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Авакимян Анна
Авакимян Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1096 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
|Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Рензяев Константин 64 1
|Касимов Денис 22 1
|Зимина Ангелина 2 1
|Акиншина Алина 7 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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