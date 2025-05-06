Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174501
ИКТ 13576
Организации 10611
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3452
Системы 25523
Персоны 74845
География 2834
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Акиншина Алина



06.05.2025 Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте 1
24.01.2025 Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1
17.07.2023 Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
14.12.2018 Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1
16.11.2018 «Гарант» и «Онлайн патент» стали партнерами по развитию цифровых юридических сервисов в России 1
08.11.2018 Headhunter перешел на цифровое управление товарными знаками на платформе «Онлайн патент» 1
16.08.2018 Online Patent полностью автоматизировал управление портфелем товарных знаков 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Акиншина Алина и организации, системы, технологии, персоны:

Онлайн патент - Online Patent 19 9
Apple Inc 12251 3
Samsung Electronics 10361 2
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Xiaomi 1810 1
Softline - Визитек - Visitech 14 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Softline - Софтлайн 2955 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 212 1
МегаФон 9212 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 307 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 66 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 754 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 457 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
РегБлок 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Unsplash 977 1
Birch Legal - Бёрч Лигал 1 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 477 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 39 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 388 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1176 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 2
Оповещение и уведомление - Notification 4848 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2222 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Data Fusion - Слияние данных 75 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 1
Оцифровка - Digitization 4667 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 1
Наушники - Headphones 4103 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12341 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2430 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4100 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 611 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7410 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 1
ОТиПБ - Умная каска 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1599 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 685 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 227 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2871 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7163 2
Microsoft Office 3807 1
FreePik 1123 1
Apple iOS 7944 1
Google Android 14221 1
Linux OS 10196 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Microsoft Windows 15870 1
Apple - App Store 2930 1
Яндекс.Маркет 1009 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 253 1
Apple iPhone 11 260 1
Apple iPhone 8 184 1
Apple iPhone 12 222 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPhone 5 773 1
Донников Юрий 2 1
Шаманов Евгений 1 1
Логунов Александр 6 1
Соколов Артем 50 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Зимина Ангелина 2 1
Авакимян Анна 3 1
Акиншина Алена 1 1
Рензяев Константин 65 1
Мишустин Михаил 692 1
Калинин Александр 164 1
Касимов Денис 22 1
Икономов Арташес 4 1
Елтовский Владислав 2 1
Квашенкина Ольга 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 3
Беларусь - Белоруссия 5812 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
США - Нью-Йорк 3103 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Украина 7660 1
Грузия 1253 1
Кипр - Республика 569 1
Индия - Bharat 5530 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 689 1
Европа 21900 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1075 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1564 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3595 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 186 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 305 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5761 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4531 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7624 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 663 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5002 1
Экономический эффект 1103 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 898 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 86 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
Ведомости 1068 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153