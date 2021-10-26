Индексная книга CNews*
Телевидение PAL Phase Alternating Line построчное изменение фазы система аналогового цветного телевидения
Публикаций - 263, упоминаний - 263
Телевидение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Максим 97 14
|Ширшов Павел 76 12
|Овсянников Денис 23 6
|Беляева Татьяна 23 5
|Сергеев Иван 74 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Князева Мария 15 3
|Артамонов Вадим 3 2
|Левантовский Александр 7 2
|Блохнин Сергей 10 2
|Речменский Игорь 20 2
|Адров Дмитрий 34 2
|Липатов Михаил 5 2
|Малафеев Андрей 51 2
|Коробченко Виктор 1 1
|Соловьев Александр 65 1
|Головин Сергей 9 1
|Беляев Дмитрий 24 1
|Тиманов Дмитрий 5 1
|Захаров Андрей 37 1
|Левенчук Анатолий 11 1
|Лебедев Артемий 95 1
|Гришин Андрей 7 1
|Болотов Дмитрий 10 1
|Черникова Елена 10 1
|Прутков Козьма 3 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Стыцко Виталий 1 1
|Бахмат Андрей 2 1
|Виноградов-Фотов Андрей 2 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
|Богатырев Кирилл 4 1
|Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 11 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Ломов Георгий 5 1
|Сергеев Сергей 94 1
|Мякишева Марина 84 1
|Смык Виталий 31 1
|Матвиенко Валентина 107 1
|500 Startups 14367 31
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 13
|IDC - International Data Corporation 4851 1
|Gartner - Гартнер 3481 1
|ITResearch 115 1
|In-Stat 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.