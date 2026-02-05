Разделы

Еремеев Игорь


СОБЫТИЯ


05.02.2026 «Эр-Телеком» купил разработчика цифровой платформы для умных зданий 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
08.12.2017 Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Еремеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 155 3
Google LLC 12330 2
Yandex - Яндекс 8581 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 473 1
Tevian - Технологии видеоанализа 9 1
РВК - Российская венчурная компания 558 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 2
Россети Ленэнерго 1699 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Резонанс НПП 388 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4127 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
ping - скорость отклика сети 149 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 331 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 995 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5976 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 1
Утев Максим 3 3
Кивокурцев Олег 95 3
Южаков Алексей 32 2
Черноскутова Надежда 1 1
Конушин Антон 12 1
Бубнов Григорий 1 1
Плужник Евгений 3 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Прокопенков Александр 7 1
Чугунов Максим 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1674 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 3
Испания - Королевство 3772 2
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 1
Япония 13565 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 60 1
Япония - Токио 1011 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Английский язык 6888 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 165 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
