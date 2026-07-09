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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телевидение PAL Phase Alternating Line построчное изменение фазы система аналогового цветного телевидения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
04.02.2025 Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
13.09.2017 SAP HANA: память, которая всегда с тобой 1
14.06.2017 Как выбрать телевизор для дома: рекомендации ZOOM 1
22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн 1
11.05.2016 Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф 1
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS 1
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
18.09.2013 «Каркам» представил миниатюрный видеорегистратор QL3 Mini на базе процессора Ambarella A2S60 1
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology 1
01.04.2013 Видеонаблюдение "врастает" в ИТ-системы 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею 1
29.01.2013 В продуктах ITV | AxxonSoft реализована поддержка устройств iPUX 1
13.12.2012 Тест "неубиваемой" камеры AEE Magicam SD21: под водой в горах 1
30.10.2012 AEE MagiCam SD19: новый претендент на лавры GoPro 1
29.10.2012 Навигатор Explay - с большим экраном и телевизором внутри 1
17.10.2012 Обзор ТВ-приставки WD TV Live Streaming Wi-Fi: ваш личный кинозал 1
30.07.2012 Обзор Explay RS5: навигатор и регистратор в одном флаконе 1
20.04.2012 GPS Навигатор Explay PN-970TV награжден премией "Продукт года 2012" 1
05.04.2012 Panasonic анонсировал новый компактный цифровой фотоаппарат Lumix DMC-GF5 1
13.03.2012 Как выбрать проекционный экран. Рекомендации ZOOM.CNews 1
01.03.2012 Sony продала 1,2 млн игровых консолей PS Vita 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
25.11.2011 Kguard представил универсальный комплект CA116-H03 для организации видеонаблюдения 1
03.10.2011 Выбираем кинотеатральный проектор: как не потратить деньги впустую 1
26.08.2011 Panasonic анонсировала топовые фотокамеры LUMIX DMC-FZ150 и DMC-FX90 1
12.04.2011 Explay выпустил автомобильный навигатор с приемом телесигнала 1
28.03.2011 Explay сделала GPS-навигатор с ТВ-тюнером 1
04.03.2011 Epson EB-W9: новый лидер доступных 3LCD-проекторов 1
02.03.2011 ViewSonic показала в России новый модельный ряд видеопроекторов 1
08.02.2011 Prestigio разработала GPS-навигатор с ТВ- и радиомодулями 1
18.11.2010 TP-Link предлагает IP-видеокамеру TL-SC3171G класса SOHO 1
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов 1
14.10.2010 Optoma Converter 1080p позволит сэкономить на модернизации домашнего кинотеатра 1

Публикаций - 299, упоминаний - 308

Телевидение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 31
Sony 6739 29
Xoro Eectronics 81 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 23
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 20
Philips 2099 15
Microsoft Corporation 25775 14
Hitachi - Хитачи 1501 13
Toshiba Corporation 2980 11
JVC Kenwood 422 10
Apple Inc 13154 9
BBK Electronics Corp 332 9
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 9
Prology 72 9
LG Electronics 3735 8
Intel Corporation 12811 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Sharp Corporation 1062 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Seiko Epson Corporation 908 7
Fostergroup 52 7
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 6
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 6
Canon 1439 6
Fly - Explay - Эксплей 243 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Polar - Полар 116 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Adobe Systems 1597 5
Nvidia Corp 4002 5
InFocus 70 5
Rolsen Electronics 80 5
Optoma 31 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Lenovo Motorola 3566 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Эра HD - Эра ХД 54 11
Россети Ленэнерго 1699 8
Композит 99 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Верный - торговая сеть 326 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Carl Zeiss AG 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Русский Стиль 45 2
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Yamaha - Ямаха 110 1
UMA - United Music Agency 40 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Nike 195 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Этажи 0 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Гранит 57 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Dyson 157 1
Геометрия НПО 165 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Grundig 42 1
Резонанс НПП 407 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Sony Entertainment 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ТПК - Торговая промышленная компания 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 178
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 137
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 128
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 102
Телевидение - SECAM - Séquentiel couleur à mémoire - Séquentiel couleur avec mémoire - последовательный цвет с памятью 121 98
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 96
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 79
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 77
Контрастность 3042 76
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 72
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 72
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 71
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 70
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 67
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 67
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 65
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 63
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 62
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 60
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 59
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 56
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 52
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 52
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 49
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 48
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 44
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 43
ТВ-тюнер - TV tuner 520 42
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 40
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 39
Наушники - Headphones 4478 39
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 38
Цвет - Цветность 212 38
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 36
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 32
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 30
Microsoft Windows 2000 8678 25
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 14
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 12
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 9
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 9
Eastman Kodak Picture CD 43 9
Google Android 15243 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Linux OS 11533 7
Apple iPod 1553 7
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 7
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 7
Microsoft Windows 16882 6
Adobe Premiere 117 6
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 6
Xoro HTL 13 6
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 19 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 5
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 5
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 5
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 5
JVC S-VHS - Super VHS 19 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Office 4170 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Наумов Максим 100 16
Ширшов Павел 76 14
Беляева Татьяна 29 6
Овсянников Денис 23 6
Сергеев Иван 74 5
Князева Мария 16 3
Ксенин Алекс 311 3
Артамонов Вадим 3 2
Merkle Peter - Меркле Питер 2 2
Малафеев Андрей 52 2
Липатов Михаил 7 2
Фрадков Михаил 161 2
Иванов Кирилл 20 2
Адров Дмитрий 34 2
Речменский Игорь 21 2
Блохнин Сергей 10 2
Левантовский Александр 7 2
Чугунов Максим 11 1
Ломов Георгий 6 1
Ермаков Евгений 4 1
Juker Daniel - Джукер Даниель 2 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Гордиан Александр 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Торубаров Алексей 4 1
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 1
Нейман Борис 1 1
Кустливый Петр 1 1
Зуйкова Юлия 3 1
Krakauer David - Карракер Дэвид 9 1
Horn Larry - Хорн Ларри 3 1
Бучнев Всеволод 1 1
Wayne John - Уэйн Джон 6 1
MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
Туршин Александр 1 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Martin Ricky - Мартин Рики 4 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Рейман Леонид 1065 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 129
Европа 24964 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 37
Япония 13807 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Китай - Тайвань 4245 5
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка - Американский регион 2206 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Украина 7928 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Египет - Хургада - Красное море 10 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Америка Южная 884 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Ergonomics - Эргономика 1755 19
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 5
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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