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Польша Республика

Польша - Республика

СОБЫТИЯ


19.05.2026 Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер

ан новый мессенджер под названием mSzyfr, о запуске которого власти Польши объявили в марте 2026 г. Польша – одна из крупнейших стран Европы по численности населения. Согласно оценкам ООН, по с
15.04.2026 Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру главного польского ядерного предприятия

расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд
26.03.2026 Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия

расследующие инцидент, не торопятся с атрибуцией: иранский след может быть фикцией, тем более, что Польша никоим образом не связана с текущим конфликтом в Персидском заливе. Как утверждает изд
11.03.2026 Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

тов, которые группа якобы продавала. Полиция посетила подростка в его доме в Мазовецком воеводстве (Польша), собрала артефакты и позже проанализировала их, что привело следователей к шестерым д
09.12.2025 В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

, пишет портал Bleeping Computer. Их арестовали за предполагаемую попытку нанести ущерб ИT-системам Польши, задействуя при этом то самое продвинутое оборудование, которое было у них в момент за
31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus

атов, в том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus. Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г.
15.12.2023 Алчный техногигант засудит «белых» хакеров, которые нашли встроенные программные бомбы, превращающие поезда в груду железа

портал Ars Technica. Newag – это один из крупнейших и старейших производителей поездов не только в Польше, но и во всем мире. Компания была основана в 1876 г. – совсем скоро она отметит свое 1
08.12.2023 Производитель электропоездов программно превращает их в бесполезную груду металла при ремонте у конкурентов

ными выводами с организацией CERT Polska, компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации Польши. Она, в свою, очередь уведомила компетентные органы власти, однако по прошествии более
05.06.2023 Санкциям конец? Польша начала собирать Smart-ТВ для России

поставляются в Белоруссию и после попадают в Россию путем «серого» импорта, заявил он. Для этого на польском заводе создана отдельная линия выпуска телевизоров для стран СНГ (включая Россию), у
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК

печивает разъем М2, позволяющий подключать твердотельные накопители, в том числе с поддержкой NVMe. Польский вариант Urve Board Pi оценивается в $90 (6730 руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2023 г.
24.01.2023 Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию

пост гендиректора компании) и Александром Бересняковым в 2004 г. Созданная выходцами из Белоруссии польская ИТ-компании Belitsoft вместе с отложенными платежами обойдется Softline в $15 млн Пе
31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

ействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,. Российские власти информ
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств

ла их реакция на запрет на транзит в Калининград санкционных товаров из других российских регионов. Польша может лишиться сотен сайтов, если за взломами стоит KillNet В своем сообщении, опублик
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries

аций. Санкции связаны с проводимой Россией спецоперацией на Украине. В числе попавших под санкции в Польше персон и организаций значатся «Газпром», «Новатэк», «Фосагро», совладелец «Альфа-групп
30.06.2021 «ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши

Группа польских университетов WSB (Высшая банковская школа) получила новые профессиональные планетарные сканеры «ЭларСкан А2-600Р». Началась оцифровка библиотечных фондов, объем которых превышает 50 т
22.12.2020 «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше

«Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше. За 2020 г. количество регистраций польских компаний в сервисе для управления бизнесом
22.05.2019 G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше

самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика Аренда виртуального сервера в Польше в минимальной конфигурации без ограничений по трафику обойдется в 3 евро в месяц. Процесс покупки автоматизирован: сервер активируется моментально после оплаты.
07.07.2017 «Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе

ые и образовательные учреждения, архивы, исследовательские центры, крупные коммерческие предприятия Польши.Учитывая нужды конечных заказчиков на локальных рынках, «Рэйдикс» предоставляет партне
28.03.2017 GOODRAM - польская память приходит в Россию

Известный европейский производитель твердотельных массивов, банков памяти и флэш-накопителей выходит на российский рынок. Компания Wilk Elektronik S.A., польский производитель компьютерной памяти под брендом GOODRAM, хорошо зарекомендовавшая себя на родном рынке и рынке Украины, начала поставки своих твердотельных массивов в Россию. Новые недор
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда

