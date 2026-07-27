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Пищевая промышленность Чай

 

Чай VS кофе: что больше бодрит?

Существует расхожий миф о том, что в чае больше кофеина, чем в кофе. Однако это не соответствует действительности. Согласно медицинским исследованиям, в среднем кофе содержит примерно в 2–3 раза больше кофеина, чем один и та же порция заваренного чая: в 150 мл кофе — около 95 мг кофеина, в то время как в зелёном чае — около 25–35 мг, а в черном – около 40-60 мг.

Зеленый и черный чай содержат разные биологически активные компоненты, однако все они обладают большой ценностью для здоровья организма. Зеленый чай содержит больше катехинов с мощными антиоксидантными свойствами и способствует борьбе с воспалением и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а черный - танины и теафлавины, которые способны улучшить когнитивные функции и также снизить риск гипертонии и улучшить здоровье сосудов.

Тревога и диарея – к чему еще может привести избыток чая?

Некоторые исследования доказывают, что умеренное потребление черного и зеленого чая благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря улучшению функции сосудов и снижению уровня холестерина. Кофеин, содержащийся в чае, повышает концентрацию внимания и скорость анализа информации, снижает чувство усталости.

Однако, стоит ограничиться 300-400 мг чая в день (8-10 чашек) или 150 мг за один раз, иначе может значительно повыситься артериальное давление, возникнуть учащение сердцебиения, внутреннее беспокойство и тревога, тремор, головная боль и даже диарея. Употребление кофеин-содержащих напитков в вечерние часы может ухудшить качество сна. Исследования показывают, что кофеин за 3–6 часов до сна сокращает продолжительность глубоких фаз сна, а также увеличивает латентность засыпания и снижает его качество.

Танины, содержащиеся в чае, могут связываться с железом, что затрудняет его всасывание. Поэтому людям с железодефицитной анемией или существующими проблемами с усвоением железа рекомендуется ограничить потребление чая или пить его за 1-2 часа до или после еды.

Какие чаи – самые полезные?

Помимо классического черного и зеленого чая есть еще много разных сортов напитка. Однако, их потреблять стоит с большой осторожностью. Пуэр и другие ферментированные чаи могут содержать повышенное количество тяжелых металлов или токсинов, накопленных в процессе ферментации, особенно при неправильных условиях производства. В день рекомендовано не более 2 чашек приготовленного напитка.

В больших количествах можно пить следующие сорта чая:

  • Травяные чаи (ромашка, мята, имбирь). Обычно они не содержат кофеина, однако, некоторые травы могут иметь противопоказания или вызвать аллергию.
  • Белый чай и каркаде - содержат меньше кофеина, что делает их более безопасными для употребления в больших количествах.

