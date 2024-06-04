Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 150634
ИКТ 11809
Организации 9379
Ведомства 1431
Ассоциации 888
Технологии 3273
Системы 23148
Персоны 62728
География 2416
Статьи 1467
Пресса 1105
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2390
Мероприятия 835

Машинное зрение FRT Facial Recognition Technology Face Detection Технология распознавания лица Лицевая биометрия

Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия

 

 

«Словесный портрет» 1977 г. Трузе-Терновская Юлия Николаевна (1917 род.) «Словесный портрет» 1977 г. Трузе-Терновская Юлия Николаевна (1917 род.)
«Словесный портрет» 1977 г. Трузе-Терновская Юлия Николаевна (1917 род.)


04.06.2024 Распознавание лиц NtechLab внедрят в такси Саудовской Аравии

уются для создания шаблона лица - цифрового представления его уникальных характеристик. Современные системы распознавания лиц используют сложные алгоритмы, которые могут оценивать и регистриров
19.09.2022 Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде

остигла 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 88,2 млрд руб., следует из «Контур.фокуса». NtechLab специализируется на распознавании лиц, эмоций и силуэтов людей. Самый известный продукт компании — технология распознавания лиц FindFace, который наряду с алгоритмами компаний VisionLabs и Tevian используется в мультивендорной системе видеоаналитики Департамента информационных технологий пра
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей

хас (Texas Deceptive Trade Practices Act). Учитывая, сколько людей считаются пострадавшими, проигрыш дела грозит Meta многомиллиардными потерями. Вслед за Иллинойсом штат Техас преследует Facebook за распознавание лиц «Закон CUBI в Техасе был принят еще в 2009 г.; он несколько мягче в формулировках, чем аналогичный закон штата Иллинойс, но в любом случае требует письменных разрешений от люд
23.12.2021 Распознавание лиц в мобильных приложениях на ОС «Аврора» 4.0

й или определяющих качество просмотра онлайн-контента. При этом совместимость нейронных сетей компании «ВижнЛабс» на разных платформах позволяет обеспечить омниканальность пользовательских сценариев. Распознавание лиц в ОС «Аврора» Комплект средств разработки LUNA SDK поставляется с подробной документацией и примерами использования и поддерживает большинство устройств на базе архитектуры ar
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ

ьтаты остались далекими от удовлетворительных. Европарламент призывает запретить автоматизированное распознавание лиц В резолюции Европарламента указывается на необходимость перманентного запре
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта

ается Житель Москвы Антон Леушин мог провести восемь лет своей жизни в тюрьме из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в одном из столичных гипермаркетов «Ашан». Как пишет сам Леушин на

03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц

ают очень многие, от таких гигантов как Microsoft, Facebook и Google до всевозможных стартапов, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Распознавание лиц, с одной стороны, это просто технология, существование которой приходится рассматривать как объективную данность. В некоторых регионах ее будут пытаться законодательно огранич
24.03.2020 Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики»

“ВТБ арене — центральном стадионе “Динамо“, пять городов используют ее для реализации программы “Безопасный город“. Реагируя на современные вызовы, наши эксперты произвели модернизацию биометрической системы распознавания лиц “Визирь“ для реализации наиболее востребованных, в условиях эпидемиологической обстановки, кейсов, один из них — ретроспективный поиск лиц, по которым есть информация

16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена»

му Сбербанка). Система используется с 29 февраля, установлена на турникетах при входе на первый ярус трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки. Этот проект стал четырнадцатым внедрением системы распознавания лиц «Визирь» на спортивном объекте в стране, подтвердив экспертизу команды ЦРТ и эффективность решения. Юрий Федотов, директор по безопасности ФК «Зенит», отметил: «ФК "Зе
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России

Тюменской области является одним из наиболее крупных проектов в России по уровню распространенности системы распознавания лиц. Решение Ntechlab показало высокую эффективность при работе в реаль
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия

овалась на лице гражданки, причем увеличение изображения достигло 32 раз, что было похоже на работу системы распознавания лиц. Попова настаивала, что изображение ее лица — это ее биометрические
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц

вание лиц в Москве В мае 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в Москве системы распознавания лиц на 200 тыс. камер. Наравне с китайскими, эта система должна стать о
01.11.2019 Запущено первое в России распознавание лиц в облаке

02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт

доставая их из кармана, – прогнозирует Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора компании «Программный продукт». – Со временем, контроль прохода и, возможно, продажи будут вестись с помощью системы распознавания лиц». Камеры видеонаблюдения дополняются системами безопасности для водителя. Датчики могут постоянно передавать информацию о техническом состоянии транспорта и о происход
03.07.2018 В российских школах установят системы распознавания лиц

06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц

FindFace Security из коробки Российский разработчик NtechLab, создатель системы распознавания лиц FindFace Security, выпустил это решение на рынок в виде готового ко
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта

и органами. В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний «Хайтэк». При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц «Видеотэк». «Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков,
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google

льтаты тестирования систем распознавания лиц на платформе MegaFace В портфеле решений компании есть системы распознавания лиц, фото- и видеофиксации нарушений ПДД и аналитики транспортных поток
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана

