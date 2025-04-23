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Rocket Group Рокет Групп


Rocket Group –  разработчик и интегратор платформенных цифровых решений, построенных на базе технологии искусственного интеллекта в сфере градостроительной деятельности. 


23.04.2025 Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла 1
30.10.2024 ИТМО и Rocket Group внедряют образовательный модуль по генеративному ИИ для урбанистов 1
12.09.2024 Девелоперская компания ЭНКО использовала искусственный интеллект rTIM для мгновенной оценки территории 1
06.09.2024 Сахалинская область внедрит искусственный интеллект для мастер-планирования и ускорения процессов развития территорий 1
15.08.2024 Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
23.05.2024 rTIM запускает первое проектное бюро на базе ИИ для подготовки мастер-планов КРТ 1
22.05.2024 ДОМ.РФ представил первый реестр отечественных ИИ-решений в стройотрасли 1
08.04.2024 Искусственный интеллект ускорит проектирование промышленных объектов в 10 раз 1
12.02.2024 Фонд ДОМ.РФ и компания Rocket Group разработали первую в России концепцию застройки территории с помощью ИИ-платформы rTIM 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 2
NtechLab - НтехЛаб 132 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 89 2
Qmonitoring 3 2
МегаФон 9165 1
Ростелеком 9868 1
Microsoft Corporation 24793 1
SAP SE 5320 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Сател 144 1
Миранда-Медиа 59 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
ИнфоТех 32 1
Монолит-Инфо 123 1
Top Systems - Топ Системы 70 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 57 1
Омега 82 1
Optimacros - Оптимакрос 65 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 9 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 1
Technip 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Газпром ПАО 1359 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 286 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 229 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
ФосАгро 127 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 6
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 427 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3256 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1380 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1742 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 776 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1132 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2266 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8515 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5435 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2230 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4661 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2517 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1521 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2991 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1287 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 199 1
Rocket Group - rTIM 7 7
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 104 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 340 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 139 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 21 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Retail Rocket Group - Smart Placement Ads 5 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Латкин Борис 5 5
Бухановский Александр 15 2
Козак Николай 168 2
Антонов Евгений 5 2
Самоходкин Дмитрий 10 2
Чернышенко Дмитрий 570 1
Массух Илья 233 1
Лукьянов Александр 45 1
Финогенов Антон 1 1
Асланов Артур 1 1
Путин Владимир 3229 1
Аленьков Вячеслав 13 1
Михайлик Константин 28 1
Баширова Диляра 1 1
Солдатенко Олеся 1 1
Зайчук Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 909 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5620 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5875 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3604 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1635 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2935 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2488 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 821 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5280 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7189 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5727 1
Энергетика - Energy - Energetically 5198 1
Паспорт - Паспортные данные 2570 1
Аренда 2469 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1064 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 159 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 459 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 190 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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