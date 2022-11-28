«Магнит» масштабирует технологию распознавания товаров на полке

Компания «Магнит» приступила к масштабированию российской технологии, которая распознает товары на полке, указывает на неточности в выкладке и позволяет оперативно исправлять их, что способствует повышению эффективности работы персонала и росту продаж. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Пилотный проект был запущен в сентябре 2021 г. в 20 магазинах, а сейчас стартует новый этап в его развитии. Компания масштабирует технологию в тысяче торговых точек всех основных форматов – в «Магнитах» у дома, супермаркетах и магазинах «Магнит косметик». Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься в конце II квартала 2023 г.

Нейросеть системы распознает изображения товаров на полке по фотографии и контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах заявленному плану-схеме (планограмме), Точность проверки доходит до 99%. Система анализирует наличие необходимых товаров и их остаток на складе магазина, последовательность выкладки, расположение позиций на первой линии и другие показатели. При выявлении ошибок персонал получает подсказки в мобильное приложение для их исправления.

Раньше сотрудники самостоятельно сравнивали схемы с произведенной выкладкой, на что уходило больше времени, а точность была недостаточно высокой. Новая технология позволяет сократить их трудозатраты на контроль выкладки. В рамках пилота время, которое затрачивает сотрудник на проверку выкладки, удалось снизить с одного часа в среднем до 15 минут. В магазинах, участвовавших в тестировании, благодаря интеллектуальному контролю выкладки был зафиксирован прирост продаж на 0,6%.

На данном этапе автоматизированный мониторинг выкладки охватывает три товарных категории: кофе, уход и гигиена, продукция для животных. С января 2023 г. к системе будут подключаться новые категории, в том числе чай, детское питание, алкоголь, снеки, молочная продукция, кондитерские изделия, бытовая химия и др.

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Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит»: «Новая технология позволит нам увеличить эффективность работы сотрудников, высвободить часть их времени, быстрее устранять ошибки при заполнении полки и, в конечном итоге, – повысить доступность товаров для наших покупателей. Магазины, участвовавшие в пилотном проекте, продемонстрировали заметный рост продаж. Мы довольны первыми результатами работы новой системы распознавания товаров и приступаем к ее раскатке на первую тысячу магазинов. Если и этот этап окажется успешным, мы запустим технологию в масштабах всей сети, которая объединяет более 27 тыс. магазинов».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1 136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.