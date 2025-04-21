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Авакимян Анна



21.04.2025 Выручка гигантской российской ИТ-компании покатилась под откос. Эксперты обвиняют иностранных конкурентов, компания винит реструктуризацию 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Авакимян Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Ростелеком 9864 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Softline - Софтлайн 2929 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 258 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
Онлайн патент - Online Patent 18 1
Softline - Визитек - Visitech 13 1
РегБлок 3 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6797 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 684 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7388 1
ОТиПБ - Умная каска 48 1
FreePik 1096 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Рензяев Константин 64 1
Касимов Денис 22 1
Зимина Ангелина 2 1
Акиншина Алина 7 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4523 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7609 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 662 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
Экономический эффект 1099 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2543 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1940 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3274 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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