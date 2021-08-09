Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кувейт


09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
21.02.2019 Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта 1
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.05.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложного и крайне избирательного шифровальщика 1
24.05.2017 «Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью 2
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
24.02.2016 Huawei представила решение GigaRadio для массового развертывания коммерческих сетей 4.5G 1
24.02.2016 Huawei открывает эру массового коммерческого использования сетей 4.5G вместе с мировыми операторами связи 1
29.01.2016 МТС ищет инженеров в возрасте до 14 лет в новый Центр управления сетью в Москве 1
23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
13.03.2015 Россия заняла 23 место по скорости и покрытию LTE 2
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 1
01.10.2014 ABBYY: Все 25 лет мы бежали впереди конкурентов 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
27.08.2014 «Билайн» продолжает снижать цены на международный роуминг 2
04.08.2014 В почтовое обращение поступила маркированная карточка, посвященная Чемпионату мира «Танковый биатлон – 2014» 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
28.02.2014 39% всех атак в январе были направлены против небольших компаний 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
27.12.2013 Kuwait National Petroleum внедрит АСУ ТП Experion PKS на своем новом НПЗ Al Zour 2
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1
10.07.2012 Интернет-магазины, подключенные к «Единой Кассе», получили доступ к восточному интернет-базару 1
02.07.2012 «Единый кошелек» открыл своим пользователям доступ к cashU 1
09.05.2012 iPad выходит в продажу в 30 новых стран 1

Публикаций - 51, упоминаний - 56

Кувейт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 4
Инфинет - InfiNet Wireless 40 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
InfoWatch Gulf 6 1
IVA Technologies 33 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Xilinx 30 1
Dynatrace 46 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
SAP SE 3218 1
Citizen Lab 11 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
SEC Consult Services 931 1
Playrix Holding 14 1
Nvidia Corp 2036 1
Информсвязь Казахстан 3 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
VerifyMyAge 6 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 1
CenTaur 4 1
Microsoft Corporation 11143 1
Alibaba Group 298 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
АФК Система ПАО 997 1
NSO Group 16 1
Data Matrix 52 1
WayRay 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
3770 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Naumen - Наумен 342 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Альфа-Банк 1127 2
D-Wine - D'Wine 3 1
Lego 84 1
Транснефть 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Porsche 36 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Citibank - Ситибанк 170 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
China Merchants Capital 1 1
Venture Capital Bank 2 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Emerging Travel Group 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Hyundai Motor 146 1
Visa International 1346 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
American Express 172 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
JCB International 113 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Роснано 456 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
Process Doppelgänging - кибератака, основанная на подмене легитимного процесса вредоносным в рамках транзакций файловой системы NTFS 2 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
WhatsApp Messenger 654 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Инфинет InfiLINK XG 7 2
React - JavaScript фреймворк 24 1
Microsoft SQL Server 798 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple iSight 51 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple FaceTime 145 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Google Flutter 15 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
No More Ransom 11 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
MLPerf 5 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Linux OS 4272 1
Apple macOS 930 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Java - Язык программирования 1179 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Pegasus 24 1
Решетин Олег 38 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Бухман Дмитрий 9 1
Фомин Олег 1 1
Пономарев Виталий 1 1
Васильев Григорий 35 1
Левиев Лев 15 1
Мансур Ахмед 7 1
Короваев Марат 2 1
Прохоров Фёдор 78 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
Скоков Сергей 26 1
Андреев Сергей 40 1
Кириченко Игорь 41 1
Касперская Наталья 197 1
Арлазаров Владимир 118 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Путятинский Сергей 53 1
Иванов Антон 39 1
Галушкин Олег 168 1
Хомков Игорь 40 1
Ефимов Александр 7 1
Маркин Алексей 4 1
Антонов Александр 73 1
Катков Алексей 26 1
Педоренко Андрей 41 1
Северюхин Андрей 6 1
Клявин Владимир 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 15
Казахстан - Республика 2646 12
Индия - Республика 2181 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 10
Украина 3389 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Германия - Федеративная Республика 3664 8
Катар 78 8
Турция - Турецкая республика 956 7
Саудовская Аравия - Королевство 278 7
Япония 2808 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 6
Франция - Французская Республика 2139 6
Италия - Итальянская Республика 1399 6
Эстония - Эстонская Республика 419 6
Бахрейн - Королевство 58 6
Сингапур - Республика 808 6
Израиль 724 6
Европа 3781 5
Латвия - Латвийская Республика 451 5
Хорватия - Республика 118 5
Австралия - Австралийский Союз 1129 5
Черногория 86 5
Беларусь - Белоруссия 2096 5
Дания - Королевство 371 4
Таиланд - Королевство 362 4
Литва - Литовская Республика 331 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 4
Швеция - Королевство 762 4
Австрия - Австрийская Республика 529 4
Финляндия - Финляндская Республика 822 4
Ближний Восток 1478 4
Африка 1494 4
Египет - Арабская Республика 369 4
Греция - Греческая Республика 325 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 4
Испания - Королевство 1258 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Русский язык 991 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1991 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767767, в очереди разбора - 671452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще