Custis Customized Information Systems Кастис ЗИС ЗаказныеИнформСистемы

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы

Российская ИТ-компания CUSTIS (ООО «ЗИС» — «Заказные ИнформСистемы») специализируется на сквозной трансформации корпораций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.07.2025 Новый функционал ценового мониторинга платформы key2SCM позволяет сократить долю несостоявшихся конкурсных процедур до 10% 

Компания Custis («Кастис») представила новый функционал мониторинга ценовой конъюнктуры на платформе k
21.05.2025 Решение Custis обеспечивает увеличение продаж вдвое за 14 дней после межмагазинного обмена

Компания Custis («Кастис») выпустила решение для межмагазинного обмена (ММО) в fashion-ритейле, направ
28.01.2025 Платформа метамоделирования и управления корпоративными данными Custis включена в Реестр отечественного ПО Минцифры России

Разработанная компанией Custis платформа метамоделирования и управления корпоративными данными успешно прошла сертификацию и вошла в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители

21.01.2025 «Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis

ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в

27.11.2024 Решение Custis «Коллекция 2.0» позволяет ритейлу увеличить выручку от продаж товаров прошедших коллекций до 15% в течение первого года

ИТ-компания Custis («Кастис») выпустила новое решение «Коллекция 2.0», которое позволяет торговым сетям д
23.10.2024 Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике

Компания Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике. В рамках внедрения в одной из торговых сетей продукт по управлению расписаниями позволил ускорить доставку заказов на сл
05.08.2024 Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт»

Компания «Кастис» (Custis) стала членом ассоциации «Руссофт», объединения компаний-разработчиков программного об
23.10.2023 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

езопасности. В России банкоматные сети создавались уже в 2000-х, поэтому они более продвинутые. Такие же явления наблюдаются в области дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Сергей Тихомиров, CUSTIS: Мы помогаем компаниям стать более инновационными и внести в свой технологический бренд настоящее понятие экспансии Любой устоявшейся системе сложнее меняться, а тем, кто только начинает
05.05.2023 Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры

Разработанная компанией CUSTIS платформа key2SCM – платформа планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли вошла в Единый реестр российских программ для эле
11.07.2022 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто

в которой надо находить баланс между ценностью для бизнеса, рисками и затратами. Сергей Тихомиров, Custis: В инфраструктурном ПО идет массовый переход на open source В госструктурах и в компан
25.10.2017 Custis представит свой список компетенций будущего на CNews Forum 2017

Российская ИТ-компания Custis примет участие в юбилейном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии за
12.12.2016 Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»

«Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управления входящим товаропотоком торговой

08.11.2016 Custis примет участие в CNews Forum 2016

В этот четверг, 10 ноября, топ-менеджеры и ведущие эксперты российской ИТ-компании Custis примут участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2016: Информационные технологии за
05.04.2016 «Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis

ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики в торговых сетях группы. Разработанное

02.11.2015 CUSTIS примет участие в CNews Forum 2015

Российская ИТ-компания CUSTIS примет участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2015: Информационные технологии за
18.09.2013 Custis внедрил в «Газпромбанке» систему учета для сделок на межбанковском валютном рынке

В «Газпромбанке» с декабря 2012 г. в режиме опытно-промышленной эксплуатации функционирует автоматизированная система «Бухгалтерия финансовых операций» (АС БФО), разработанная компанией Custis. АС БФО обеспечивает бухгалтерский учет и формирует отчетность согласно правилам РПБУ для сделок на рынке FX, которые ведутся банком в системе Calypso. Внедрение АС БФО состоялось в рамк
24.04.2012 CUSTIS завершила ребрендинг

Российская ИТ-компания CUSTIS, занимающаяся заказной разработкой и внедрением масштабных учетно-аналитических систем
07.11.2011 Custis разработала систему «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin

Компания Custis разработала ПО «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin. Целью проекта было создание «облегченного» рабочего места кассира — системы, работающей без постоянной связи с учетной с
26.12.2008 «Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS

енью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных филиалах (РФ) и региональных распределите
15.05.2008 Анонсирована новая версия системы коммунального биллинга «Радей»

ей» получила более дружественный и рациональный интерфейс, основанный на обновленном инструментарии CustIS Forms (CIS Forms). Инструментарий CustIS Forms создан в компании «Заказные Инфо
28.08.2007 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в Курчатове

Компания «Заказные ИнформСистемы» сдала в промышленную эксплуатацию программно-технологический комплекс (ПТК) «Радей» в г. Курчатов (Курской области). По заказу «Интер-Софт» за 6 месяцев в городе с насел
16.07.2007 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском

Компания «Заказные ИнформСистемы» завершила внедрение программно-технологических комплексов (ПТК) «Радей» и «Радей-Соцзащита» в г. Жуковский Московской области. В ходе проекта общегородская система расче
21.05.2007 "Заказные ИнформСистемы" внедряют "Радей" в Салехарде

В мае 2007 г. компания «Заказные ИнформСистемы» приступила к внедрению программно-технологического комплекса (ПТК) «Радей» в г. Салехард, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект предп
26.02.2007 «Заказные ИнформСистемы» представят КИС торговой сети

Компания «Заказные ИнформСистемы» впервые представит свое решение для автоматизации торговых сетей. В составе КИС торговой сети модули «Розничный магазин», «Оптовые продажи», «Аналитическое хранилище», «
18.10.2006 "Заказные ИнформСистемы" представят систему управления складом LM7

ппу Legris Industries Group. Распространяет систему LM7 в России компания «Заказные ИнформСистемы» (CustIS). Система LM7 обслуживает более 600 складов у 400 клиентов в 10 странах: Бельгия, Вели
27.09.2006 "Заказные ИнформСистемы" автоматизируют заказ книг в библиотеках Москвы

Летом 2006 г. компания «Заказные ИнформСистемы» приступила к выполнению проекта, цель которого – автоматизация деятел
30.08.2006 "Заказные ИнформСистемы" автоматизировали магазин "Спортмастер"

ений ключевой платформой является Microsoft .Net. Наряду с этим используются и технологии семейства CustIS, являющиеся ноу-хау компании-разработчика. Так, именно в проекте автоматизации «Спортм
07.07.2004 "Заказные ИнформСистемы" оптимизируют работу ЖКХ Саратова

министрации города состоялся межрегиональный семинар, посвященный современным технологиям расчетов в ЖКХ. Организаторами семинара выступили МУП «Единый расчетно-кассовый центр г. Саратова», компании «Заказные ИнформСистемы» и Intel. На семинаре было рассказано о создании компанией «Заказные ИнформСистемы» по заказу МУП «ЕРКЦ г. Саратова» системы управления коммунальными платежами на

26.12.2003 "Заказные ИнформСистемы" автоматизируют саратовское ЖКХ

Компания ООО "Заказные ИнформСистемы" по заказу администрации г. Саратова и муниципального предприятия "Еди

