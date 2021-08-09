Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кувейт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 56
Кувейт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Решетин Олег 38 2
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Фомин Олег 1 1
|Пономарев Виталий 1 1
|Васильев Григорий 35 1
|Левиев Лев 15 1
|Мансур Ахмед 7 1
|Короваев Марат 2 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Скоков Сергей 26 1
|Андреев Сергей 40 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Касперская Наталья 197 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Иванов Антон 39 1
|Галушкин Олег 168 1
|Хомков Игорь 40 1
|Ефимов Александр 7 1
|Маркин Алексей 4 1
|Антонов Александр 73 1
|Катков Алексей 26 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Клявин Владимир 26 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767767, в очереди разбора - 671452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767767, в очереди разбора - 671452.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru