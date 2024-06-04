Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия

Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии уются для создания шаблона лица - цифрового представления его уникальных характеристик. Современные системы распознавания лиц используют сложные алгоритмы, которые могут оценивать и регистриров

Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде остигла 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 88,2 млрд руб., следует из «Контур.фокуса». NtechLab специализируется на распознавании лиц, эмоций и силуэтов людей. Самый известный продукт компании — технология распознавания лиц FindFace, который наряду с алгоритмами компаний VisionLabs и Tevian используется в мультивендорной системе видеоаналитики Департамента информационных технологий пра

Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей хас (Texas Deceptive Trade Practices Act). Учитывая, сколько людей считаются пострадавшими, проигрыш дела грозит Meta многомиллиардными потерями. Вслед за Иллинойсом штат Техас преследует Facebook за распознавание лиц «Закон CUBI в Техасе был принят еще в 2009 г.; он несколько мягче в формулировках, чем аналогичный закон штата Иллинойс, но в любом случае требует письменных разрешений от люд

Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0 й или определяющих качество просмотра онлайн-контента. При этом совместимость нейронных сетей компании «ВижнЛабс» на разных платформах позволяет обеспечить омниканальность пользовательских сценариев. Распознавание лиц в ОС «Аврора» Комплект средств разработки LUNA SDK поставляется с подробной документацией и примерами использования и поддерживает большинство устройств на базе архитектуры ar

Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ ьтаты остались далекими от удовлетворительных. Европарламент призывает запретить автоматизированное распознавание лиц В резолюции Европарламента указывается на необходимость перманентного запре

Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта ается Житель Москвы Антон Леушин мог провести восемь лет своей жизни в тюрьме из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в одном из столичных гипермаркетов «Ашан». Как пишет сам Леушин на

Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц ают очень многие, от таких гигантов как Microsoft, Facebook и Google до всевозможных стартапов, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Распознавание лиц, с одной стороны, это просто технология, существование которой приходится рассматривать как объективную данность. В некоторых регионах ее будут пытаться законодательно огранич

Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» “ВТБ арене — центральном стадионе “Динамо“, пять городов используют ее для реализации программы “Безопасный город“. Реагируя на современные вызовы, наши эксперты произвели модернизацию биометрической системы распознавания лиц “Визирь“ для реализации наиболее востребованных, в условиях эпидемиологической обстановки, кейсов, один из них — ретроспективный поиск лиц, по которым есть информация

Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена» му Сбербанка). Система используется с 29 февраля, установлена на турникетах при входе на первый ярус трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки. Этот проект стал четырнадцатым внедрением системы распознавания лиц «Визирь» на спортивном объекте в стране, подтвердив экспертизу команды ЦРТ и эффективность решения. Юрий Федотов, директор по безопасности ФК «Зенит», отметил: «ФК "Зе

Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России Тюменской области является одним из наиболее крупных проектов в России по уровню распространенности системы распознавания лиц. Решение Ntechlab показало высокую эффективность при работе в реаль

Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия овалась на лице гражданки, причем увеличение изображения достигло 32 раз, что было похоже на работу системы распознавания лиц. Попова настаивала, что изображение ее лица — это ее биометрические

Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц вание лиц в Москве В мае 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер. Наравне с китайскими, эта система должна стать о

Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт доставая их из кармана, – прогнозирует Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора компании «Программный продукт». – Со временем, контроль прохода и, возможно, продажи будут вестись с помощью системы распознавания лиц». Камеры видеонаблюдения дополняются системами безопасности для водителя. Датчики могут постоянно передавать информацию о техническом состоянии транспорта и о происход

Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц FindFace Security из коробки Российский разработчик NtechLab, создатель системы распознавания лиц FindFace Security, выпустил это решение на рынок в виде готового ко

«Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта и органами. В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний «Хайтэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк». «Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков,

Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google льтаты тестирования систем распознавания лиц на платформе MegaFace В портфеле решений компании есть системы распознавания лиц, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных поток

Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана а) предназначен для проведения исследований в сфере биометрической идентификации человека, а также для тестирования в полевых условиях широких и уникальных возможностей и функционала интеллектуальной системы распознавания лиц VOCORD FaceControl 3D. В рамках реализации проекта на пропускном пункте общежития МГТУ им. Баумана установлены специализированные стереокамеры Vocord NetCam4, специаль

Omron анонсировал первую систему распознавания лица для мобильников Компания Omron представила первую в мире систему распознавания лица для использования в камерофонах – OKAO Vision Face Recognition Sensor. Возможность идентифицировать лицо пользователя обеспечит большую безопасность и защиту данных от несанк