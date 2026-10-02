Гигант российской онлайн-розницы потратит полмиллиарда на выкуп падающих в цене акций

«ВсеИнструменты.ру» потратит на выкуп собственных акций 500 млн руб. Акции будут направлены на программу долгосрочной мотивации сотрудников. С момента размещения на бирже в 2024 г. акции компании подешевели почти в три.

«ВсеИнструменты.ру» проводят buy-back на 500 млн рублей

Совет директоров «Ви.ру» (юридическое лицо интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру») одобрил выкуп собственных акций. Акции будут выкупаться в период с 1 ноября 2026 г. до 31 декабря 2027 г. Сумма обратного выкупа составит до 500 млн руб.

Выкуп будет осуществлять «дочка» «Ви.ру» - ООО «ВсеИнструменты.ру». Приобретаемые акции будут использоваться для реализации планируемых программ долгосрочной мотивации сотрудников компании.

При этом компании в своем пресс-релизе подчеркивает, что данное решение не предусматривает обязательства по выкупу акций на всю установленную сумму. Фактические сроки и объем приобретения акций будут определяться с учетом рыночной конъюнктуры, добавили в компании.

«ВсеИнструменты.ру» Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» потратит на выкуп собственных акций 500 млн рублей

«На наши взгляд, текущая рыночная оценка «Ви.ру» не в полной мере отражает достигнутые результаты, финансовую устойчивость и долгосрочный потенциал компании, - заявил директор по финансам и стратегии компании Олег Безумов. – При этом сильная финансовая позиция позволяет провести обратный выкуп без ущерба для реализации других стратегических проектов и планов по выплате дивидендов в соответствии с действующей дивидендной политикой».

«Мы считаем принципиально важным, чтобы сотрудники и акционеры были, по сути, в одной лодке, а команда была напрямую заинтересована в долгосрочном росте стоимости бизнеса», - добавил Безумов.

Чем занимаются «ВсеИнструменты.ру»

«Всеинструменты.ру» работают в сегменте DIY (do-it-yourself, «Сделай сам»). По данным Infoline, компания является лидером в онлайн-сегмента российского рынка DIY. В совокупности с оффлайн-сегментом компания является второй на российском рынке после Leroy Merlin.

Летом в 2024 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 12 млрд руб., продавцом выступили существующие акционеры, чьи имена не разглашаются. Сейчас 83,9% акций компании принадлежат МКООО «Хавербург Энтерпрайз». По данным газеты «Ведомости», основные владельцы компании – Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.

IPO и падение акций «ВсеИнструменты.ру»

Размещение происходило по цене 200 руб. за одну акцию. Затем акции компании начали падать: в декабрю 2024 г. упали до 84 руб.

В январе 2025 г. акции торговались по цене 105 руб. за бумагу, к октябрю 2025 г. акции упали до 64 руб. за одну бумагу.

К февралю 2026 г. акции подорожали до 80 руб. за одну бумагу, к июню 2026 г. они подешевели до 65 руб. за бумагу.

В июле 2026 г. акции поднялись до 74 руб., сейчас ценные бумаги торгуются в районе 70 руб. за одну акцию.

Финансовые показатели «ВсеИнструменты.ру»

По итогам 2025 г. выручка «Ви.ру» составила 182,9 млрд руб., увеличившись за год на 7,5%. Валовая выручка увеличилась на 16% и составила 59,5 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) по стандартам IAS16 составил 17,6 млрд руб. (рост за год – 37%), про стандартам IAS 17 – 10,1 млрд руб. (рост за год – 34,45).

Чистая прибыли составила 3,4 млрд руб., увеличившись за год в 5 раз. По итогам 2025 г., акционеры «Ви.ру» одобрили выплату дивидендов на сумму 2 млрд руб., что соответствует 2 руб. на одну акцию.