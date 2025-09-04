Разделы

Agile software development Agile Programming Гибкая методология разработки


 

Марина Кубанина, Старший менеджер технологической практики, «Технологии Доверия» "Agile teams: практический опыт и основные принципы" 30 июня 2022 года на конференции CNews "Заказная разработка ПО 2022"

 

 

Agile software development (гибкая методология разработки) обобщает огромный ряд методов и подходов к программированию, которые базируются на информации из Манифеста гибкой разработки ПО (программного обеспечения) и его 12 основных принципах, которые заложены в основе этого Манифеста.

Agile-доски — наглядный инструмент для планирования, в котором задачи фиксируют на визуальных карточках — тикетах, а затем перемещают их по «доске» с этапами-столбцами.

Методы Agile

К Agile-методам относятся:

  • DSDM (Dynamic Systems Development Method) — метод разработки динамических систем;
  • FDD (Feature driven development) — одна из гибких методологий итеративной разработки программного обеспечения;
  • BDD (Behavior-driven development, “Разработка через поведение”) — ответвление методологии разработки программного обеспечения через тестирование (TDD);
  • Scrum — метод управления проектами;
  • Extreme Programming («экстремальное программирование») — упрощенная методология разработки программного обеспечения.

Применяются подобные подходы к программированию в качестве эффективной практики организации трудовой деятельности для маленьких групп разработчиков, занятых определенной монотонной работой, сопряженной с управленческими и комбинированными методами (например, демократическим или либеральным).

Итерации Agile


Подавляющее большинство гибких методик разработки применяются для того, чтобы минимизировать риски возникновения каких-либо проблем за счет разработки в формате небольших циклов, которые называются итерациями. Каждая итерация обычно длится не более 1-2 недель.

Сама по себе итерация представляет собой небольшой проект разработки и состоит из всех тех задач, которые нужны для получения прироста в плане функциональности:

  • создание проекта;
  • программирование;
  • тестирование и анализ;
  • ведение документации.

Каждая, рассматриваемая отдельно итерация, недостаточна для релиза законченной версии программного решения. Но, стоит понимать, что ПО уже готово к после завершения текущей итерации.

После того, как программисты заканчивают работу над «мини-проектом», выполняется командная переработка приоритетов в плане дальнейшей работы над программным решением.

Другие особенности Agile

Agile-подходы базируются на общении «лицом к лицу». Подавляющее большинство команд разработчиков физически находятся в одном помещении, которое нередко называют bullpen.

В каждой такой команде обязательно должен быть один заказчик программного продукта или его представитель, который занимается определением требований к программному решению. Но эту роль часто выполняет штатный менеджер компании или ее бизнес-аналитик.

В команде Agile могут быть и тестировщики, интерфейсные дизайнеры, менеджеры и технические писатели. Все зависит от особенностей программного продукта, над которым идет работа.

Работоспособное ПО — главная метрика Agile-методов. Ввиду максимально возможного живого общения в процессе работы, методики Agile сводят к минимуму объем письменных документов, если сравнить этот подход с другими. Из-за этого методику часто критикуют и называют не дисциплинированной.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Андрей Пономарев, Росбанк: За желаниями клиентов банков нельзя успевать без гибкой разработки

nical Support) — чуть больше 300. При этом мы тоже трансформируемся — часть сотрудников переходит в Agile-группы по тем или иным направлениям. Это неизбежный процесс, так как интеграция и совме
04.09.2025 GreenData выпустила российскую альтернативу Jira для управления проектами и agile-процессами

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, представила новое решение для управления проектами, задачами и agile-процессами. Продукт создан как безопасная и полностью адаптированная под российский рынок альтернатива Atlassian Jira и обеспечивает гибкость, масштабируемость и соответствие требованиям

11.08.2025 В новой версии Directum Projects можно ограничить сроки работ при планировании и создавать виды Agile-досок

сть анализировать загрузку сотрудников по норме рабочего времени, учитывать трудоемкость тикетов на Agile-доске в этапах проекта и кастомизировать сами этапы под требования компании — менять их
04.04.2025 Особенности управления цифровым проектом: Agile, Waterfall и Hybrid – что выбрать?