Аналитический центр InfoWatсh представил обзор кибератак на сети министерств иностранных дел Польши, Чехии и Таиланда. По информации польских СМИ, в декабре 2016 г. была осуществлена поп
10.06.2016 Маркетплейс репетиторов Preply привлек $1,3 млн инвестиций

чении $1,3 млн инвестиций. Seed-раунд возглавили ангельские инвесторы Мариуш Гралевски (DocPlanner, Польша), Пшемыслав Гацек (Grupa Pracuj, Польша), Артур Костен (Booking.com, 2003-2012

09.02.2016 Wallet One вышел на рынок Польши

Платежная система Wallet One продолжает расширять географию присутствия: новым регионом стала Польша. В системе появилась новая валюта — польский злотый. Пользователям «Единого кошелька»

25.12.2015 ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше

neyMan денежные средства могут быть доставлены ему на домашний адрес почтальоном «Польской почты». «Польша стала пятой страной, где ID Finance предоставляет услуги онлайн-кредитования под бренд
21.08.2015 Партнером «Юнистрим» в Польше стал Walutaexpress

авляет €/$7. Для переводов от €/$100 действует тариф в размере 3% от суммы. Партнерами «Юнистрим» в Польше также являются Bank Polskiej Spoldzielczosci SA и PayDirect. Общее число сервисных пун
17.06.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии

Оператор мобильной связи Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях Polkomtel (Польша) и Vodafone Australia (Австралия). Компания продолжает увеличивать число роуминговых п
28.04.2015 Система Contact запустила денежные переводы из отделений «Почты Польши»

Платежная система Contact запустила сервис отправки денежных переводов из отделений «Почты Польши» (Poczta Polska) в Россию и страны ближнего зарубежья — Transfer Ekspres Zagranica. Ра
28.11.2014 Бесcмертные польские вампиры умерли от холеры

, почему в "вампиры" записывали тех или иных людей. Так, в прошлом году, на строительной площадке в Польше были обнаружены останки нескольких людей, похороненных с отрубленной головой.Захоронен
25.09.2014 Троян BlackEnergy нацелен на Украину и Польшу

Эксперты международной антивирусной компании Eset (Словакия) обнаружили новую модификацию сложного трояна BlackEnergy, на счету которого — значительное число пострадавших на Украине и в Польше, включая государственные и коммерческие организации. Как сообщили CNews в Eset, первый опубликованный анализ BlackEnergy датирован 2007 г. — тогда это был сравнительно простой DDoS-троян
25.06.2014 TrueConf сравнил отношения пользователей к видеоконференцсвязи в Польше и России

КС). Такие критерии, как наличие облачной и мобильной версий, не являются популярными ни в РФ, ни в Польше. Таким образом, можно сделать вывод, что предпочтения польских пользователей очень бли
06.05.2014 Navitel выпустил обновление карт Беларуси, Германии и Польши

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Беларуси, Германии, Польши релиза Q1 2014. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске была обновлена карта Б
17.12.2013 Польский аэропорт «Жешув-Ясенка» выбрал ИПБ Modulon DPH от Delta

ю электропитанием, выполнила установку источников бесперебойного питания Delta Modulon DPH Series в польском аэропорту «Жешув-Ясенка» (Rzeszów-Jasionka). Непрерывное энергоснабжение является жи
12.11.2013 Huawei стала поставщиком антенных систем LTE для польского оператора Р4

Компания Huawei и польский оператор мобильной связи Р4 заключили соглашение о поставках LTE-антенн в рамках развертывания общенациональной сети широкополосной мобильной связи. Целью соглашения является предостав
14.08.2013 В Украине, Польше и Чехии компании чаще всего используют видео как метод рекламы в интернете

, представленных в формате видео, среди стран Центральной и Восточной Европы наблюдалось в Украине, Польше и Чешской республике. Как рассказали CNews представители Gemius, доля использующих фор
02.07.2013 R-Style Softlab продан полякам

млн злотых. По состоянию на декабрь 2012 г. в группе работало 16 тыс. человек, из них 4,5 тыс. – в Польше. Из крупных ИТ-проектов Asseco можно назвать контракт с польским дорожным ведомством н
24.06.2013 TrueConf выходит на рынок ВКС в Польше

