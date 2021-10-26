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Телевидение PAL Phase Alternating Line построчное изменение фазы система аналогового цветного телевидения



26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой 1
14.06.2017 Как выбрать телевизор для дома: рекомендации ZOOM 1
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн 1
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею 1
29.01.2013 В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX 1
13.12.2012 Тест "неубиваемой" камеры AEE Magicam SD21: под водой в горах 1
30.10.2012 AEE MagiCam SD19: новый претендент на лавры GoPro 1
29.10.2012 Навигатор Explay - с большим экраном и телевизором внутри 1
17.10.2012 Обзор ТВ-приставки WD TV Live Streaming Wi-Fi: ваш личный кинозал 1
30.07.2012 Обзор Explay RS5: навигатор и регистратор в одном флаконе 1
20.04.2012 GPS Навигатор Explay PN-970TV награжден премией "Продукт года 2012" 1
05.04.2012 Panasonic анонсировал новый компактный цифровой фотоаппарат Lumix DMC-GF5 1
13.03.2012 Как выбрать проекционный экран. Рекомендации ZOOM.CNews 1
01.03.2012 Sony продала 1,2 млн игровых консолей PS Vita 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
25.11.2011 Kguard представил универсальный комплект CA116-H03 для организации видеонаблюдения 1
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1
26.08.2011 Panasonic анонсировала топовые фотокамеры LUMIX DMC-FZ150 и DMC-FX90 1
12.04.2011 Explay выпустил автомобильный навигатор с приемом телесигнала 1
28.03.2011 Explay сделала GPS-навигатор с ТВ-тюнером 1
04.03.2011 Epson EB-W9: новый лидер доступных 3LCD-проекторов 1
02.03.2011 ViewSonic показала в России новый модельный ряд видеопроекторов 1
08.02.2011 Prestigio разработала GPS-навигатор с ТВ- и радиомодулями 1
18.11.2010 TP-Link предлагает IP-видеокамеру TL-SC3171G класса SOHO 1
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1
14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра 1
02.08.2010 Проекционный медиацентр Epson EH-DM3: 100-дюймовый ТВ в рюкзаке 1
20.07.2010 Появился Linux-ноутбук за 20 долларов 1
24.06.2010 Eurotech Group анонсировал новый энергоэффективный процессорный модуль CPU-1650 1
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1
27.03.2010 Samsung Galaxy S: Первый взгляд на новый флагман Android 1
02.02.2010 Камкордеры Panasonic: 4 повода взяться за камеру 1
09.12.2009 Creative ZEN X-Fi 2: видеоплеер с самым высоким качеством звука 1
13.08.2009 BenQ GP1: первый тест первого 3LED проектора 1

