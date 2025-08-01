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Аленьков Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Аленьков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозова Анастасия 36 2
|Путин Владимир 3276 2
|Князев Олег 5 2
|Ажгиревич Артем 6 2
|Фрейдин Игорь 4 2
|Ахмеров Тимур 87 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Ванин Андрей 9 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Колесник Андрей 23 1
|Никитин Геннадий 2 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Глущенко Илья 1 1
|Архипов Андрей 8 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Хайруллин Айрат 107 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Гордеев Сергей 11 1
|Новоселова Ирина 1 1
|Маков Юрий 2 1
|Верещагин Сергей 5 1
|Бочкарев Виктор 1 1
|Малахов Виталий 1 1
|Grand Thomas - Гранд Томас 3 1
|Золотухин Илья 2 1
|Куташи Оксана 1 1
|Черхигов Рамзан 6 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Белозерцев Андрей 1 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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