тор, со своей стороны, предоставит заказчикам решений TrueConf полноценную техническую поддержку на польском языке, локализацию продуктов TrueConf, консультации и работы по подбору и внедрению

12.03.2013 Поляки разработали дышащие биоаккумуляторы

, поскольку имеют в своем составе сильные кислоты и другие активные вещества, опасные для здоровья. Польские ученые решили разработать биоаккумулятор, который не нужно заряжать: достаточно поме
16.11.2012 Polsat остается лидером спутникового ТВ в Польше

ьши в 2012 г. Cyfrowy Polsat является крупнейшей спутниковой платформой непосредственного вещания в Польше. Число ее абонентов почти в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента Cyfra+ (1,6 млн
06.11.2012 В Польше найден метеорит весом 300 килограмм

В конце прошлой недели в польском городе Познань состоялась демонстрация самого крупного метеорита из всех, когда-либо обнаруженных в Восточной Европе. Он был найден охотниками за метеоритами, командой, возглавляемой г
28.08.2012 Поляки намерены сохранить руководство российской ИТ-компании после покупки

чкой для дальнейшей экспансии Asseco Poland на российский рынок, однако новых приобретений в России польская компания пока не планирует. По данным польской прессы за контрольный пакет российско
27.08.2012 Крупный российский разработчик ПО для банков продается полякам

руб., из которых на долю проектов в банковском секторе пришлось порядка 11%. Стоит отметить, что в польском банке BRE сомневаются в целесообразности вложения в российскую компанию. «Мы не убеж

Публикаций - 2030, упоминаний - 2612

Польша и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 140
Google LLC 12688 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
МегаФон 10742 60
Apple Inc 13154 56
9594 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 53
Samsung Electronics 11064 50
Intel Corporation 12811 45
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 43
Yandex - Яндекс 9215 42
Tencent - Techland 83 41
LG Electronics 3735 41
CD Projekt RED 90 38
Orange Polska - Telekomunikacja Polska - Centertel 42 37
Ростелеком 10948 36
Meta Platforms - Facebook 4621 35
HP Inc. 5883 31
Oracle Corporation 7074 31
Новый диск 963 31
ESET - ESET Software 1161 29
Deutsche Telekom 954 29
Dell EMC 5180 29
Cisco Systems 5372 29
Amazon Inc - Amazon.com 3277 28
Huawei 4675 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 26
Cyfrowy Polsat - Plus - Polish telecommunications - Plus GSM - Polkomtel 27 26
SAP SE 5601 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 24
Acer Group - Acer Inc 2776 23
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 20
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Россети Ленэнерго 1699 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
eBay Inc 1640 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Альфа-Банк 1979 10
Visa International 1993 10
Lockheed Martin 777 10
Газпром ПАО 1493 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
McDonald’s - Макдоналдс 220 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Naspers 85 7
LEGO 260 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
EPIC Telecom Invest 212 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
ID Finance - IDF Eurasia 11 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Связной ГК 1401 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Евросеть 1421 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 30
Правительство Польши - органы государственной власти 32 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 12
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 12
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
СБУ - Служба безопасности Украины 98 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ACM - Association for Computing Machinery 10 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Verdi 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 234
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 204
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 175
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 162
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 162
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 16
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 12
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Net Applications 127 5
IDC Ukraine - IDC Украина 7 5
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eMarketer 206 4
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
ABI Research 236 3
Forrester Research 834 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
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Frost & Sullivan 207 3
Oxford Economics 14 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Datamonitor 83 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
SimilarWeb 62 2
Strategy Analytics 285 2
IBM Institute for Business Value 25 2
IDC CEMA 8 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
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Vanson Bourne 49 2
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 2
Technavio 29 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 26
РАН - Российская академия наук 2122 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 6
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 4
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 4
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 4
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
БГУ - Белорусский государственный университет 37 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 3
Politechnika Warszawska - Warsaw University of Technology - Варшавский политехнический университет 5 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 62
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 37
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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