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Abbyy Compreno

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
14.09.2016 Abbyy и «Эвола» предложили совместное решение для анализа резюме соискателей 2
07.06.2016 Samsung представила обновленное Android-приложение для чтения «Живые страницы» 1
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30% 1
25.03.2016 Merlion подписал дистрибьюторский контракт с Abbyy 1
21.01.2016 Abbyy представила Findo.io — умную систему поиска по файлам, письмам и контактам 1
03.12.2015 «Логика бизнеса» создала на базе Abbyy Compreno решение для сортировки входящих электронных обращений 2
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 2
31.03.2015 Abbyy и «ДоксВижн» предложили СЭД Docsvision с технологиями искусственного интеллекта Compreno 2
25.03.2015 Abbyy представила новое направление развития в корпоративном сегменте 3
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 1
09.04.2014 Abbyy выпустила первые решения на основе технологии, которую разрабатывала 19 лет 1
20.12.2012 Разработчики квантового компьютера получили гигантский грант от «Сколково» 1
15.05.2012 В РГГУ и МФТИ открыты кафедры «Компьютерной лингвистики» при поддержке Abbyy и IBM 1
14.03.2012 В 2011 г. доходы Abbyy в мире выросли на 35%, а в России — на 46% 2
07.03.2012 Медведев за 4 года: Главные ИТ-проекты страны. ГОЛОСОВАНИЕ 1
31.01.2012 «Сколково» безвозмездно выдал 24 млн руб. на «облако» «АйТи» 1
26.05.2011 «Сколково» выдал Parallels 150 млн безвозмездных рублей 1
28.02.2011 Abbyy получила 450 млн рублей от «Сколково» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 28

Abbyy Compreno и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
IBM - International Business Machines Corp 9688 5
Parallels Research - Параллелз рисерч 14 3
Microsoft Corporation 25733 3
Intel Corporation 12795 3
9545 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 3
АйТи 1517 3
Google LLC 12640 3
Samsung Electronics 11024 2
Ростелеком 10904 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 2
Yandex - Яндекс 9150 2
Apple Inc 13106 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1092 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Evola - Эвола 32 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Alfresco Software 156 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
Palantir Technologies 30 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 1
Broadcom - VMware 2601 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 1
Dell EMC 5172 1
Cisco Systems 5362 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
Xiaomi 2206 1
Commvault 187 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
ИКС 523 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1753 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1969 2
Airbnb 101 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 218 2
Uber 355 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Amway - Амвэй 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2090 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1488 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1507 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 496 1
Coursera 65 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Ингосстрах СПАО 476 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 1
Транснефть 335 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Новатэк Новафининвест 72 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Строительный двор 9 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5947 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1499 2
Судебная власть - Judicial power 2487 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3860 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3672 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1591 1
Федеральное казначейство России 1943 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2842 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9873 9
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Apple iOS 8555 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
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Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика ЭА 8 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 9 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
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Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 22 1
Abbyy Smart Classifier SDK 3 1
Abbyy InfoExtractor SDK 1 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Abbyy ADRT - Abbyy Adaptive Document Recognition Technology 10 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Google Chrome - браузер 1692 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3536 1
Microsoft Office 4148 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 520 1
Microsoft Azure 1521 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 669 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 331 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 1
Microsoft Outlook 1506 1
Google - Gmail 1019 1
Шушкин Дмитрий 95 5
Андреев Сергей 67 3
Белоусов Сергей 254 3
Галицкий Александр 123 2
Филатов Андрей 116 2
Бойко Елена 152 2
Богачев Игорь 183 2
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Ермолаев Артем 379 2
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Марич Игорь 18 1
Туркот Александр 39 1
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Николау Лев 10 1
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Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
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Селегей Владимир 1 1
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Елистартов Николай 1 1
Михайлов Максим 3 1
Skjekkeland Atle - Скьеккеланд Атле 2 1
Шадаев Максут 1209 1
Чаркин Евгений 317 1
Сотин Денис 216 1
Нестеров Алексей 175 1
Мордашов Алексей 64 1
Мацоцкий Сергей 179 1
Евраев Михаил 265 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165320 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 6
Европа 24923 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13787 3
Германия - Федеративная Республика 13182 3
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Испания - Королевство 3829 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 2
США - Калифорния 4821 2
Германия - Бавария - Мюнхен 484 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4854 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11558 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6569 2
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 941 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3119 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 2
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