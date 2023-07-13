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Кувейт
СОБЫТИЯ
|13.07.2023
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В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор
Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует
|19.10.2022
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Российский робот приступил к работе в университете Кувейта
овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов Promobot. Например, в крупнейшем торговом центре
|05.10.2022
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В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор
Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует
|19.08.2022
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В клинике Кувейта появился российский робот-администратор
Российский сервисный робот Promobot от одноименной компании начал работу в сети клиник IMAGES Medical в Кувейте. Робот-администратор встречает посетителей, помогает записаться ко врачу и даже провожает до кабинета. Дроид самостоятельно заключает договор: пациентам достаточно показать ему паспорт,
|30.05.2022
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Российский робот приступил к работе в университете Кувейта
овать руководителей по имени. Всего на ближнем востоке, в таких странах как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман трудятся уже более 35 роботов «Промобот». Например, в крупнейшем торговом центр
|09.08.2021
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«Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта
заявок. Отличительной особенностью приложения стала реализация идентификации клиента по QR-коду (в Кувейте используется электронный формат паспорта в виде QR-кода). Проект был реализован за ше
|21.02.2019
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Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта
цию прямо во время видеозвонка. Система видеобанкинга на основе технологий Trueconf позволила создать сеть защищенных коммуникаций между 43 филиалами и центральным офисом банка. На сегодняшний день в Кувейте установлено более таких 100 видеокиосков, которые успешно используются для консультирования клиентов по всей стране. Новый подход ускоряет ежедневные бизнес-процессы и существенно сокра
|26.11.2010
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Зеркальные фотокамеры запрещены в Кувейте
В Кувейте запретили использование зеркальных фотоаппаратов. Речь идет о невозможности фотосъемки в общественных местах, на улицах и в торговых центрах страны. Правительство страны ввело запрет из
|17.07.2008
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Raytheon модернизирует объектовую ПРО Южной Кореи и Кувейта
управления ПРО на базе комплексов Patriot, а также обеспечение технического обслуживания систем. В Кувейте Raytheon осуществит модернизацию ракетных комплексов Patriot PAC-3.
|08.02.2007
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«МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Фарерских островах и в Кувейте
«МегаФон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов Лайт в сети National Mobile Telecommunications Co. (Кувейт). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между «МегаФон Северо-Запад» и сетью Faroese Telecom (Фарерские острова).
|10.07.2006
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Аэропорт Кувейта установит APP от SITA
Компания SITA, поставщик ИТ-решений в области пограничного контроля, объявляет о подписании контракта с правительством Кувейта на предоставление своего решения предварительного анализа данных пассажиров — Advance Passenger Processing (APP). Пятилетнее соглашение с правительством Кувейта предусматрив
|13.12.2005
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Километровый небоскреб украсит Кувейт
ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване
|13.12.2005
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Километровый небоскреб украсит Кувейт
ым зданиям и страшные его последствия не поколебали уверенность архитекторов в том, что стремление зданий ввысь еще не достигло своей кульминации. Группа британских архитекторов предложила возвести в Кувейте небоскреб высотой 1001 м. Если решение о его строительстве будет принято, новостройка оставит далеко позади не только самое высокое здание в мире — небоскреб Тайпей 101 на Тайване
|25.08.2005
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Alcatel поставит GPON-решение в Кувейт
Министерство связи Кувейта приобретет решение Alcatel для гигабитной пассивной оптической сети (GPON), которая будет обслуживать до 60% нынешних абонентов широкополосного доступа. Решение Alcatel позволит министе
|18.04.2005
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В Кувейте посадят в тюрьму за использование мобильников с фотокамерами
Парламентарии Кувейта одобрили законопроект правительства, устанавливающий тюремное наказание за съемку и передачу изображений с помощью мобильных телефонов с технологией Bluetooth без ведома фотографируемых
|30.03.2005
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Кувейтский MTC купит Celtel за $3,4 млрд.
гуются на Кувейтской фондовой бирже, имеет рыночную капитализацию $7 млрд. и предоставляет услуги в Кувейте, Иордании, Ливане, Ираке и Бахрейне. У него 3,4 млн. клиентов в данном регионе. Недав
|13.03.2003
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AT&T утроит количество таксофонов на военных базах США в Кувейте
Корпорация AT&T объявила в среду, 12 марта, о намерении открыть дополнительные пункты связи на военных базах США в Кувейте. Таким образом, число платных телефонов, по которым солдаты и офицеры смогут позвонить домой, утроится. Последнее расширение сети услуг связи корпорация проводила в декабре - тогда были
|09.09.2002
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Mobile Telecommunications запустила GPRS-услуги в Кувейте
Компания Mobile Telecommunications Company, оператор мобильной связи стандарта GSM в Кувейте, объявила о представлении услуг высокоскоростной мобильной передачи данных стандарта GPRS, используя сеть, оборудование для которой поставила компания Motorola. Mobile Telecommunication
|19.06.2001
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Кувейт: "высокотехнологичного" студента отстранили от экзамена
В Кувейте молодой человек был отстранен от выпускных экзаменов за использование шпаргалок, которые он получал от своих друзей по электронной почте, сообщает AFP со ссылкой на местную газету Al-Qa
|28.09.2000
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Motorola выиграла $28 млн. контракт на расширение GSM-сети в Кувейте
Motorola Inc. объявила о выигрыше $28 миллионного контракта на расширение сети мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в Кувейте. Владельцем сети является местная компания MTC (Mobile Telecommunications Company). Motorola увеличит емкость сети MTCNet на 30% к концу 2000 года. Для увеличения зоны покрытия и емкост
|15.06.2000
|Motorola подписала соглашение с MTC Kuwait по расширению сети GSM-связи в Кувейте
Кувейт и организации, системы, технологии, персоны:
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