Пищевая промышленность Чай

Чай VS кофе: что больше бодрит?

Существует расхожий миф о том, что в чае больше кофеина, чем в кофе. Однако это не соответствует действительности. Согласно медицинским исследованиям, в среднем кофе содержит примерно в 2–3 раза больше кофеина, чем один и та же порция заваренного чая: в 150 мл кофе — около 95 мг кофеина, в то время как в зелёном чае — около 25–35 мг, а в черном – около 40-60 мг.

Зеленый и черный чай содержат разные биологически активные компоненты, однако все они обладают большой ценностью для здоровья организма. Зеленый чай содержит больше катехинов с мощными антиоксидантными свойствами и способствует борьбе с воспалением и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а черный - танины и теафлавины, которые способны улучшить когнитивные функции и также снизить риск гипертонии и улучшить здоровье сосудов.

Тревога и диарея – к чему еще может привести избыток чая?

Некоторые исследования доказывают, что умеренное потребление черного и зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря улучшению функции сосудов и снижению уровня холестерина. Кофеин, содержащийся в чае, повышает концентрацию внимания и скорость анализа информации, снижает чувство усталости.

Однако, стоит ограничиться 300-400 мг чая в день (8-10 чашек) или 150 мг за один раз, иначе может значительно повыситься артериальное давление, возникнуть учащение сердцебиения, внутреннее беспокойство и тревога, тремор, головная боль и даже диарея. Употребление кофеин-содержащих напитков в вечерние часы может ухудшить качество сна. Исследования показывают, что кофеин за 3–6 часов до сна сокращает продолжительность глубоких фаз сна, а также увеличивает латентность засыпания и снижает его качество.

Танины, содержащиеся в чае, могут связываться с железом, что затрудняет его всасывание. Поэтому людям с железодефицитной анемией или существующими проблемами с усвоением железа рекомендуется ограничить потребление чая или пить его за 1-2 часа до или после еды.

Какие чаи – самые полезные?

Помимо классического черного и зеленого чая есть еще много разных сортов напитка. Однако, их потреблять стоит с большой осторожностью. Пуэр и другие ферментированные чаи могут содержать повышенное количество тяжелых металлов или токсинов, накопленных в процессе ферментации, особенно при неправильных условиях производства. В день рекомендовано не более 2 чашек приготовленного напитка.

В больших количествах можно пить следующие сорта чая:

Травяные чаи (ромашка, мята, имбирь). Обычно они не содержат кофеина, однако, некоторые травы могут иметь противопоказания или вызвать аллергию

Белый чай и каркаде - содержат меньше кофеина, что делает их более безопасными для употребления в больших количествах.