а) предназначен для проведения исследований в сфере биометрической идентификации человека, а также для тестирования в полевых условиях широких и уникальных возможностей и функционала интеллектуальной системы распознавания лиц VOCORD FaceControl 3D. В рамках реализации проекта на пропускном пункте общежития МГТУ им. Баумана установлены специализированные стереокамеры Vocord NetCam4, специаль
28.02.2005 Omron анонсировал первую систему распознавания лица для мобильников

Компания Omron представила первую в мире систему распознавания лица для использования в камерофонах – OKAO Vision Face Recognition Sensor. Возможность идентифицировать лицо пользователя обеспечит большую безопасность и защиту данных от несанк
30.09.2004 Identix поставила систему распознавания лица для обработки виз в США

Компания Identix Incorporated, производитель мультибиометрических технологий, заключила контракт с Госдепартаментом США на поставку и интеграцию программного комплекса распознавания лица для обработки виз. Целью проекта является обеспечение возможности автоматически обнаруживать фальсификации перед выдачей виз. Система распознавания лица Identix в инте

Публикаций - 621, упоминаний - 670

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11519 65
Sony 6510 64
Samsung Electronics 10076 64
Apple Inc 11798 55
Huawei 3776 39
Microsoft Corporation 24289 38
VisionLabs - ВижнЛабс 210 36
Intel Corporation 12010 33
Meta Platforms - Facebook 4397 32
NtechLab - НтехЛаб 111 31
Canon 1386 27
Zoom Int - Zoom Video Communications 1409 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 22
Yandex - Яндекс 6769 22
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 444 20
Leica Camera 257 19
Ростех - Автоматика Концерн 1605 19
Vocord - Вокорд 183 19
Ростелеком 9354 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11489 18
Lenovo Group 2257 17
Nvidia Corp 3372 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 17
Nikon 615 17
Amazon Inc - Amazon.com 2938 16
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 629 16
Xiaomi 1589 15
X Corp - Twitter 2826 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3512 14
Olympus 467 13
LG Electronics 3585 13
ДОК 816 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 12
HP Inc. 5646 11
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 65 11
HTC Corporation 1495 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8543 10
IBM - International Business Machines Corp 9384 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2485 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6850 41
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2703 13
Почта Банк 429 11
Carl Zeiss AG 292 10
Связной ГК 1361 9
РЖД - Российские железные дороги 1832 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 7
X5 Group - Перекрёсток 512 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Россети Ленэнерго 1700 5
РВК - Российская венчурная компания 546 5
Лента - Сеть розничной торговли 1980 5
Unsplash 438 5
Геометрия НПО 138 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 5
TÜV Rheinland Group 126 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 967 5
Visa International 1936 5
ГПБ - Газпромбанк 1042 5
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 273 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 897 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 216 4
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 4
Альфа-Банк 1705 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1199 3
МКБ - Московский кредитный банк 546 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 147 3
Uber 323 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 3
Совкомбанк Совесть 270 3
Евросеть 1403 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5250 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2360 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10932 19
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1796 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2931 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4281 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4819 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5661 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1331 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 947 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 284 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 280 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4471 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3004 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 602 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 492 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 530 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2885 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2631 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3186 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2728 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 254 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1870 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 613 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2468 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1110 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 4
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 330 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 211 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1326 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 314 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 292 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 356 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1432 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 8
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 619 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 63 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
АЮР - Ассоциация юристов России 35 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 11 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2691 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46954 189
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23260 180
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3206 166
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11268 164
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20233 154
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2351 149
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12251 139
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23198 128
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10288 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61614 123
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9281 121
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3871 113
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2296 97
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4643 97
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5849 96
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24242 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5965 87
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2001 86
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2332 85
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10534 84
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8991 83
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8203 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29083 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12210 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13454 73
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20079 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11318 66
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3287 65
MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2470 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5918 65
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2778 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9774 62
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1361 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27279 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7040 61
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2801 60
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1807 60
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6306 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25118 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7194 55
Google Android 13625 76
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 42
Microsoft Windows 15278 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4889 33
Apple Face ID 199 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1442 30
Apple iPhone 6 4861 28
Apple iPhone X - Серия смартфонов 248 28
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 341 27
Apple iOS 7491 26
Google Android 8 - Android Oreo 190 23
Microsoft Windows Hello 195 23
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 312 22
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 384 22
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 21
Samsung Galaxy 928 20
Linux OS 9421 19
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 94 18
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 481 17
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 250 16
NtechLab FindFace 44 16
Google YouTube - Видеохостинг 2620 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 971 15
Vocord FaceControl 38 15
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 233 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 246 15
