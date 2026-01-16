Разделы

Кивокурцев Олег


СОБЫТИЯ


16.01.2026 Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств 1
16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов 1
15.05.2024 В Институте развития профессионального образования будет работать робот 1
15.03.2024 В гимназии Ростовской области детей в школе будет учить робот 1
13.03.2024 В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж 1
07.03.2024 В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот 1
28.02.2024 В областном центре Нижнего Новгорода начал работать российский робот-консультант 1
12.02.2024 В итальянском магазине Benetton начал работать российский робот-консультант 1
23.01.2024 Пациентов Боткинской больницы начнет обслуживать робот-диагност 1
21.12.2023 В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов 1
20.12.2023 В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот 1
08.12.2023 В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид 1
07.12.2023 В среднеобразовательной школе ЯНАО робот будет встречать и обучать детей 1
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. 1
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом 1
28.09.2023 В Симферопольских клиниках устройство с искусственным интеллектом начнет регистрировать пациентов 1
10.08.2023 Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию 1
07.08.2023 Российский робот стал сотрудником университета в США 1
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом 1
13.07.2023 В медицинском центре Кувейта появился российский робот-администратор 1
29.06.2023 Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall 1
28.06.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой 1
15.06.2023 В одном из американских торговых центров начал работу российский робот-консультант 1
14.06.2023 Робот-учитель из России будет преподавать робототехнику детям в ОАЭ 1
07.06.2023 «Пермский краевой центр «Муравейник» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
30.05.2023 В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор 1
25.05.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях 1
25.05.2023 В Чили начнут обучать детей робототехнике с помощью российских разработок 1
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом 1
04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили 1
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу 1
26.04.2023 В России создали искусственный интеллект для автоматизации регистрации посетителей в клиниках 1
20.04.2023 В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования 1
12.04.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре 1
06.04.2023 В России создали офис-менеджера с искусственным интеллектом 1
29.03.2023 Российская компания создала робота-аниматора для мероприятий 1
21.03.2023 В России разработали робота-этнографа и робота-историка 1
14.03.2023 В России создали робота-дворецкого, который начал обслуживать туристов в гостинице 1
01.03.2023 Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов 1

Promobot - Промобот 151 92
Yandex - Яндекс 8535 15
Telegram Group 2606 12
Oracle Corporation 6888 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Medods - Медодс 6 4
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Google LLC 12300 2
GE Fanuc - Фанук 42 1
Quanta Computer 211 1
Bitrobotics - Битроботикс 4 1
Tevian - Технологии видеоанализа 9 1
Арсенал+ 18 1
Fuelpay 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
9054 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 433 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Vodafone Group 1394 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 58
Dubai Mall - Дубай Молл 51 47
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 47
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 16
LEGO 255 5
Patio Paulista 3 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 2
Доброград 2 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 2
Вита - cеть аптек 16 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Резонанс НПП 388 1
Кванториум Фотоника - Детский технопарк 2 1
Наукоград - технопарк 150 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен - Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н - ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ 4 1
Мурманский областной краеведческий музей 2 1
Альба-Мед - Albamed 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1127 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 78
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 73
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 24
Central Bank of Oman - Центральный банк Омана 7 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3478 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 553 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 4 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18421 41
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5732 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 10
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 198 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 10
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 113 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 5
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5175 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 3
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 3
Оцифровка - Digitization 4936 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1088 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 61
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 12
Promobot Nested Chat 13 12
Rakuten Viber 653 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1222 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 636 12
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 10
Promobot Scanner 6 5
Promobot Rooky 5 5
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 3
1С:Медицина 52 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 2
ЯрГУ Михалыч 3 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Promobot Control - Промобот Контроль 2 1
Promobot Termocontrol 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Еремеев Игорь 3 3
Утев Максим 3 3
Кривозубов Павел 27 3
Южаков Алексей 29 3
Мубаракшин Тимур 7 2
Ефимов Альберт 43 2
Кочеткова Александра 2 1
Байкин Александр 3 1
Стесин Святослав 3 1
Полубабкин Виталий 1 1
Сушков Максим 1 1
Елисеев Виктор 1 1
Носов Андрей 3 1
Черноскутова Надежда 1 1
Савиных Виктор 4 1
Филипенко Юрий 1 1
Чугунов Максим 6 1
Аль-Хаили Сухаил 1 1
Плужник Евгений 3 1
Бубнов Григорий 1 1
Тикстон Павел 1 1
Оя Ирина 2 1
Россохина Елена 1 1
Конушин Антон 11 1
Дегтев Геннадий 270 1
Лебедева Ирина 53 1
Прокопенков Александр 7 1
Новоселов Александр 7 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Арлазаров Никита 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157707 89
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 78
США - Мэриленд - Балтимор 178 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45942 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 17
США - Колумбия - Вашингтон 1454 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53513 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18303 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 9
Турция - Турецкая республика 2500 8
Испания - Королевство 3763 8
Кувейт 167 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1153 7
Саудовская Аравия - Королевство 632 7
Оман Султанат 122 6
Европа 24657 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 6
Сингапур - Республика 1909 4
Бразилия - Федеративная Республика 2455 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 3
Ближний Восток 3040 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 3
Португалия - Португальская Республика 938 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 689 3
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 3
Бразилия - Сан-Паулу 175 3
США - Северная Каролина 321 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 2
Германия - Федеративная Республика 12946 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 407 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 998 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 2
Чили - Республика 486 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 75
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 34
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 33
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 27
Английский язык 6880 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 11
Паспорт - Паспортные данные 2735 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 8
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 232 8
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 7
Образование в России 2560 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 268 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Зоология - наука о животных 2792 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 6
Forbes - Форбс 920 1
Wikipedia - Википедия 592 1
Ведомости 1267 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 231 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 266 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 5
Australian University - Australian College of Kuwait - Австралийский университет Кувейта - Австралийский колледж Кувейта 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1280 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 162 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 15 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
AOU - Arab Open University - Арабский открытый университет 1 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
День молодёжи - 27 июня 1002 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
