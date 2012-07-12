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CD Projekt RED
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.07.2012
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4 миллиона "Ведьмаков"
Компания CD Projekt RED объявила о том, что серия "Ведьмак" на сегодняшний день достигла 4 млн. продан
|09.03.2012
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CD Project RED отказывается от DRM
Компания CD Projekt RED (Witcher, Witcher 2: Assassins of Kings) решила полностью отказаться от исполь
|25.05.2011
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CD Projekt готовит анонс?
Вместо того, чтобы праздновать выход The Witcher 2 в бассейне водки, в окружении обнаженных девушек, польская студия CD Projekt RED, судя по всему, уже вовсю работает над новой игрой.Как сообщает французский сайт FactorNews, поляки собираются анонсировать свой новый проект уже на предстоящей E3. И это будет д
|21.05.2011
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.0.0.3
дившую к длительному ожиданию хода противника в мини-игре в кости."1С-СофтКлаб", Snowball Studios и CD Projekt RED приносят игрокам свои извинения за возникшие проблемы. Сотрудники всех трех ко
|21.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5
Компания CD Projekt RED представляет новую часть видеодневников разработчиков ролевого проекта The Wit
|20.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
|15.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4
ляет новую часть видеодневников разработчиков ролевого проекта The Witcher 2: Assassins of Kings от CD Projekt RED. Напомним, что релиз игры состоится 17 мая этого года. В ролике, представленно
|15.04.2011
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Несколько слов о защите в The Witcher 2
Создатели "Ведьмака", компания CD Projekt RED уже не раз высказывали своё отрицательное отношение к различного вида защитам
|07.04.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
|14.03.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
|18.02.2011
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
|30.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
Компания CD Projekt RED новый видеоролик игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Напомним, что локализ
|30.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты
Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
|23.11.2010
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CD Projekt о пиратстве
В новом проекте польских разработчиков CD Projekt RED, ролевой игре The Witcher 2: Assassins of Kings, не будет использоваться какой-либо системы DRM-защиты. Однако данный факт вовсе не означает, что поляки спокойно относятся к неза
|17.11.2010
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The Witcher 2. Новая дата
Компания CD Projekt RED объявила новую официальную дату выхода ожидаемой многими ролевой игры The Witc
|06.11.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
Компания CD Projekt RED представила новую часть видеодневников разработчиков игры The Witcher 2: Assas
|22.10.2010
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The Witcher 2 для РС в марте
of Kings Томаш Гоп (Tomasz Gop) заявил в недавнем интервью Eurogamer, что в настоящее время студия CD Projekt RED целиком и полностью сосредоточена на РС-версии сиквела. О версиях для консолей
|02.09.2010
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The Witcher 2. Подробности
ые подробности ролевой игры The Witcher 2: Assassins of Kings, работает над которой польская студия CD Projekt RED. Напомним, что локализацией проекта занимаются компании "1С-СофтКлаб" и Snowba
|20.08.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
Компания CD Projekt RED представила на Gamescom 2010 новый трейлер игры The Witcher 2: Assassins of Ki
|05.06.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
Компания CD Projekt RED представила видеодневниу разработчиков игры The Witcher 2: Assassins of Kings.
|26.03.2010
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The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео
Компания CD Projekt RED представила русскоязычный видеоролик игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Н
|24.03.2010
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"Ведьмак 2. Убийцы королей". Официальный анонс
которым работаем уже два с половиной года, - рассказывает Адам Кичиньский, исполнительный директор CD Projekt RED. – Мы многому научились в процессе разработки первой части «Ведьмака» и готовы
|31.10.2008
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Миллион копий The Witcher
нусов, так и скачать совершенно бесплатно с сайта разработчиков.Остается только поздравить ребят из CD Projekt RED, с годовщиной успешного шествия "Ведьмака" и пожелать им (и нам) дальнейших ин
|11.04.2008
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"Ведьмак": Редактор модов и первый аддон
ов D’jinni, аддона "Цена нейтралитета" и патча 1.3 к игре "Ведьмак". Ролевая игра польской компании CD Projekt RED продолжает завоевывать награды прессы и покорять сердца игроков масштабной все
|28.02.2008
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"Ведьмак: Серебряное издание" в мае
ества игроков и СМИ, лучшей RPG 2007 года.Игроки и СМИ тепло приняли "Ведьмака", но разработчики из CD Projekt RED понимали, что у игры еще много недочетов. По их признанию, попросту не хватило
|05.04.2007
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"Новый Диск" на КРИ 2007
"НД" выглядит следующим образом:Action-RPG нового поколения «Ведьмак» (The Witcher), разработчик – CD Projekt RED Патриотическая стратегия «9 рота», разработчик – Lesta Studio Симулятор боевых
CD Projekt RED и организации, системы, технологии, персоны:
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