Huawei Mate - серия смартфонов 327 14
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 125 14
Samsung Galaxy Note 692 14
Google Play - Google Store - Android Market 3199 13
Apple iPad 3824 13
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 13
Apple Touch ID 277 13
Canon DIGIC - серия процессоров 199 13
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 284 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4802 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 672 13
Microsoft Windows 10 1703 13
Oz Liveness 38 13
Ханин Александр 49 14
Путин Владимир 3040 8
Дырмовский Дмитрий 123 8
Горпинченко Роман 13 7
Собянин Сергей 338 7
Газаров Артур 77 6
Векилов Тимур 28 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 295 5
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 5
Хрулев Андрей 13 5
Колокольцев Владимир 31 4
Романов Илья 30 4
Кадейшвили Алексей 15 4
Кухаренко Артём 15 4
Водясов Алексей 222 3
Абуталимов Заур 6 3
Юдников Андрей 14 3
Арлазаров Владимир 213 3
Телегин Вячеслав 3 3
Лагода Георгий 59 3
Осеевский Михаил 305 3
Повесьма Дмитрий 3 3
Михайлов Станислав 11 3
Калагин Илья 13 3
Мишустин Михаил 622 3
Виноградов Александр 58 3
Буров Олег 25 3
Юхин Артем 16 3
Коробков Александр 6 3
Иванов Михаил 88 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 36 2
Гуцериев Михаил 111 2
Поляков Сергей 71 2
Корнеев Сергей 84 2
Чурсин Дмитрий 61 2
Путятинский Сергей 83 2
Манджиков Очир 56 2
Кривозубов Павел 27 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Россия - РФ - Российская федерация 137432 322
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51366 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41715 88
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16408 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14016 39
Европа 21524 39
Солнце - звезда Солнечной системы 5064 34
Япония 13174 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16730 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13183 19
Германия - Федеративная Республика 12511 18
Южная Корея - Республика 6534 17
Индия - Bharat 5318 16
Азия - Азиатский регион 5366 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13922 15
Казахстан - Республика 5384 14
Беларусь - Белоруссия 5452 14
Испания - Королевство 3680 13
Россия - СФО - Новосибирск 4108 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 11
Израиль 2693 10
Армения - Республика 2247 9
Италия - Итальянская Республика 4297 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 8
Америка - Американский регион 2120 8
Нидерланды 3450 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2939 8
Сингапур - Республика 1831 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1704 7
Финляндия - Финляндская Республика 3566 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7076 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2707 7
Швеция - Королевство 3593 7
Испания - Каталония - Барселона 742 7
Ближний Восток 2881 7
Франция - Французская Республика 7735 7
Земля - планета Солнечной системы 10245 7
США - Калифорния 4570 6
Китай - Тайвань 3902 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48834 121
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22957 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46263 102
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17443 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27501 56
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4726 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5452 43
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3358 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9314 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13143 37
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3548 35
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15769 34
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2596 34
Паспорт - Паспортные данные 2385 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8100 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7178 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5563 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5561 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4844 23
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2629 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12592 21
Видеокамера - Видеосъёмка 683 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5445 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7199 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4499 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5026 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10677 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10539 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4772 18
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1618 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2284 17
Зоология - наука о животных 2518 16
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2436 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7112 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9592 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4533 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4816 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6660 14
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1518 14
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 961 14
CNews - ZOOM.CNews 1818 40
Коммерсантъ - Издательский дом 1667 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 854 6
The Verge - Издание 534 5
The Bell - Издание 41 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5856 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 187 4
Reddit 294 3
Gizmodo 130 3
The Register - The Register Hardware 1473 3
Bloomberg 1219 3
DxOMark - Издание 36 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 515 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 2
AP - Associated Press 1995 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 2
Phys.org 972 2
Android Authority 43 2
Forbes - Форбс 741 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 2
NYT - The New York Times 1018 2
TAdviser - Центр выбора технологий 375 2
Engadget - Блог о технологиях 422 2
ZDnet 656 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 1
Rusbase 16 1
FT - Financial Times 1201 1
CNX Software 15 1
TENAA 18 1
Чудо техники 60 1
The Washington Post 325 1
Ведомости 861 1
РИА Новости 867 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 235 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
BleepingComputer - Издание 300 1
MacRumors 136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2981 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7864 9
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 8
Markets&Markets Research 110 6
Gartner - Гартнер 3523 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 3
IDC - International Data Corporation 4890 3
Mordor Intelligence 26 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 301 3
Privacy International 15 2
IMS Research 31 2
TMR - Transparency Market Research 14 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Tractica 7 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Cinebench 27 1
Cisco Workforce of the Future 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Grand View Research 17 1
HFS Research 47 1
Strategy Analytics 284 1
Counterpoint Research 83 1
CCS Insight 22 1
IBM Research 107 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Microsoft Research 138 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 120 1
Forrester Research 819 1
Research and Markets 24 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Juniper Research 517 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1438 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 4
НМУ - Независимый Московский Университет 4 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 838 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 915 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 84 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 2
РАН - Российская академия наук 1801 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 163 1
ИИИ - Институт исследований интернета 52 1
QMUL - Queen Mary University of London - Лондонский университет королевы Марии 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 93 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 65 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 11 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 70 1
РЭШ - Российская электронная школа 23 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 287 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 47 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 150 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 10
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 4
Biometrics AIA 17 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2318 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1939 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
CNews AWARDS - награда 462 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1022 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Samsung Unpacked 32 2
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 2
Photokina 59 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 1
CeBIT 611 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Embedded World 5 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
Intel Experience Day 1 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1297325, в очереди разбора - 798302.
Создано именных указателей - 150634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024