Карелин Павел


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Карелин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 138 6
Logitech 428 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 392 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 2
Код Безопасности 709 2
Системы и Технологии ГК 114 1
Cisco Systems 5229 1
9061 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 200 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 6
РЖД - Российские железные дороги 2010 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Инвитро - Invitro 74 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 2
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 216 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 10 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 380 1
Маркировка - Marking 1234 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 72 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3409 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 295 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1710 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8959 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5956 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 427 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 4
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 104 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Васильев Кирилл 16 6
Тыров Илья 29 6
Фишер Андрей 74 6
Кальмуцкий Олег 8 6
Деев Алексей 7 5
Образцов Алексей 14 4
Федин Владимир 7 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Никитенко Дмитрий 3 3
Ишмамедов Константин 5 3
Лебедев Георгий 57 3
Рыжий Алексей 6 2
Кузнецов Александр 149 2
Коростелев Павел 36 2
Арсентьев Сергей 2 1
Ефремов Сергей 18 1
Арсеньев Сергей 7 1
Коро­сте­ле­в Пав­ел 1 1
Рыжий Алек­сей 1 1
Ишма­ме­дов Кон­стан­тин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 5
Россия - СФО - Новосибирск 4681 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 1
Китай - Тайвань 4139 1
Италия - Рим 206 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
Пищевая промышленность - Чай 139 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 6
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 233 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 4
