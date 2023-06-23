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Пищевая промышленность Чай


«Чай натуральный» Рекламный плакат продукции «ГлавЧай» Сахаров С., 1952 год. «Чай натуральный» Рекламный плакат продукции «ГлавЧай» Сахаров С., 1952 год.
«Пейте фруктовый чай» Рекламный плакат. Комса Г., 1959 год. «Пейте фруктовый чай» Рекламный плакат. Комса Г., 1959 год.


23.06.2023 Как использовать нейросети для старта и развития бизнеса 1

16.06.2023 Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели 1

12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 1

27.03.2023 «Яндекс маркет» запустил новый инструмент продвижения для магазинов 1

26.01.2023 «Яндекс маркет» поможет продавцам торговать с юрлицами 1

05.12.2022 «Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период 1

28.11.2022 «Магнит» масштабирует технологию распознавания товаров на полке 1

25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club 1

19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха 1

01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1

05.07.2022 Новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1

05.07.2022 Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux 1

22.06.2022 «Яндекс маркет» адаптировал свой сервис B2B-закупок для малого и среднего бизнеса 1

21.04.2022 Корпоративные клиенты «Сбермаркета» смогут сэкономить в среднем до 1000 руб. с каждого заказа 1

24.03.2022 Исследование ДИТ: платными подписками на музыку, фильмы и цифровые сервисы пользуется почти половина москвичей 1

07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 1

10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре 1

26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 1

05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1

11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1

12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1

15.02.2021 «Эвотор» запустила продуктовый индекс на данных онлайн-касс 1

30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 1

24.11.2020 Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1

18.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1

16.10.2020 SAP запустила проект 5&5 в рамках инициативы ’25 1

08.10.2020 Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес 1

07.10.2020 AliExpress Россия запускает программу поддержки российских художественных промыслов 1

07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1

20.01.2020 Sendy подключила к китайским платежным сервисам магазины «Магнолия» 1

25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 1

19.12.2019 Foodplex обновила ПО для киосков самообслуживания «Киоск 2.0» 1

18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 1

12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1

10.12.2019 Степан Ванин, SAS -

ИТ-системы в страховании не заменяют людей, а помогают им принимать верные решения

 1

06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM 1

20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1

21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей 1

18.05.2018 «Умные» планограммы увеличили продажи в гипермаркетах «Карусель» 1

22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1


Публикаций - 110, упоминаний - 110

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 2032 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 9
Yandex - Яндекс 6139 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 9
Samsung Electronics 9874 7
Apple Inc 11211 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 18 6
Sony 6428 5
Redmond - Инновационные решения 106 5
LG Electronics 3518 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
7342 5
ДОК 1 4
Toshiba Corporation 2856 4
Google LLC 11109 4
Intel Corporation 11750 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 4
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 9 3
Ростех - Автоматика Концерн 1465 3
HP Inc. 5559 3
Microsoft Corporation 23868 3
Nvidia Corp 3265 3
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1487 2
Базальт СПО - BaseALT 449 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 2
VK - Mail.ru Group 3244 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 2
Adobe Systems 1394 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 76 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
DeLonghi 34 2
Supra 34 2
Daewoo Electronics 43 2
Meta Platforms - Facebook 4296 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 64 2
Xiaomi 1426 2
Logitech 407 2
X Corp - Twitter 2477 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 5
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 5
Россети Ленэнерго 68 4
Dyson 114 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 97 4
Hansa - Ханса 102 4
Haier - Candy Group - Канди 10 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 3
Совкомбанк Совесть 92 3
Miele - Миле 124 3
Unilever Lipton 9 3
Braun 76 3
Krups 25 3
Daewoo 102 3
Kärcher - Karcher - Керхер 44 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 3
Nespresso 19 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
LEGO 205 2
Gaggenau 35 2
Coca-Cola Company 247 2
Gorenje 92 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 2
Beko 68 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
ТМПЗ - Тушинский мясоперерабатывающий завод 2 2
Groupe SEB - Tefal 87 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 121 2
КонсультантПлюс 63 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 1
Объединение Гжель - Гжельский фарфоровый завод 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
UPS 190 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 316 2
World Bank Group - Всемирный банк 224 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 32 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 30 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 36 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 3 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 68 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 82 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 8 1
Правительство Москвы 1871 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Greenpeace - Гринпис 73 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
4CIO 743 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 26 1
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 22
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 4 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 18
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 45 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 105 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 45 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 12
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 70 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 794 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 10
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 378 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 9
Наушники - Headphones 1894 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 8
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 791 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 8
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 294 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 8
Google Android 12999 11
Apple iOS 6908 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 7
Microsoft Windows 14705 6
Microsoft Windows 2000 940 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 5
Philips Saeco - серия кофемашин 1 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 916 5
Linux OS 8523 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 129 4
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 10 4
Apple iPhone 6 597 4
Redmond SkyKettle - электрочайник 2 4
Яндекс.Маркет 529 4
Age of Kings 3459 3
LG Kompressor Follow Me 10 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 631 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 468 3
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 6 3
Google Play - Google Store - Android Market 2599 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 497 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 25 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 338 3
Groupe SEB - Moulinex ME 1 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 202 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 29 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1331 2
Adobe Photoshop 433 2
Apple - App Store 2703 2
Apple macOS X - Rhapsody 1420 2
ASUS ExpertBook (AsusPro) - Серия ноутбуков 2 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 2
Яндекс.Карты и Транспорт 332 2
КриптоПро CSP СКЗИ 159 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 235 2
Spectec TRIM 126 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 2
Трандин Сергей 56 2
Головин Даниил 34 2
Криницкий Игорь 26 2
Овсянников Денис 23 1
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Нагорная Елена 2 1
Бакальчук Татьяна 11 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Зингаревич Борис 1 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Нечаев Никита 3 1
Бакиев Курманбек 50 1
Климачев Андрей 1 1
Вотяков Кирилл 5 1
Ксенин Алекс 314 1
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Оганесян Игорь 8 1
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Кульченко Роман 14 1
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Кремлева Ольга 4 1
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Тикунов Дмитрий 4 1
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Фриске Жанна 3 1
Бочкова Светлана 1 1
Кальмуцкий Олег 8 1
Оганесян Ашот 107 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Васильев Кирилл 16 1
Тыров Илья 23 1
Михалев Евгений 69 1
Фишер Андрей 69 1
Кутмириди Ян 9 1
Кучерова Ольга 10 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 15
Германия - Федеративная Республика 8772 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 11
Европа 11993 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 9
Южная Корея - Республика 4473 8
Италия - Итальянская Республика 3006 8
Япония 10469 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 7
Земля - планета Солнечной системы 8368 7
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 5
Казахстан - Республика 4926 4
США - Калифорния 3459 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 4
Швеция - Королевство 2191 3
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Канада 3013 3
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Египет - Арабская Республика 758 2
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 2
Турция - Турецкая республика 799 2
Солнечная система - Solar system 2263 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 2
Беларусь - Минск 575 2
Словения - Республика 202 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 2
Индия - Bharat 4474 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
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