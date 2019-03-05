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Abbyy Compreno
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 28
Abbyy Compreno и организации, системы, технологии, персоны:
|Шушкин Дмитрий 95 5
|Андреев Сергей 67 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Галицкий Александр 123 2
|Филатов Андрей 116 2
|Бойко Елена 152 2
|Богачев Игорь 183 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Рахтеенко Владимир 42 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Елистратов Николай 90 2
|Бетсис Павел 101 2
|Тихонов Андрей 43 1
|Марич Игорь 18 1
|Туркот Александр 39 1
|Липич Григорий 65 1
|Куликова Ольга 5 1
|Николау Лев 10 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Торшин Дмитрий 11 1
|Шаулов Сергей 1 1
|Иргазиев Алишер 2 1
|Maritz Paul - Моритц Пол 36 1
|Румяцева Ольга 1 1
|Бонч-Осмоловская Анастасия 1 1
|Селегей Владимир 1 1
|Стравинская Майя 1 1
|Елистартов Николай 1 1
|Михайлов Максим 3 1
|Skjekkeland Atle - Скьеккеланд Атле 2 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Сотин Денис 216 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|Евраев Михаил 265 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Малышев Александр 39 1
|IDC - International Data Corporation 4971 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 2
|Forrester Research 833 1
|Vanson Bourne 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.