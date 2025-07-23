Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Российская ИТ-компания CUSTIS (ООО «ЗИС» — «Заказные ИнформСистемы») специализируется на сквозной трансформации корпораций.
|23.07.2025
Новый функционал ценового мониторинга платформы key2SCM позволяет сократить долю несостоявшихся конкурсных процедур до 10%
Компания Custis («Кастис») представила новый функционал мониторинга ценовой конъюнктуры на платформе k
|21.05.2025
Решение Custis обеспечивает увеличение продаж вдвое за 14 дней после межмагазинного обмена
Компания Custis («Кастис») выпустила решение для межмагазинного обмена (ММО) в fashion-ритейле, направ
|28.01.2025
Платформа метамоделирования и управления корпоративными данными Custis включена в Реестр отечественного ПО Минцифры России
Разработанная компанией Custis платформа метамоделирования и управления корпоративными данными успешно прошла сертификацию и вошла в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители
|21.01.2025
«Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis
ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в
|27.11.2024
Решение Custis «Коллекция 2.0» позволяет ритейлу увеличить выручку от продаж товаров прошедших коллекций до 15% в течение первого года
ИТ-компания Custis («Кастис») выпустила новое решение «Коллекция 2.0», которое позволяет торговым сетям д
|23.10.2024
Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике
Компания Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике. В рамках внедрения в одной из торговых сетей продукт по управлению расписаниями позволил ускорить доставку заказов на сл
|05.08.2024
Компания «Кастис» присоединилась к ассоциации «Руссофт»
Компания «Кастис» (Custis) стала членом ассоциации «Руссофт», объединения компаний-разработчиков программного об
|23.10.2023
Сергей Тихомиров -
Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей
езопасности. В России банкоматные сети создавались уже в 2000-х, поэтому они более продвинутые. Такие же явления наблюдаются в области дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Сергей Тихомиров, CUSTIS: Мы помогаем компаниям стать более инновационными и внести в свой технологический бренд настоящее понятие экспансии Любой устоявшейся системе сложнее меняться, а тем, кто только начинает
|05.05.2023
Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры
Разработанная компанией CUSTIS платформа key2SCM – платформа планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли вошла в Единый реестр российских программ для эле
|11.07.2022
Сергей Тихомиров -
Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто
в которой надо находить баланс между ценностью для бизнеса, рисками и затратами. Сергей Тихомиров, Custis: В инфраструктурном ПО идет массовый переход на open source В госструктурах и в компан
|25.10.2017
Custis представит свой список компетенций будущего на CNews Forum 2017
Российская ИТ-компания Custis примет участие в юбилейном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии за
|12.12.2016
Custis автоматизировал кросс-докинг в «Спортмастере»
«Спортмастер» совместно с компанией Custis объявили о завершении проекта по улучшению управления входящим товаропотоком торговой
|08.11.2016
Custis примет участие в CNews Forum 2016
В этот четверг, 10 ноября, топ-менеджеры и ведущие эксперты российской ИТ-компании Custis примут участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2016: Информационные технологии за
|05.04.2016
«Спортмастер» автоматизировал процессы возвратной логистики с помощью Custis
ГК «Спортмастер» в партнерстве с компанией Custis автоматизировали процессы возвратной логистики в торговых сетях группы. Разработанное
|02.11.2015
CUSTIS примет участие в CNews Forum 2015
Российская ИТ-компания CUSTIS примет участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2015: Информационные технологии за
|18.09.2013
Custis внедрил в «Газпромбанке» систему учета для сделок на межбанковском валютном рынке
В «Газпромбанке» с декабря 2012 г. в режиме опытно-промышленной эксплуатации функционирует автоматизированная система «Бухгалтерия финансовых операций» (АС БФО), разработанная компанией Custis. АС БФО обеспечивает бухгалтерский учет и формирует отчетность согласно правилам РПБУ для сделок на рынке FX, которые ведутся банком в системе Calypso. Внедрение АС БФО состоялось в рамк
|24.04.2012
CUSTIS завершила ребрендинг
Российская ИТ-компания CUSTIS, занимающаяся заказной разработкой и внедрением масштабных учетно-аналитических систем
|07.11.2011
Custis разработала систему «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin
Компания Custis разработала ПО «Розничный магазин Lite» для торговой сети O'Stin. Целью проекта было создание «облегченного» рабочего места кассира — системы, работающей без постоянной связи с учетной с
|26.12.2008
«Спортмастер» автоматизировал управление товарным запасом на базе CustIS
енью 2008 г. Управление информационных технологий (УИТ) ГК «Спортмастер» провело серию внедрений ПО CustIS «Управление товарным запасом» в региональных филиалах (РФ) и региональных распределите
|15.05.2008
Анонсирована новая версия системы коммунального биллинга «Радей»
ей» получила более дружественный и рациональный интерфейс, основанный на обновленном инструментарии CustIS Forms (CIS Forms). Инструментарий CustIS Forms создан в компании «Заказные Инфо
|28.08.2007
«Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в Курчатове
Компания «Заказные ИнформСистемы» сдала в промышленную эксплуатацию программно-технологический комплекс (ПТК) «Радей» в г. Курчатов (Курской области). По заказу «Интер-Софт» за 6 месяцев в городе с насел
|16.07.2007
«Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском
Компания «Заказные ИнформСистемы» завершила внедрение программно-технологических комплексов (ПТК) «Радей» и «Радей-Соцзащита» в г. Жуковский Московской области. В ходе проекта общегородская система расче
|21.05.2007
"Заказные ИнформСистемы" внедряют "Радей" в Салехарде
В мае 2007 г. компания «Заказные ИнформСистемы» приступила к внедрению программно-технологического комплекса (ПТК) «Радей» в г. Салехард, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект предп
|26.02.2007
«Заказные ИнформСистемы» представят КИС торговой сети
Компания «Заказные ИнформСистемы» впервые представит свое решение для автоматизации торговых сетей. В составе КИС торговой сети модули «Розничный магазин», «Оптовые продажи», «Аналитическое хранилище», «
|18.10.2006
"Заказные ИнформСистемы" представят систему управления складом LM7
ппу Legris Industries Group. Распространяет систему LM7 в России компания «Заказные ИнформСистемы» (CustIS). Система LM7 обслуживает более 600 складов у 400 клиентов в 10 странах: Бельгия, Вели
|27.09.2006
"Заказные ИнформСистемы" автоматизируют заказ книг в библиотеках Москвы
Летом 2006 г. компания «Заказные ИнформСистемы» приступила к выполнению проекта, цель которого – автоматизация деятел
|30.08.2006
"Заказные ИнформСистемы" автоматизировали магазин "Спортмастер"
ений ключевой платформой является Microsoft .Net. Наряду с этим используются и технологии семейства CustIS, являющиеся ноу-хау компании-разработчика. Так, именно в проекте автоматизации «Спортм
|07.07.2004
"Заказные ИнформСистемы" оптимизируют работу ЖКХ Саратова
министрации города состоялся межрегиональный семинар, посвященный современным технологиям расчетов в ЖКХ. Организаторами семинара выступили МУП «Единый расчетно-кассовый центр г. Саратова», компании «Заказные ИнформСистемы» и Intel. На семинаре было рассказано о создании компанией «Заказные ИнформСистемы» по заказу МУП «ЕРКЦ г. Саратова» системы управления коммунальными платежами на
|26.12.2003
"Заказные ИнформСистемы" автоматизируют саратовское ЖКХ
Компания ООО "Заказные ИнформСистемы" по заказу администрации г. Саратова и муниципального предприятия "Еди
