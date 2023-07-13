В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует

Российский робот приступил к работе в университете Кувейта овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре

В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует

В клинике Кувейта появился российский робот-администратор Российский сервисный робот Promobot от одноименной компании начал работу в сети клиник IMAGES Medical в Кувейте. Робот-администратор встречает посетителей, помогает записаться ко врачу и даже провожает до кабинета. Дроид самостоятельно заключает договор: пациентам достаточно показать ему паспорт,

Российский робот приступил к работе в университете Кувейта овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов «Промобот». Например, в крупнейшем торговом центр

«Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта заявок. Отличительной особенностью приложения стала реализация идентификации клиента по QR-коду (в Кувейте используется электронный формат паспорта в виде QR-кода). Проект был реализован за ше

Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта цию прямо во время видеозвонка. Система видеобанкинга на основе технологий Trueconf позволила создать сеть защищенных коммуникаций между 43 филиалами и центральным офисом банка. На сегодняшний день в Кувейте установлено более таких 100 видеокиосков, которые успешно используются для консультирования клиентов по всей стране. Новый подход ускоряет ежедневные бизнес-процессы и существенно сокра

Зеркальные фотокамеры запрещены в Кувейте В Кувейте запретили использование зеркальных фотоаппаратов. Речь идет о невозможности фотосъемки в общественных местах, на улицах и в торговых центрах страны. Правительство страны ввело запрет из

Raytheon модернизирует объектовую ПРО Южной Кореи и Кувейта управления ПРО на базе комплексов Patriot, а также обеспечение технического обслуживания систем. В Кувейте Raytheon осуществит модернизацию ракетных комплексов Patriot PAC-3.

«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Фарерских островах и в Кувейте «МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Лайт в сети National Mobile Telecommunications Co. (Кувейт). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между «МегаФон Северо-Запад» и сетью Faroese Telecom (Фарерские острова).

Аэропорт Кувейта установит APP от SITA Компания SITA, поставщик ИТ-решений в области пограничного контроля, объявляет о подписании контракта с правительством Кувейта на предоставление своего решения предварительного анализа данных пассажиров — Advance Passenger Processing (APP). Пятилетнее соглашение с правительством Кувейта предусматрив

Километровый небоскреб украсит Кувейт ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване

Километровый небоскреб украсит Кувейт ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване

Alcatel поставит GPON-решение в Кувейт Министерство связи Кувейта приобретет решение Alcatel для гигабитной пассивной оптической сети (GPON), которая будет обслуживать до 60% нынешних абонентов широкополосного доступа. Решение Alcatel позволит министе

В Кувейте посадят в тюрьму за использование мобильников с фотокамерами Парламентарии Кувейта одобрили законопроект правительства, устанавливающий тюремное наказание за съемку и передачу изображений с помощью мобильных телефонов с технологией Bluetooth без ведома фотографируемых

Кувейтский MTC купит Celtel за $3,4 млрд. гуются на Кувейтской фондовой бирже, имеет рыночную капитализацию $7 млрд. и предоставляет услуги в Кувейте, Иордании, Ливане, Ираке и Бахрейне. У него 3,4 млн. клиентов в данном регионе. Недав

AT&T утроит количество таксофонов на военных базах США в Кувейте Корпорация AT&T объявила в среду, 12 марта, о намерении открыть дополнительные пункты связи на военных базах США в Кувейте. Таким образом, число платных телефонов, по которым солдаты и офицеры смогут позвонить домой, утроится. Последнее расширение сети услуг связи корпорация проводила в декабре - тогда были

Mobile Telecommunications запустила GPRS-услуги в Кувейте Компания Mobile Telecommunications Company, оператор мобильной связи стандарта GSM в Кувейте, объявила о представлении услуг высокоскоростной мобильной передачи данных стандарта GPRS, используя сеть, оборудование для которой поставила компания Motorola. Mobile Telecommunication

Кувейт: "высокотехнологичного" студента отстранили от экзамена В Кувейте молодой человек был отстранен от выпускных экзаменов за использование шпаргалок, которые он получал от своих друзей по электронной почте, сообщает AFP со ссылкой на местную газету Al-Qa