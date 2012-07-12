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CD Projekt RED

CD Projekt RED

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.07.2012 4 миллиона "Ведьмаков"

Компания CD Projekt RED объявила о том, что серия "Ведьмак" на сегодняшний день достигла 4 млн. продан
09.03.2012 CD Project RED отказывается от DRM

Компания CD Projekt RED (Witcher, Witcher 2: Assassins of Kings) решила полностью отказаться от исполь
25.05.2011 CD Projekt готовит анонс?

Вместо того, чтобы праздновать выход The Witcher 2 в бассейне водки, в окружении обнаженных девушек, польская студия CD Projekt RED, судя по всему, уже вовсю работает над новой игрой.Как сообщает французский сайт FactorNews, поляки собираются анонсировать свой новый проект уже на предстоящей E3. И это будет д
21.05.2011 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Патч 1.0.0.3

дившую к длительному ожиданию хода противника в мини-игре в кости."1С-СофтКлаб", Snowball Studios и CD Projekt RED приносят игрокам свои извинения за возникшие проблемы. Сотрудники всех трех ко
21.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №5

Компания CD Projekt RED представляет новую часть видеодневников разработчиков ролевого проекта The Wit
20.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
15.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видеодневник №4

ляет новую часть видеодневников разработчиков ролевого проекта The Witcher 2: Assassins of Kings от CD Projekt RED. Напомним, что релиз игры состоится 17 мая этого года. В ролике, представленно
15.04.2011 Несколько слов о защите в The Witcher 2

Создатели "Ведьмака", компания CD Projekt RED уже не раз высказывали своё отрицательное отношение к различного вида защитам

07.04.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
14.03.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
18.02.2011 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
30.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

Компания CD Projekt RED новый видеоролик игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Напомним, что локализ
30.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Скриншоты

Компания CD Projekt RED опубликовала новые скриншоты из игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Локали
23.11.2010 CD Projekt о пиратстве

В новом проекте польских разработчиков CD Projekt RED, ролевой игре The Witcher 2: Assassins of Kings, не будет использоваться какой-либо системы DRM-защиты. Однако данный факт вовсе не означает, что поляки спокойно относятся к неза
17.11.2010 The Witcher 2. Новая дата

Компания CD Projekt RED объявила новую официальную дату выхода ожидаемой многими ролевой игры The Witc
06.11.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

Компания CD Projekt RED представила новую часть видеодневников разработчиков игры The Witcher 2: Assas
22.10.2010 The Witcher 2 для РС в марте

of Kings Томаш Гоп (Tomasz Gop) заявил в недавнем интервью Eurogamer, что в настоящее время студия CD Projekt RED целиком и полностью сосредоточена на РС-версии сиквела. О версиях для консолей
02.09.2010 The Witcher 2. Подробности

ые подробности ролевой игры The Witcher 2: Assassins of Kings, работает над которой польская студия CD Projekt RED. Напомним, что локализацией проекта занимаются компании "1С-СофтКлаб" и Snowba
20.08.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

Компания CD Projekt RED представила на Gamescom 2010 новый трейлер игры The Witcher 2: Assassins of Ki
05.06.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

Компания CD Projekt RED представила видеодневниу разработчиков игры The Witcher 2: Assassins of Kings.
26.03.2010 The Witcher 2: Assassins of Kings. Видео

Компания CD Projekt RED представила русскоязычный видеоролик игры The Witcher 2: Assassins of Kings. Н
24.03.2010 "Ведьмак 2. Убийцы королей". Официальный анонс

которым работаем уже два с половиной года, - рассказывает Адам Кичиньский, исполнительный директор CD Projekt RED. – Мы многому научились в процессе разработки первой части «Ведьмака» и готовы
31.10.2008 Миллион копий The Witcher

нусов, так и скачать совершенно бесплатно с сайта разработчиков.Остается только поздравить ребят из CD Projekt RED, с годовщиной успешного шествия "Ведьмака" и пожелать им (и нам) дальнейших ин
11.04.2008 "Ведьмак": Редактор модов и первый аддон

ов D’jinni, аддона "Цена нейтралитета" и патча 1.3 к игре "Ведьмак". Ролевая игра польской компании CD Projekt RED продолжает завоевывать награды прессы и покорять сердца игроков масштабной все
28.02.2008 "Ведьмак: Серебряное издание" в мае

ества игроков и СМИ, лучшей RPG 2007 года.Игроки и СМИ тепло приняли "Ведьмака", но разработчики из CD Projekt RED понимали, что у игры еще много недочетов. По их признанию, попросту не хватило
05.04.2007 "Новый Диск" на КРИ 2007

"НД" выглядит следующим образом:Action-RPG нового поколения «Ведьмак» (The Witcher), разработчик – CD Projekt RED Патриотическая стратегия «9 рота», разработчик – Lesta Studio Симулятор боевых

Публикаций - 90, упоминаний - 132

CD Projekt RED и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 33
Новый диск 963 26
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 19
9594 8
Atari 159 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 5
Bandai Namco Entertainment 118 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Epic Games 172 3
Warner Bros. - Warner Bros. Games - WB Games - Warner Bros. Interactive Entertainment 31 2
CCP Games 16 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13154 2
Sony 6739 2
Wargaming 161 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Square Enix 215 2
SoftClub - СофтКлуб 160 1
ND Видеоигры 3 1
Raven Software 43 1
Foundation 9 Entertainment - Amaze Entertainment 7 1
Tencent Games 7 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
Patreon 17 1
Phantomery Interactive 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 1
Ice-Pick Lodge 8 1
Metropolis Software 8 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
Psycho Craft Studio 1 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
LG Electronics 3735 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Fortnite 95 1
Check Point Software Technologies 829 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Информзащита 941 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
GameStop 30 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Block - Square 203 1
Nike 195 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
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PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 48
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
Ragdoll-физика 11 5
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Application store - магазин приложений 1463 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 97 1
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Sony DADC - SecuROM 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Cyberpunk 2077 48 2
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EA Dragon Age - компьютерная игра 95 2
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 2
AMD Radeon HD 282 1
Epic Games Store 15 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 1
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 42 1
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Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
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Capcom - Devil May Cry 60 1
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