, именно он описан в ГОСТ 34, ГОСТ Р 59793 c руководством по созданию автоматизированных систем. Однако, как следует из статистики, упомянутой в начале статьи, руководители проектов чаще предпочитают Agile или работают с Waterfall в связке с Agile, в составе «гибридного» метода. Agile: фактор переделок и «клиент, который сам не знает, чего хочет» Чтобы понять Agile, мож
03.06.2024 Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ

«Для Agile характерна более горизонтальная структура управления и открытая коммуникация» CNews: Вы
15.02.2024 Как связать стратегические цели компании с портфелем разработки с помощью Lean-Agile

ненно. Все же речь шла о масштабных трансформациях. В качестве локомотива изменений был взят Scaled Agile Framework (сокращенно «SAFe») — набор организационных и рабочих шаблонов и процессов дл
02.02.2024 Agile-доски в системе Directum Projects помогают контролировать лимиты незавершенной работы

ач в работе) и дни простоя на каждом этапе процесса. Об этом CNews сообщили представители Directum. Agile-доски — наглядный инструмент для планирования, в котором задачи фиксируют на визуальных
18.12.2023 Алексей Ионов -

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

CNews: Каким организациям необходима Lean-Agile трансформация, и почему ее нужно осуществлять? Алексей Ионов: Для начала стоит пояснить
03.08.2023 Продуктовая аналитика на данных соцмедиа от Brand Analytics – новейший инструмент для управления бизнесом в стиле Agile

аналитике – рыночный тренд. Представленные Аспекты идеально соответствуют как минимум трем основным Agile-принципам: позволяют реализовать клиентоцентричный подход, активно использовать обратну
19.04.2022 Российский аналог Trello — «Agile-доски» Directum во Freemium-версии

Клиенты Directum RX могут использовать «Agile-доски», не покупая лицензию. Freemium-версия помогает оценить преимущества отечественно
10.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» открыла центр Agile-компетенций

Группа «М.видео-Эльдорадо» создала собственный центр Agile-компетенций для внедрения продуктового подхода, применения гибких методологий разработк
23.09.2021 «Сбер» и «Сберуниверситет» запускают совместные курсы в Центре компетенций Agile

2021 г. стартуют первые потоки обучения Канбан-методу по программам KSD и KSI от сертифицированных Agile-коучей «Сбера». Каждая программа состоит из пяти дней онлайн-занятий и включает работу

28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile

но, что позиция и тех, и других базируется на том, насколько успешным был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в пос
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят

я большое количество корневых legacy-систем, которые накладывают отпечаток на то, как следует организовывать работу ИТ-службы банка. В частности, при работе с такими системами плохо применимы DevOps, Agile или мироксервисный подход, недостатками которых являются низкая надежность, потеря контроля и дублирование затрат, утверждает Анна Еганова, директор департамента развития и операционной э
09.03.2021 В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций

нс лаб» анализировала разные сферы экономики на предмет популярности и понимания компаниями методик Agile и сделала прогнозы на ближайший год относительно внедрения и успешности этого подхода н
15.02.2021 7 способов саботировать переход на Agile

То, как известно, надо его возглавить. И привести к нужному результату. Явно отрицать эффективность Agile рискнут немногие, но есть много способов развалить процесс внедрения гибких методов раз
30.11.2020 Agile и «водопад». Сравнение подходов

Что такое agile? Гибкая разработка впервые упоминается в опубликованной в 1970 г. статье Уильяма Ройса

09.11.2020 TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров

TP-Link представила новую программную платформу для интернет-провайдеров под названием Agile, которая включает в себя инструменты Agile ACS (сервер автоконфигурации TR-069) и Agile Config (сервис для базовой кастомизации абонентских устройств). Agile ACS пред
26.10.2020 ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки

цифровой трансформации. К 2022 году мы должны перевести все наши продукты в «цифру». Мы решили, что Agile подходит нам больше всего, поскольку гибкость, скорость, клиентоориентированность для н
15.10.2020 Как неправильно внедрить Agile. 10 главных ошибок

Agile становится все популярнее В очередном анкетировании State of Agile, которое уже в 14 раз проводит сайт Digital.ai, приняли участие свыше 40 тыс. руководит
07.10.2020 «Инфосистемы джет» и Extron оснастят agile-офисы мультимедиа решениями

и «Инфосистемы джет». Партнерство уровня Gold открывает дополнительные возможности в реализации инновационных проектов по оснащению переговорных комнат, конференц-залов, организации Digital Signage и agile-офисов для создания гибкого информационно-технологического пространства. Компания Extron производит устройства для аудио- и видео коммутации, распределения и обработки AV-сигналов, а такж
27.09.2019 Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

я его до 1,5 тыс. человек. Набор прошел в рамках технологической трансформации — перехода на модель Agile. Наем проводился среди ИТ-специалистов всех профилей. С начала 2019 г. в банк было наня
21.08.2018 Agile в госсекторе: как автоматизировать реализацию госпрограммы за два месяца

сполнителей Все проектные отчеты доступны и из мобильного приложения. Отчеты в мобильном приложении Agile-разработка для поддержки государственной Программы К моменту выбора системы автоматизац
23.07.2018 «МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России

