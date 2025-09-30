Получите все материалы CNews по ключевому слову
Киреев Александр
УПОМИНАНИЯ
Киреев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6346 3
|Неснов Алексей 11 7
|Качур Виталий 6 6
|Симоненко Вячеслав 41 6
|Карчев Олег 34 5
|Абрамов Алексей 48 5
|Мангутов Владислав 32 4
|Качур Кирилл 6 4
|Потанин Сергей 9 3
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Гнездилов Дмитрий 7 2
|Зыков Евгений 2 2
|Левин Борис 55 2
|Гурьянов Алексей 3 2
|Левин Леонид 131 2
|Жеренов Григорий 6 2
|Покровский Олег 8 2
|Поспелов Георгий 11 2
|Ноев Дмитрий 3 2
|Ромодановский Сергей 2 2
|Жерютин Андрей 2 2
|King Brett - Кинг Бретт 6 2
|Королев Алексей 21 1
|Лосев Сергей 46 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Сычев Артем 74 1
|Лачков Евгений 39 1
|Кантаровский Юрий 9 1
|Коробко Михаил 1 1
|Морозов Сергей 59 1
|Васильев Евгений 125 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Евтушенко Алексей 40 1
|Свириденко Алексей 18 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Сидоров Александр 18 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Васин Василий 35 1
|Кравченко Денис 27 1
|Мартиросов Давид 86 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2097 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 420 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 941 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1056 1
