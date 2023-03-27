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«Яндекс маркет» запустил новый инструмент продвижения для магазинов

Продавцы теперь могут использовать на «Яндекс маркете» новый инструмент для продвижения — полку с товарами. Об этом CNews сообщил представитель площадки.

Инструмент позволяет привлечь больше внимания покупателей не только к своим товарам, но и к самому магазину. Основная задача полки — увеличить количество тех, кто увидит предложение продавца и перейдёт витрину с предложением. Она пригодится любым магазинам — в том числе тем, кто только запустил продажи на маркетплейсе и у кого пока мало клиентов. А если продавец начал торговать товарами, которых раньше не было на «Маркете» и на которые ещё не сформировался покупательский спрос, — полка поможет познакомить с ними аудиторию сервиса.

Полка — это блок, в который в зависимости от формата размещения можно добавить от одного до девяти товаров, а ещё баннер или логотип магазина. «Маркет» показывает полку в результатах поиска и карточках товаров. Например, если разместить на полке чай, то этот блок увидят пользователи, которые ищут на сервисе такие товары или смотрят карточки с ними. С помощью нового инструмента продвижения можно привлечь покупателей, которые интересуются товарами близких категорий, в том числе из ассортимента конкурентов. К примеру, полку с чаем сервис покажет тем, кто смотрит карточки со сладостями, кофе или чайной посудой.

Магазин сам решает, где будет показываться полка — в поисковой выдаче «Маркета» или карточках товаров. При таком продвижении продавец платит за показы, а ставку назначает сам — минимальная ставка составляет 100 руб. за тысячу показов.

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