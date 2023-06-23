Индексная книга CNews*
Пищевая промышленность Чай
«Чай натуральный» Рекламный плакат продукции «ГлавЧай» Сахаров С., 1952 год.
«Пейте фруктовый чай» Рекламный плакат. Комса Г., 1959 год.
Публикаций - 110, упоминаний - 110
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трандин Сергей 56 2
|Головин Даниил 34 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Овсянников Денис 23 1
|Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
|Нагорная Елена 2 1
|Бакальчук Татьяна 11 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
|Зингаревич Борис 1 1
|Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
|Нечаев Никита 3 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Климачев Андрей 1 1
|Вотяков Кирилл 5 1
|Ксенин Алекс 314 1
|Федорченко Сергей 4 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Покушалова Ольга 15 1
|Кульченко Роман 14 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Кремлева Ольга 4 1
|Доценко Надежда 1 1
|Тикунов Дмитрий 4 1
|Рыжий Алексей 1 1
|Тренин Кирилл 2 1
|Зенина Варвара 1 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Соловьев Александр 71 1
|Фриске Жанна 3 1
|Бочкова Светлана 1 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Оганесян Ашот 107 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Тыров Илья 23 1
|Михалев Евгений 69 1
|Фишер Андрей 69 1
|Кутмириди Ян 9 1
|Кучерова Ольга 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.