4,5 тыс. – в Польше. Из крупных ИТ-проектов Asseco можно назвать контракт с польским дорожным ведомством н
|24.06.2013
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TrueConf выходит на рынок ВКС в Польше
тор, со своей стороны, предоставит заказчикам решений TrueConf полноценную техническую поддержку на польском языке, локализацию продуктов TrueConf, консультации и работы по подбору и внедрению
|12.03.2013
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Поляки разработали дышащие биоаккумуляторы
, поскольку имеют в своем составе сильные кислоты и другие активные вещества, опасные для здоровья. Польские ученые решили разработать биоаккумулятор, который не нужно заряжать: достаточно поме
|16.11.2012
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Polsat остается лидером спутникового ТВ в Польше
ьши в 2012 г. Cyfrowy Polsat является крупнейшей спутниковой платформой непосредственного вещания в Польше. Число ее абонентов почти в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента Cyfra+ (1,6 млн
|06.11.2012
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В Польше найден метеорит весом 300 килограмм
В конце прошлой недели в польском городе Познань состоялась демонстрация самого крупного метеорита из всех, когда-либо обнаруженных в Восточной Европе. Он был найден охотниками за метеоритами, командой, возглавляемой г
|28.08.2012
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Поляки намерены сохранить руководство российской ИТ-компании после покупки
чкой для дальнейшей экспансии Asseco Poland на российский рынок, однако новых приобретений в России польская компания пока не планирует. По данным польской прессы за контрольный пакет российско
|27.08.2012
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Крупный российский разработчик ПО для банков продается полякам
руб., из которых на долю проектов в банковском секторе пришлось порядка 11%. Стоит отметить, что в польском банке BRE сомневаются в целесообразности вложения в российскую компанию. «Мы не убеж
Польша и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 22
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
|Рейман Леонид 1065 11
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
|Мельникова Анастасия 440 7
|Добкин Аркадий 82 7
|Починок Николай 12 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Лощинин Дмитрий 41 6
|Гвяздовски Михал 6 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Левкевич Михаил 59 6
|Качиньский Лех 7 6
|Иващенко Вячеслав 14 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Нуралиев Борис 298 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
|Макаров Валентин 251 5
|Волков Дмитрий 69 5
|Казак Максим 162 5
|Косилов Михаил 17 5
|Батин Борис 16 5
|Истомин Максим 26 5
|Зайцев Михаил 345 4
|Песков Дмитрий 129 4
|Кулешов Сергей 36 4
|Мартынов Владислав 115 4
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
|Клячин Александр 16 4
|Митричев Петр 14 4
|Садковский Камиль 5 4
|Готальский Михаил 95 4
|Поздняков Владимир 8 4
|Зенкин Денис 263 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Солонин Виталий 90 4
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