«Чай полезный напиток» (А. Андреади) 1956 год Плакат был создан в рамках масштабной рекламной кампании советской чайной промышленности. В 1956 году, после реформ в отрасли, на рынок поступили новые сорта чая, и это издание стало частью кампании по популяризации чаепития . «Чай полезный напиток» (А. Андреади) 1956 год Плакат был создан в рамках масштабной рекламной кампании советской чайной промышленности. В 1956 году, после реформ в отрасли, на рынок поступили новые сорта чая, и это издание стало частью кампании по популяризации чаепития .
Плакат «Пейте чайные напитки» 1950 Худ.: Иосиф Семенович Гришин Плакат «Пейте чайные напитки» 1950 Худ.: Иосиф Семенович Гришин
Чай на одну заварку, 1979 Худ.: Росбакалея Министерства торговли РСФСР Чай на одну заварку, 1979 Худ.: Росбакалея Министерства торговли РСФСР
Плакат «Китайский чай», 1956 Плакат «Китайский чай», 1956
«Чай натуральный» Рекламный плакат продукции «ГлавЧай» Сахаров С., 1952 год. «Чай натуральный» Рекламный плакат продукции «ГлавЧай» Сахаров С., 1952 год.
Натуральный Грузинский чай В 1948 году Ксения Бахтадзе впервые в мире вывела искусственные гибриды чая: сорта «Грузинский № 1» и «Грузинский № 2». Впоследствии селекционная работа продолжалась, были выведены качественные сорта чая, обладающие при этом уникальной жизнеспособностью. Так, например, гибрид «Грузинский селекционный № 8» выдерживал зимние температуры до −25 °C. А. Андреади, 1956г. Натуральный Грузинский чай В 1948 году Ксения Бахтадзе впервые в мире вывела искусственные гибриды чая: сорта «Грузинский № 1» и «Грузинский № 2». Впоследствии селекционная работа продолжалась, были выведены качественные сорта чая, обладающие при этом уникальной жизнеспособностью. Так, например, гибрид «Грузинский селекционный № 8» выдерживал зимние температуры до −25 °C. А. Андреади, 1956г.
Обложка буклета «Грузинский чай», 1961 Фот.: Ю.Г. Куценко Обложка буклета «Грузинский чай», 1961 Фот.: Ю.Г. Куценко
Плакат «Грузинский чай», 1970-е Плакат «Грузинский чай», 1970-е
Высшего качества чай и кофе / 1930-е Советский рекламный плакат, пропагандирующий продукцию государственного треста «Чаеуправление». В Советском Союзе чай считался стратегическим продуктом — почти как нефть! Именно поэтому в 1920-х годах было создано специальное государственное объединение под названием «Чаеуправление», которое полностью контролировало поставки, фасовку и продажу чая в стране. Особенно ценился грузинский чай, выращиваемый в Закавказье — его активно продвигали как «советскую альтернативу импорту». Главный магазин «Чаеуправления» располагался в Москве на Мясницкой улице в здании, построенном в 1893 году архитектором Романом Клейном в китайском стиле. Высшего качества чай и кофе / 1930-е Советский рекламный плакат, пропагандирующий продукцию государственного треста «Чаеуправление». В Советском Союзе чай считался стратегическим продуктом — почти как нефть! Именно поэтому в 1920-х годах было создано специальное государственное объединение под названием «Чаеуправление», которое полностью контролировало поставки, фасовку и продажу чая в стране. Особенно ценился грузинский чай, выращиваемый в Закавказье — его активно продвигали как «советскую альтернативу импорту». Главный магазин «Чаеуправления» располагался в Москве на Мясницкой улице в здании, построенном в 1893 году архитектором Романом Клейном в китайском стиле.
«Пейте фруктовый чай» Рекламный плакат. Комса Г., 1959 год. «Пейте фруктовый чай» Рекламный плакат. Комса Г., 1959 год.
"Лучшие спутники чая" СССР, 1959 г. А. Иогансон "Лучшие спутники чая" СССР, 1959 г. А. Иогансон
Разносчик чая, Баку, Азербайджанская ССР, 1976 год Разносчик чая, Баку, Азербайджанская ССР, 1976 год
«Купчиха за чаем» Борис Кустодиев, 1918 год. «Купчиха за чаем» Борис Кустодиев, 1918 год.
Константин Маковский «За чаем» (1914 г.) Творчество Константина Маковского неразрывно связано с жанром бытовой живописи. Картина «За чаем» – яркий пример самобытного взгляда художника, его неординарного видения окружающего мира. Девица, с удовольствие потягивающая чай из блюдца, одета празднично, на столе сияют золотом самовар, молочник, чайная кружка. Вся картина будто покрыта слоем лёгкой патины – такой эффект «стирается» на печатных репродукциях, превращая шедевр в ничем не примечательную фотографию Но так женщины не одевались с XVIII века. Богатый наряд красавицы не оставляет сомнений в её принадлежности к знатной семье. Высокий головной убор, украшенный жемчугом, лентами, бахромой, скрывает волосы девушки. Константин Маковский «За чаем» (1914 г.) Творчество Константина Маковского неразрывно связано с жанром бытовой живописи. Картина «За чаем» – яркий пример самобытного взгляда художника, его неординарного видения окружающего мира. Девица, с удовольствие потягивающая чай из блюдца, одета празднично, на столе сияют золотом самовар, молочник, чайная кружка. Вся картина будто покрыта слоем лёгкой патины – такой эффект «стирается» на печатных репродукциях, превращая шедевр в ничем не примечательную фотографию Но так женщины не одевались с XVIII века. Богатый наряд красавицы не оставляет сомнений в её принадлежности к знатной семье. Высокий головной убор, украшенный жемчугом, лентами, бахромой, скрывает волосы девушки.
«Осень в провинции. Чаепитие», 1926 г. Кустодиев Борис Михайлович Холст, масло 71 x 71 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Осень в провинции. Чаепитие», 1926 г. Кустодиев Борис Михайлович Холст, масло 71 x 71 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
"Любители чая" Художница: Генриетта Роннер-Книп (Henriette Ronner-Knip, 1821 — 1909) Дерево, масло Частная коллекция "Любители чая" Художница: Генриетта Роннер-Книп (Henriette Ronner-Knip, 1821 — 1909) Дерево, масло Частная коллекция
«Чай полезный напиток» (А. Андреади) 1956 год Плакат был создан в рамках масштабной рекламной кампании советской чайной промышленности. В 1956 году, после реформ в отрасли, на рынок поступили новые сорта чая, и это издание стало частью кампании по популяризации чаепития .

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Phys.org 972 3
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