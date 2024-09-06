Сахалинская область внедрит искусственный интеллект для мастер-планирования и ускорения процессов развития территорий

Правительство Сахалинской области в лице Министерства архитектуры и градостроительства заключило соглашение о сотрудничестве с Rocket Group — компанией-разработчиком платформы rTIM позволит. Использование технологий платформы позволит островному региону более чем в 3 раза ускорить процессы мастер-планирования.

Соглашение подразумевает совместное развитие технологий искусственного интеллекта в градостроительной сфере. Совместная работа станет логичным продолжением курса островного региона по сохранению темпов и качества цифровой трансформации и реализации национальных проектов. Интеграция генеративных технологий платформы расширит возможности цифрового двойника Сахалинской области, который сможет получать данные в виде параметрических моделей развития будущих территорий и их технико-экономических показателей.

«Мы всегда стремимся использовать уникальные и самые современные возможности для цифровой трансформации во всей системе управления регионом, в том числе направлении мастер-планирования. Уже несколько лет применяем технологии искусственного интеллекта в разных сферах и постоянно ищем новые подходы и эффективные решения. Благодаря таким механизмам региональному правительству удается в несколько раз быстрее и точнее принимать решения на основе данных. Успешным опытом внедрения технологий в сфере мастер-планирования мы будем готовы поделиться со всеми дальневосточными регионами, где задачу по реализации проектов мастер-планов поставил Президент России Владимир Путин», — сказал Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области.

«В современных условиях точность и скорость становятся главными факторами успеха. В рамках сотрудничества с Сахалинской областью мы планируем внедрить новый для России подход к планированию и развитию территорий. Региональное правительство с помощью платформы rTIM получит возможность очень быстро генерировать десятки концепций мастер-планов, проверять гипотезы наиболее эффективного экономического развития территорий, проводить экономическую оценку участков и мгновенно реагировать на изменения, не теряя драгоценное время. Это позволит региону быстро и эффективно готовить необходимую документацию для подготовки новых инвестиционных проектов», — отметил Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group.

На сегодняшний день все органы исполнительной власти Сахалинской области имеют задачи по применению в своей работе технологий искусственного интеллекта. В рамках Архипелага был подписан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. С Альянсом ИИ его подписали все органы исполнительной власти Сахалинской области и крупные строительные компании. Островной регион активно использует технологии искусственного интеллекта в различных направлениях. В будущем область применения будет только увеличиваться, позволяя сокращать время.