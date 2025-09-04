Марина Кубанина, Старший менеджер технологической практики, «Технологии Доверия» "Agile teams: практический опыт и основные принципы" 30 июня 2022 года на конференции CNews "Заказная разработка ПО 2022"

Agile software development (гибкая методология разработки) обобщает огромный ряд методов и подходов к программированию, которые базируются на информации из Манифеста гибкой разработки ПО (программного обеспечения) и его 12 основных принципах, которые заложены в основе этого Манифеста.

Agile-доски — наглядный инструмент для планирования, в котором задачи фиксируют на визуальных карточках — тикетах, а затем перемещают их по «доске» с этапами-столбцами.

Методы Agile

К Agile-методам относятся:

DSDM (Dynamic Systems Development Method) — метод разработки динамических систем;

FDD (Feature driven development) — одна из гибких методологий итеративной разработки программного обеспечения;

BDD (Behavior-driven development, “Разработка через поведение”) — ответвление методологии разработки программного обеспечения через тестирование (TDD);

Scrum — метод управления проектами;

Extreme Programming («экстремальное программирование») — упрощенная методология разработки программного обеспечения.

Применяются подобные подходы к программированию в качестве эффективной практики организации трудовой деятельности для маленьких групп разработчиков, занятых определенной монотонной работой, сопряженной с управленческими и комбинированными методами (например, демократическим или либеральным).

Итерации Agile



Подавляющее большинство гибких методик разработки применяются для того, чтобы минимизировать риски возникновения каких-либо проблем за счет разработки в формате небольших циклов, которые называются итерациями. Каждая итерация обычно длится не более 1-2 недель.

Сама по себе итерация представляет собой небольшой проект разработки и состоит из всех тех задач, которые нужны для получения прироста в плане функциональности:

создание проекта;

программирование;

тестирование и анализ;

ведение документации.

Каждая, рассматриваемая отдельно итерация, недостаточна для релиза законченной версии программного решения. Но, стоит понимать, что ПО уже готово к после завершения текущей итерации.

После того, как программисты заканчивают работу над «мини-проектом», выполняется командная переработка приоритетов в плане дальнейшей работы над программным решением.

Другие особенности Agile

Agile-подходы базируются на общении «лицом к лицу». Подавляющее большинство команд разработчиков физически находятся в одном помещении, которое нередко называют bullpen.

В каждой такой команде обязательно должен быть один заказчик программного продукта или его представитель, который занимается определением требований к программному решению. Но эту роль часто выполняет штатный менеджер компании или ее бизнес-аналитик.

В команде Agile могут быть и тестировщики, интерфейсные дизайнеры, менеджеры и технические писатели. Все зависит от особенностей программного продукта, над которым идет работа.

Работоспособное ПО — главная метрика Agile-методов. Ввиду максимально возможного живого общения в процессе работы, методики Agile сводят к минимуму объем письменных документов, если сравнить этот подход с другими. Из-за этого методику часто критикуют и называют не дисциплинированной.

