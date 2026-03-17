Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production

1895 год, Российская империя Французские печенья к чаю. Дореволюционный рекламный плакат торгового дома «С. Сиу и К°». В 1853 году в Российскую империю приехал 25-летний французский предприниматель Адольф Сиу, который устроился на работу в небольшую парфюмерную фирму. Спустя некоторое время он решил заняться собственным делом и 24 ноября 1855 года вместе с женой Эжени открыл в Москве в доме Варгина на Тверской улице кондитерскую с небольшой мастерской. В семье росло три сына: Луи, Шарль и Адольф-младший, которые в 1881 году основали торговый дом «С. Сиу и К°». К началу ХХ столетия Торговый дом «С. Сиу и К°» производил самый разнообразный ассортимент изделий, на фабрике насчитывалось 20 цехов: шоколадный, кофейный, карамельный, фруктоварный, мармеладный, бисквитный и т.д. После Октябрьской революции фабрика была национализирована, и в марте 1919 года предприятие семьи Сиу стало Государственной кондитерской фабрикой № 3, а в 1920 году получило новое название — «Большевик», просуществовавшее по 2012 год.