Публикаций - 263, упоминаний - 263

Телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9746 30
Sony 6484 29
Xoro Eectronics 80 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 21
MAS Elektronik AG 190 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 15
Philips 2053 14
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 553 14
Microsoft Corporation 23533 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 13
Hitachi - Хитачи 1455 12
Toshiba Corporation 2888 11
Pioneer Corporation 421 9
JVC Kenwood 411 9
Apple Inc 11221 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 8
Sharp Corporation 1042 8
LG Electronics 3543 7
Intel Corporation 11677 7
Seiko Epson Corporation 888 7
BBK Electronics Corp 281 6
Navitel - Навител Навигатор 295 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 6
Fly - Explay - Эксплей 240 6
Fostergroup 52 6
Canon 1377 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 6
Ростех - Автоматика Концерн 1493 5
Optoma 30 5
Adobe Systems 1507 5
InFocus 70 5
Rolsen Electronics 79 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 4
Lenovo Motorola 3504 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 228 4
Nvidia Corp 3215 4
TI - Texas Instruments Incorporated 815 4
Nikon 610 4
Эра HD - Эра ХД 54 11
Россети Ленэнерго 2352 8
Композит 84 8
Верный - торговая сеть 258 4
Лента - Сеть розничной торговли 1707 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
Carl Zeiss 299 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Muse Group 28 1
Геометрия НПО 127 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 1
Русский Стиль 43 1
Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Гранит 48 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Netton Consulting Group 35 1
Этажи 65 1
Sony Entertainment 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - гипермолл 74 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Совкомбанк Совесть 266 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 1
РЖД - Российские железные дороги 1625 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 1
Grundig 29 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 202 1
Почта России ПАО 1997 1
Возрождение - Коммерческий банк 327 1
Dyson 110 1
Nike 175 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 1
Yamaha - Ямаха 102 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9159 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10398 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 2
Судебная власть - Judicial power 2100 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 1
Союзное государство России и Белоруссии 38 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 383 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 481 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Правительство Москвы 1997 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
Администрация Президента РФ 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 2
4CIO 709 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 1 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 337 166
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 147
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 116
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6572 112
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9150 95
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 83
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 77
Аналоговые технологии 2664 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17360 70
Контрастность 2666 69
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 67
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4510 66
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5660 62
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1524 62
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3876 61
Аудиоустройства - Audio devices - акустика - акустические устройства 1692 58
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9353 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12621 52
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3512 52
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 51
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9854 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19261 48
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2952 48
Домашний кинотеатр 926 46
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2327 45
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 245 45
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1495 44
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3098 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15104 40
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 571 37
Динамик - Speaker - громкоговоритель 1865 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 35
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1249 35
ТВ-тюнер - TV tuner 482 35
Цвет - Цветность 205 33
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1021 33
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1838 32
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 456 32
Microsoft Windows 2000 12692 32
VMware vCloud Director - VMware vCD 234 23
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 20
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 13
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 11
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4362 9
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3945 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 8
Eastman Kodak Picture CD 43 7
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 7
Microsoft Windows XP 2364 7
Age of Kings 3448 7
Microsoft Windows 14471 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 6
Adobe Premiere 88 6
Apple iPod 1531 6
Linux OS 8286 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 6
Google Android 12590 5
Denon DVD-проигрыватель 12 5
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 5
Xoro HTL 13 5
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 5
Pioneer DV 14 5
Nintendo Wii - игровая консоль 759 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 4
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 4
Xoro AEP 4 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1761 4
Яндекс.Навигатор 499 4
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 4
Apple iPad 3742 4
ВГТРК Смотрим 518 4
Microsoft Skype 1978 4
Optoma Movie Time 5 4
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 4
Наумов Максим 97 14
Ширшов Павел 76 12
Овсянников Денис 23 6
Беляева Татьяна 23 5
Сергеев Иван 74 4
Ксенин Алекс 311 3
Князева Мария 15 3
Артамонов Вадим 3 2
Левантовский Александр 7 2
Блохнин Сергей 10 2
Речменский Игорь 20 2
Адров Дмитрий 34 2
Липатов Михаил 5 2
Малафеев Андрей 51 2
Коробченко Виктор 1 1
Соловьев Александр 65 1
Головин Сергей 9 1
Беляев Дмитрий 24 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Захаров Андрей 37 1
Левенчук Анатолий 11 1
Лебедев Артемий 95 1
Гришин Андрей 7 1
Болотов Дмитрий 10 1
Черникова Елена 10 1
Прутков Козьма 3 1
Иванов Кирилл 17 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Стыцко Виталий 1 1
Бахмат Андрей 2 1
Виноградов-Фотов Андрей 2 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Богатырев Кирилл 4 1
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 11 1
Ермаков Евгений 4 1
Ломов Георгий 5 1
Сергеев Сергей 94 1
Мякишева Марина 84 1
Смык Виталий 31 1
Матвиенко Валентина 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 110
Европа 21327 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 30
Япония 12886 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 9
Германия - Федеративная Республика 12022 9
Южная Корея - Республика 6295 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 7
Земля - планета Солнечной системы 9713 6
Азия - Азиатский регион 4665 6
Беларусь - Белоруссия 4289 5
Китай - Тайвань 3750 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15027 4
Франция - Французская Республика 7089 4
Африка - Африканский регион 3273 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 4
Финляндия - Финляндская Республика 3477 4
Швеция - Королевство 3461 3
Солнечная система - Solar system 2455 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 986 3
США - Лос-Анджелес - Голливуд 490 3
Америка 2155 3
Египет - Арабская Республика 829 2
США - Колумбия - Вашингтон 1366 2
Индийский океан - Красное море 32 2
Португалия - Португальская Республика 876 2
Германия - Берлин 701 2
Луна - спутник Земли 1399 2
Америка Северная 2837 2
Украина 7284 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 656 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 304 2
Азия Восточная 141 2
Америка Южная 713 2
Италия - Итальянская Республика 4229 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2176 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 26
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 19
Английский язык 6168 17
Ergonomics - Эргономика 1496 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20260 15
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41789 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15111 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4849 13
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42139 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4009 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4567 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24062 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 6
Дача - дачники 572 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 889 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2585 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3503 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1873 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 4
Абонентская база - Абонентская плата 5305 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1755 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3906 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1175 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5480 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10372 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5128 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1378 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 3
CNews - ZOOM.CNews 1757 5
The Register 1406 4
Allprojectors.ru 54 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Bloomberg 1112 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 2
CineTrailer 3 1
Times 648 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 1
Inquirer 463 1
РБК Daily 91 1
Euronews - телеканал 46 1
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