Киреев Александр


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1
09.11.2021 Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
05.10.2020 Landata и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 1
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind 1
25.09.2014 Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate 1
18.09.2014 R-Style Softlab внедрила ДБО-систему в Таджикистане 1
12.09.2014 В InterBank Retail реализован обмен данными с ГИС ГМП 1
26.08.2014 «Петер-Сервис» внедрил M2M-платформу в «МегаФоне» 1
29.07.2014 Алексей Киреев - Мы хотим делиться знаниями о больших данных 1
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 2
20.06.2014 Анимация и веселые картинки ДБО-систем увеличивают число транзакций 1
10.06.2014 InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
14.03.2014 Петер-Сервис: Для сектора М2M нужны специализированные BSS/OSS-решения 1
19.02.2014 «Петер-Сервис» представит на MWC новые решения для операторов связи 1
13.02.2014 Банкиры назвали мобильный банкинг одним из наиболее приоритетных направлений развития ДБО в России 1
10.12.2013 InterBank Mobile от R-Style Softlab поможет запустить мобильный банкинг для юридических лиц 1
01.11.2013 Банки внедряют «единый интерфейс» для фронт-офиса 1
11.10.2013 Сотрудничество «Петер-Сервис» и HP позволит операторам связи нарастить технические мощности 1
26.09.2013 «Петер-Сервис» поможет «Ростелекому» собрать дебиторскую задолженность 1
16.08.2013 «Петер-Cервис» протестировал программное решение для операторов связи на платформе IBM Power Systems 1
24.07.2013 Алексей Киреев - Рост пакетного трафика влечет новые требования к BSS



 1
28.02.2013 «Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini 1
24.12.2012 «Ростелеком» с помощью решения «Петер-Сервис» централизует расчеты с роуминговыми партнерами 1
15.09.2006 Видеомонтаж: быстрый старт. 1
11.11.2003 «День открытых технологий»: потребность в сетях нового поколения растет 1
03.04.2003 Кадровые перестановки в R-Style 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Киреев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 10
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 732 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 884 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 688 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 685 5
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 102 3
Ростелеком 10144 3
Huawei 4124 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
МегаФон 9648 2
Meta Platforms - Facebook 4503 2
Google LLC 12109 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
8774 1
Microsoft Corporation 25077 1
Diasoft - Диасофт 990 1
Neoflex - Неофлекс 243 1
Cisco Systems 5190 1
IBM - International Business Machines Corp 9512 1
HP Inc. 5728 1
Oracle Corporation 6812 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1527 1
Vodafone Group 1385 1
AT&T Inc 1689 1
Киевстар - Kyivstar 551 1
China Mobile 414 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 248 1
Otello Corporation - Opera Software 335 1
Открытые технологии 711 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 323 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
ПрограмБанк 95 1
Adobe Systems 1565 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис РнД 4 1
Ростелеком - Градиент АО 2 1
Росэнергобанк 34 3
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 58 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
МКБ - Московский кредитный банк 608 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 2
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 528 1
Expedia Group 135 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
UDR Inc 9 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фора Банк 63 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 40 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
Совкомбанк Совесть 276 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Внешпромбанк 13 1
Амонатбанк ГСБ РТ - Государственный сберегательный банк Таджикистана 2 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Интеркапитал-Банк 2 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 275 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Адмиралтейский КБ 2 1
Евросеть 1414 1
Градиент 93 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 718 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1466 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 194 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4395 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4108 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5694 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13146 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2025 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 866 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10233 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 925 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5742 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 184 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2557 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 138 6
Apple iOS 8145 2
Google Android 14512 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1039 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 2
Opera Browser - Браузер 1029 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 2
МегаФон - Nexign Peter-Service M2M 2 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 170 1
Apple macOS 2192 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2013 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Google Chrome - браузер 1617 1
Linux OS 10676 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 177 1
Apple Safari - браузер 868 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 301 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 137 1
Google YouTube - Видеохостинг 2856 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1072 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
HPE 3PAR 102 1
BSS e-Government Gate 26 1
Microsoft DirectX 716 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 1
Opera Mini - браузер 212 1
Adobe Premiere 114 1
Актив - Рутокен Плагин 18 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 293 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
Apache Camel 73 1
RealNetworks RealMedia 20 1
Microsoft Windows 16160 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 39 1
Неснов Алексей 11 7
Качур Виталий 6 6
Симоненко Вячеслав 41 6
Карчев Олег 34 5
Абрамов Алексей 48 5
Мангутов Владислав 32 4
Качур Кирилл 6 4
Потанин Сергей 9 3
Сяо Хайцзюнь 31 2
Гнездилов Дмитрий 7 2
Зыков Евгений 2 2
Левин Борис 55 2
Гурьянов Алексей 3 2
Левин Леонид 131 2
Жеренов Григорий 6 2
Покровский Олег 8 2
Поспелов Георгий 11 2
Ноев Дмитрий 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Жерютин Андрей 2 2
King Brett - Кинг Бретт 6 2
Королев Алексей 21 1
Лосев Сергей 46 1
Стуров Дмитрий 33 1
Сычев Артем 74 1
Лачков Евгений 39 1
Кантаровский Юрий 9 1
Коробко Михаил 1 1
Морозов Сергей 59 1
Васильев Евгений 125 1
Бурметьев Данила 14 1
Евтушенко Алексей 40 1
Свириденко Алексей 18 1
Деменюк Юлия 11 1
Сидоров Александр 18 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Подкопаев Олег 30 1
Васин Василий 35 1
Кравченко Денис 27 1
Мартиросов Давид 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 9
Европа 24540 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 4
Украина 7741 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 3
Евразия - Евразийский континент 623 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1675 2
Донбасс 61 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Турция - Турецкая республика 2458 1
Испания - Королевство 3747 1
Нидерланды 3596 1
Польша - Республика 1996 1
Таджикистан - Республика 898 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Германия - Федеративная Республика 12868 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Россия - СФО - Новосибирск 4573 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2151 1
Америка Латинская 1865 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3188 1
Россия - Кубань 213 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2975 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8208 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3152 4
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7185 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2262 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3654 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8846 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5798 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 785 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 424 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2641 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1637 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2968 1
Философия - Philosophy 482 1
Латинский алфавит 191 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 631 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 2
TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 4
IDC - International Data Corporation 4934 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 941 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 1
