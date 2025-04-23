Получите все материалы CNews по ключевому слову
Rocket Group Рокет Групп
Rocket Group – разработчик и интегратор платформенных цифровых решений, построенных на базе технологии искусственного интеллекта в сфере градостроительной деятельности.
Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
|Латкин Борис 5 5
|Бухановский Александр 15 2
|Козак Николай 168 2
|Антонов Евгений 5 2
|Самоходкин Дмитрий 10 2
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Массух Илья 233 1
|Лукьянов Александр 45 1
|Финогенов Антон 1 1
|Асланов Артур 1 1
|Путин Владимир 3229 1
|Аленьков Вячеслав 13 1
|Михайлик Константин 28 1
|Баширова Диляра 1 1
|Солдатенко Олеся 1 1
|Зайчук Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.