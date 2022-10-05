В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор

Российский сервисный робот «Промобот» от одноименной компании начал работу в сети клиник As'ad Al-Hamad Dermatology Center в Кувейте. Робот-администратор клиники Promobot — автономный сервисный робот. Полностью заменяет «живого» сотрудника: регистрирует пациентов, общается с ними, отвечает на вопросы и консультирует по услугам клиники, свободно передвигается в помещении. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Олег Кивокурцев, директор по развитию «Промобот»: «Цель сервисной робототехники — освободить человека от скучных, рутинных задач. Медицинский персонал перегружен работой с документами, расписаниями, сотрудники регистратуры несколько десятков раз в день отвечают на одинаковые вопросы. Пришло время автоматизировать этот процесс, дав возможность людям тратить силы на более важные и сложные задачи в здравоохранении».

Робот-администратор «Промобот» автоматизирует сервис в регистратуре клиники. Он регистрирует пациентов и выдает им талоны электронной очереди. Для этого робот сканирует документы, проверяет их на подлинность и верифицирует владельца. Он общается с пациентами и отвечает на их вопросы. Благодаря искусственному интеллекту, робот знает буквально все: он знает, где кабинет определенного специалиста, как выбрать медицинскую услугу, как записаться к врачу. Робот автономный — он свободно передвигается по клинике и не нуждается в контроле со стороны человека.

Промобот

«Благодаря появлению роботов новый импульс развития сегодня получает медицинский сервис. Кроме того, что подобные роботы вызывают интерес и симпатию у посетителя, они способны существенно оптимизировать работу человеческих ресурсов, автоматизировать многие процессы и сосредоточить внимание персонала клиники на более важных задачах, — сказал Мохаммед Бурхан, ИТ-директор сети клинических центров As'ad Al-Hamad Dermatology Center. — Мы выстраиваем рабочие процессы так, чтобы на первом плане всегда оставался наш пациент — его здоровье, комфорт, спокойствие и положительный настрой на лечение. Это и есть главная цель цифровой трансформации в медицине, которой мы следуем. Нашего робота-помощника мы назвали Robby. Он умеет регистрировать пациентов, работать с электронными картами, отвечать на вопросы посетителей, сопровождать их к нужному кабинету — выполняет ряд функций, которые требуют автоматизма, точности и высокой скорости. Иногда может пошутить и развлечь, что тоже не так уж и маловажно».

Ранее «Промобот» представил прототип робота-терапевта, который самостоятельно проводит первичный опрос пациента и замеряет простые показатели здоровья, освобождая от этой работы «живой» персонал. Полноценную модель робота компания планирует представить осенью 2022 г.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.