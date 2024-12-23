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Индексная книга (каталог) CNews*
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Овчаренко Юрий



23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
11.09.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в Test IT и расширяет присутствие в сегменте разработки и тестирования ПО 1
07.08.2024 «Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России 1
21.12.2022 Итог 2022 г. на кадровом ИТ-рынке: резко вырос спрос на «сеньоров» 1
07.12.2022 IT_One выводит на рынок услугу по построению выделенного центра разработки на заказ 1
24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 2
08.11.2021 Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко 2
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 2
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 2
06.02.2019 Epam: В будущем большинство приложений будут собраны, а не куплены 1
16.01.2017 «Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов 1
22.12.2016 Юрий Овчаренко -

Для цифровой трансформации нужны дирижеры

 1
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
13.07.2016 Юрий Овчаренко - Данные, как горная порода, – бесполезны без извлекающих золото специалистов и технологий 1
01.06.2015 Российский рынок ПО: влияние кризиса и импортозамещения 1
28.05.2015 Рынок ИТ-услуг: главные ожидания связаны с аутсорсингом 2
27.05.2015 Отечественному рынку поможет импортозамещение 1
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 1
25.12.2014 Юрий Овчаренко - Отказ от изобретения велосипеда позволяет тратить меньше и получать результат быстрее 1
28.01.2014 Фонд «Сколково» и Epam Systems договорились о сотрудничестве 1
17.12.2013 «КиС» оптимизировала бизнес-планирование и бюджетирование с помощью преднастроенного решения на базе SAP 1
04.06.2013 Российский рынок ИТ поддержат мобильные и облачные технологии 1
27.04.2012 Решение Epam помогло «Газпромбанку» снизить затраты на интеграцию систем 1
04.04.2012 Юрий Овчаренко: Людям, "облакам" и серверам нужно одно - чтобы о них заботились 1
20.06.2011 Epam откупился от экс-босса за $9 млн 1
24.03.2011 Объем экспорта ПО из России перерос $3 млрд 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
12.05.2010 "ВТБ Капитал" купил долю в EPAM Systems 1
21.04.2010 Россия: рынок офшорной разработки и экспорта ПО впервые не вырос 1
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 1
08.09.2009 Россия: Разработчики ПО готовят схемы ухода от налогов 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

Овчаренко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 32
Крок - Croc 1777 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 8
SAP SE 5277 7
Amazon Inc - Amazon.com 2998 6
Oracle Corporation 6688 6
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 5
Google LLC 11775 5
Softline - Софтлайн 2811 5
Ростелеком 9701 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Microsoft Corporation 24625 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 4
Ланит - Норбит - Norbit 369 4
Рексофт - Reksoft 419 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
АйТи 1365 4
Ланит - Artezio - Артезио 81 4
Softline - Develonica - Девелоника 132 4
Ланит Интеграция 190 3
Ланит - Онланта - Onlanta 108 3
8213 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 3
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Telegram Group 1983 2
Цифра ГК 2426 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Открытые технологии 701 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Почта России ПАО 2112 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Транснефть 299 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Связной ГК 1369 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
Coca-Cola Company 254 2
Газпром ПАО 1342 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Евросеть 1404 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Boeing 1009 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Barclays 120 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Russia Partners - Раша Партнерс 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 12
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Microsoft Azure 1408 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 1
Pokemon Go 78 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Epam TelescopeAI 3 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
WhatsApp Messenger 1081 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
Microsoft Skype 2067 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Apache Hadoop 427 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 6 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apple iPhone 6 4862 1
Бобровников Борис 103 6
Чехонин Антон 65 4
Макаров Валентин 220 4
Калинин Александр 154 4
Львов Владимир 17 4
Грибов Владимир 31 4
Адылин Павел 18 4
Егоров Александр 85 3
Попов Сергей 135 2
Никулин Игорь 23 2
Головко Олег 8 2
Елисеев Никита 3 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Путин Владимир 3171 1
Путин Сергей 63 1
Шеховцов Юрий 34 1
Прохорова Алла 65 1
Кочаров Григорий 18 1
Глазков Александр 137 1
Гаврилов Юрий 13 1
Дунаев Сергей 55 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Ступин Евгений 28 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Морлок Александр 15 1
Трапезин Владимир 30 1
Сударкин Евгений 25 1
Альшуллер Генрих 1 1
Садовникова Галина 4 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Никитин Валерий 16 1
Терехов Андрей 39 1
Врацкий Андрей 135 1
Никифоров Николай 1136 1
Горянский Павел 27 1
Исаев Дмитрий 42 1
Силкина Елена 15 1
Орловская Мария 13 1
Кругляков Станислав 3 1
Яблонский Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 8
Азия - Азиатский регион 5528 8
Беларусь - Белоруссия 5664 7
Индия - Bharat 5434 7
Европа 21767 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Америка - Американский регион 2160 3
Ближний Восток 2943 3
Украина 7608 3
Европа Западная 1481 3
Европа Восточная 3075 3
Казахстан - Республика 5526 2
Япония 13282 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Сингапур - Республика 1849 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Новая Зеландия 719 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Венгрия 812 1
Румыния 728 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
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