атежную систему Банка России. Этот проект стал успешным примером практического применения принципов agile в организации работы команды. Проект был инициирован руководством «МСП Банка» в связи с
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей

щества новых технологий, такие как омниканальность, облачность, поддержка новых методов управления (Agile, SCRUM), AI & ML, авторегистрация, поддержка Agile-внедрений, self-service. Окол
22.11.2017 «ТехноСофт» развивает мобильное приложение «Промсвязьбанка» по Agile-методологии

«ТехноСофт» объявила о развитии мобильного приложения для клиентов «Промсвязьбанка» по Agile-методологии. Основная задача проекта – увеличить скорость внедрения банковских продукто
16.11.2017 «Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile

.Создание задачи в «Яндекс.Трекере»Работа в «Яндекс.Трекере» может быть организована по методологии Agile, включая возможность оценки трудозатрат, планирование спринтов, управление работой над

31.10.2017 Как превратить ИТ-инфраструктуру в строку кода для разработчиков

CNews: Понятие Agile появилось не так давно и сегодня является одним из самых обсуждаемых. Как вы его понима
31.10.2017 Банк «Открытие» протестировал платформу для Agile-инфраструктуры

т.д. В процессе тестирования удалось трансформировать процесс подготовки инфраструктуры в одну из составляющих DevOps процесса: инфраструктура превратилась в строку кода для разработчика. «Идеальная agile-платформа для ИТ-инфраструктуры организации - это платформа, позволяющая заранее закупить и установить несколько стоек оборудования таким образом, чтобы команды, формируя в рамках своей д
24.10.2017 Опыт банка «Открытие»: agile-инфраструктура как основа успешности agile-команд

В последнее время много обсуждают темы построения agile-компаний. Фокусируются при этом на организации работы внутри команды, синхронизации и к
29.08.2016 УБРиР оптимизировал работу банкоматов с применением методологии Agile

роекта стала одним из первых крупных внедрений в банке, произведенных в соответствии с методологией Agile — гибкого управления проектами. «Обновления системы велись еженедельными пакетами (спри
15.10.2015 Huawei представила решение Agile IoT в России

крупного бизнеса, экспертов и партнеров компании. Кроме того, по данным Huawei, более 3 тыс. зрителей посмотрели презентацию в режиме онлайн. В рамках конференции компания представила решение Huawei Agile IoT Solution, которое позволяет организовать общение между устройствами в сети и автоматический сбор потоков данных от самых различных устройств — датчиков, сенсоров и других элементов мо
19.03.2015 AgileDays’15

Традиционно программа AgileDays’15 включает в себя Keynotes от зарубежных Agile-гуру, множество тематических доклад
21.10.2014 С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework

С 19 по 22 ноября в Москве компания Ciklum в сотрудничестве с Incremental Gains и Scaled Agile Academy проводит первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework. Программа сертификационного курса включает в себя такие модули как: Leading SAFe, Implementing
01.10.2014 Huawei представила в России решение Agile Network

Компания Huawei впервые представила российскому рынку Agile network solution, первое решение в индустрии, ориентированное на сервис, конечного поль
23.09.2014 Ciklum впервые в России проведет сертификационный курс SAFe Program Consultant

С 19 по 22 ноября 2014 г. компания Ciklum вместе с Incremental Gains и Scaled Agile Academy проведет первый на просторах СНГ сертификационный класс SAFe Program Consultant
26.08.2014 Inoventica присоединилась к партнерской программе HP Cloud Agile

Группа компаний Inoventica — игрок российского рынка облачных технологий, поставщик публичных, гибридных и частных облачных сервисов — присоединилась к партнерской программе Hewlett Packard — Cloud Agile. В рамках заключенного соглашения HP обеспечит маркетинговые активности по стимулированию продаж и реализации услуг из портфеля группы Inoventica, а также предоставит возможность использо
04.08.2014 «Сервионика» стала участником программы HP Cloud Agile

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») присоединилась к новой партнерской программе компании Hewlett Packard — Cloud Agile, направленной на разработку, продвижение и развитие IaaS-сервисов на базе технологий и оборудования HP. Как сообщили CNews в «Сервионике», ключевым фактором включения в программу стал мно
18.02.2014 21 марта в Москве начнет работу конференция Agile Days 2014

Компания ScrumTrek и сообщество Agile Russia приглашают 21 и 22 марта на конференцию Agile Days 2014 — крупнейшую встр
11.02.2014 21 марта в Москве начнет работу конференция Agile Days 2014

Компания ScrumTrek и сообщество Agile Russia приглашают 21 и 22 марта на конференцию Agile Days 2014 — крупнейшую встр

