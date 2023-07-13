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Кувейт

Кувейт

СОБЫТИЯ


13.07.2023 В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует

19.10.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта

овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре

05.10.2022 В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует

19.08.2022 В клинике Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот Promobot от одноименной компании начал работу в сети клиник IMAGES Medical в Кувейте. Робот-администратор встречает посетителей, помогает записаться ко врачу и даже провожает до кабинета. Дроид самостоятельно заключает договор: пациентам достаточно показать ему паспорт,
30.05.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта

овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов «Промобот». Например, в крупнейшем торговом центр
09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта

заявок. Отличительной особенностью приложения стала реализация идентификации клиента по QR-коду (в Кувейте используется электронный формат паспорта в виде QR-кода). Проект был реализован за ше
21.02.2019 Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта

цию прямо во время видеозвонка. Система видеобанкинга на основе технологий Trueconf позволила создать сеть защищенных коммуникаций между 43 филиалами и центральным офисом банка. На сегодняшний день в Кувейте установлено более таких 100 видеокиосков, которые успешно используются для консультирования клиентов по всей стране. Новый подход ускоряет ежедневные бизнес-процессы и существенно сокра
26.11.2010 Зеркальные фотокамеры запрещены в Кувейте

В Кувейте запретили использование зеркальных фотоаппаратов. Речь идет о невозможности фотосъемки в общественных местах, на улицах и в торговых центрах страны. Правительство страны ввело запрет из
17.07.2008 Raytheon модернизирует объектовую ПРО Южной Кореи и Кувейта

управления ПРО на базе комплексов Patriot, а также обеспечение технического обслуживания систем. В Кувейте Raytheon осуществит модернизацию ракетных комплексов Patriot PAC-3.
08.02.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Фарерских островах и в Кувейте

«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Лайт в сети National Mobile Telecommunications Co. (Кувейт). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между «МегаФон Северо-Запад» и сетью Faroese Telecom (Фарерские острова).
10.07.2006 Аэропорт Кувейта установит APP от SITA

Компания SITA, поставщик ИТ-решений в области пограничного контроля, объявляет о подписании контракта с правительством Кувейта на предоставление своего решения предварительного анализа данных пассажиров — Advance Passenger Processing (APP). Пятилетнее соглашение с правительством Кувейта предусматрив
13.12.2005 Километровый небоскреб украсит Кувейт

ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване

13.12.2005 Километровый небоскреб украсит Кувейт

ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване

25.08.2005 Alcatel поставит GPON-решение в Кувейт

Министерство связи Кувейта приобретет решение Alcatel для гигабитной пассивной оптической сети (GPON), которая будет обслуживать до 60% нынешних абонентов широкополосного доступа. Решение Alcatel позволит министе
18.04.2005 В Кувейте посадят в тюрьму за использование мобильников с фотокамерами

Парламентарии Кувейта одобрили законопроект правительства, устанавливающий тюремное наказание за съемку и передачу изображений с помощью мобильных телефонов с технологией Bluetooth без ведома фотографируемых
30.03.2005 Кувейтский MTC купит Celtel за $3,4 млрд.

гуются на Кувейтской фондовой бирже, имеет рыночную капитализацию $7 млрд. и предоставляет услуги в Кувейте, Иордании, Ливане, Ираке и Бахрейне. У него 3,4 млн. клиентов в данном регионе. Недав
13.03.2003 AT&T утроит количество таксофонов на военных базах США в Кувейте

Корпорация AT&T объявила в среду, 12 марта, о намерении открыть дополнительные пункты связи на военных базах США в Кувейте. Таким образом, число платных телефонов, по которым солдаты и офицеры смогут позвонить домой, утроится. Последнее расширение сети услуг связи корпорация проводила в декабре - тогда были
09.09.2002 Mobile Telecommunications запустила GPRS-услуги в Кувейте

Компания Mobile Telecommunications Company, оператор мобильной связи стандарта GSM в Кувейте, объявила о представлении услуг высокоскоростной мобильной передачи данных стандарта GPRS, используя сеть, оборудование для которой поставила компания Motorola. Mobile Telecommunication
19.06.2001 Кувейт: "высокотехнологичного" студента отстранили от экзамена

В Кувейте молодой человек был отстранен от выпускных экзаменов за использование шпаргалок, которые он получал от своих друзей по электронной почте, сообщает AFP со ссылкой на местную газету Al-Qa
28.09.2000 Motorola выиграла $28 млн. контракт на расширение GSM-сети в Кувейте

Motorola Inc. объявила о выигрыше $28 миллионного контракта на расширение сети мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в Кувейте. Владельцем сети является местная компания MTC (Mobile Telecommunications Company). Motorola увеличит емкость сети MTCNet на 30% к концу 2000 года. Для увеличения зоны покрытия и емкост
15.06.2000 Motorola подписала соглашение с MTC Kuwait по расширению сети GSM-связи в Кувейте

Публикаций - 173, упоминаний - 188

Кувейт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Promobot - Промобот 168 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Huawei 4677 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Apple Inc 13156 6
Oracle Corporation 7074 6
Vodafone Group 1412 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 5
МегаФон 10742 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Microsoft Corporation 25775 5
Lenovo Motorola 3566 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 5
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 4
InfiNet Wireless - Инфинет 64 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Motorola Inc 1156 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Cisco Systems 5372 4
Yandex - Яндекс 9216 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Intel Corporation 12811 3
9594 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Honeywell 309 3
Adobe Systems 1597 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
HPE - Juniper Networks 460 2
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Google LLC 12690 2
Nvidia Corp 4002 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Patriot Memory 80 2
LG Uplus - LG U+ 33 2
Best Buy 223 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Dubai Mall - Дубай Молл 51 5
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 5
Thomas Weisel Partners 44 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Альфа-Банк 1979 3
Nike 195 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Alpari - Альпари 67 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 13 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Charles Schwab 89 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 2
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 2
PartnerRe Asset Management 15 2
Boubyan Bank 2 2
Storm Ventures 5 2
Pacific Growth Equities 16 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Boeing 1031 2
Альфа-Групп 745 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Diners Club International - платёжная система 82 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 4
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Ливана 6 2
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple iOS 8583 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 3
InfiNet - InfiLINK XG 7 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
InfiNet - InfiMAN 8 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Rakuten Viber 665 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPhone 6 4861 3
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
Google Keep 34 2
Abbyy PDF Transformer 25 2
Wallet One - Единый кошелек 58 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Microsoft Viva 9 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
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