Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Ростелеком Градиент АО


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин 3
20.05.2025 Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация 2

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 11 2
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 29 2
Ростелеком - Рестрим - Restream 13 2
Ростелеком 10144 2
Миранда-Медиа 70 1
Градиент 93 2
РегБлок 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 618 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 74 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 71 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 368 1
Кибербезопасность - DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 78 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1366 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 366 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
Intel x86 - архитектура процессора 1958 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 114 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 893 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1184 1
Авакимян Анна 5 2
Зверьков Ярослав 2 2
Киреев Александр 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 979 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2315 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3621 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11370 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще