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Акиншина Алина
Акиншина Алина и организации, системы, технологии, персоны:
|Донников Юрий 2 1
|Шаманов Евгений 1 1
|Логунов Александр 6 1
|Соколов Артем 50 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Зимина Ангелина 2 1
|Авакимян Анна 3 1
|Акиншина Алена 1 1
|Рензяев Константин 65 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Калинин Александр 164 1
|Касимов Денис 22 1
|Икономов Арташес 4 1
|Елтовский Владислав 2 1
|Квашенкина Ольга 13 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1956 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
|Ведомости 1068 1
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Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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