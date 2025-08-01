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Аленьков Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники 1
06.09.2024 Сахалинская область внедрит искусственный интеллект для мастер-планирования и ускорения процессов развития территорий 1
14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
23.12.2022 CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам 1
29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков 1
22.04.2020 Система распознавания лиц «Визирь» в составе АПК «Безопасный город» позволяет заботиться о здоровье жителей Сахалина и за 14 дней выявила 100 нарушителей карантина 1
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома» 1
11.09.2017 Школьники показали Президенту модель управления инфраструктурой города в Infraworks 1
18.01.2017 Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов 1
11.11.2016 ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience 1
24.07.2014 Dassault Systèmes и НИАЭП — «Атомстройэкспорт» совместно реализуют международные проекты 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Аленьков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 2
БАРС Груп 554 2
Dassault Systemes 222 2
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Autodesk 619 1
Ростелеком 10057 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2204 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 192 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7803 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 66 2
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 5 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
BMW Group 460 1
Toyota - Lexus 81 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 70 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2069 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 355 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54322 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69721 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6683 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1809 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15879 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4711 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2581 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 597 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4257 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21505 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4254 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7031 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4320 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2284 1
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 1
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Пропускная способность - Bandwidth 1795 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3856 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4916 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2187 1
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TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 219 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 323 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 107 1
Контрастность 2903 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6441 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 3
ЦРТ Визирь 28 2
Dassault Systemes - 3DExperience 75 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 553 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 29 1
Autodesk Infraworks 2 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Dassault Systemes - ENOVIA 32 1
Google Fit 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5570 1
Porsche Panamera 9 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
Honda CBR 2 1
Volkswagen Touareg 12 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Toyota Highlander 3 1
Hyundai Equus 3 1
Hyundai Getz 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 379 1
Linux OS 10397 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Toyota Land Cruiser 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Toyota Mark 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
Dassault Systemes - Delmia 28 1
Правительство Сахалинской области - Единая карта Сахалинца 3 1
Rocket Group - rTIM 8 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Морозова Анастасия 36 2
Путин Владимир 3276 2
Князев Олег 5 2
Ажгиревич Артем 6 2
Фрейдин Игорь 4 2
Ахмеров Тимур 87 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Ванин Андрей 9 1
Хрулев Андрей 14 1
Колесник Андрей 23 1
Никитин Геннадий 2 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Глущенко Илья 1 1
Архипов Андрей 8 1
Вольфсон Игорь 16 1
Пелевин Алексей 13 1
Хайруллин Айрат 107 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Каклюгина Ирина 18 1
Гордеев Сергей 11 1
Новоселова Ирина 1 1
Маков Юрий 2 1
Верещагин Сергей 5 1
Бочкарев Виктор 1 1
Малахов Виталий 1 1
Grand Thomas - Гранд Томас 3 1
Золотухин Илья 2 1
Куташи Оксана 1 1
Черхигов Рамзан 6 1
Ключенко Андрей 3 1
Белозерцев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151512 10
Россия - ДФО - Сахалинская область 939 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44667 3
Индия - Bharat 5588 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 964 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 622 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Турция - Турецкая республика 2443 1
Иран - Исламская Республика Иран 1104 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 338 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17689 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13447 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 755 1
Земля - планета Солнечной системы 10511 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 348 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7854 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Россия - УФО - Тюменская область 1219 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 348 1
Россия - ДФО - Магаданская область 448 1
Россия - УФО - Курганская область 546 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 1
Россия - СФО - Омская область 710 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1358 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 749 1
Россия - ЦФО - Костромская область 423 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Россия - ПФО - Саратовская область 774 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 542 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53388 8
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5822 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3684 3
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1971 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4131 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8063 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6028 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3273 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6101 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 1
Образование в России 2430 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2700 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3049 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1144 1
Национальный проект 346 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 1
День молодёжи - 27 июня 957 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Короткая ссылка
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