Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

Rocket Group обновила rTIM: ИИ-платформа стала еще более самостоятельной

Компания Rocket Group выпустила обновление ИИ-платформы rTIM —инструмента для концептуального проектирования и оценки территорий. Новая версия берет на себя полноценную генерацию и расчет концепций с минимальным вмешательством человека. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

Приступая к работе над обновлением функционала, команда Rocket Group учитывала пользовательский опыт урбанистов и проектировщиков. В rTIM появилась большая вариативность застройки по сравнению с предыдущей версией. Сценарий, предлагаемый искусственным интеллектом, теперь требует минимального редактирования. Скорость и обоснованность инвестиционных решений при использовании платформы повысилась в десятки раз.

В обновлении реализован новый алгоритм трассировки улично-дорожной сети, который формирует каркас улиц с учетом заданной логики плотности и связности. Появилась полноценная концепция кварталов как базовых градостроительных единиц, включающих земельные участки разного назначения. Это позволяет моделировать реальную структуру будущей застройки, а также проводить точную визуализацию межевания на карте проекта.

Среди ключевых нововведений —появление секционной застройки (включая башенные типы), которая регулируется заданием плотности и коэффициентов застройки. Также стало возможно добавление новых типов инфраструктуры: спортивных и культурных центров, площадок благоустройства. Кроме того, увеличили количество типов уличных профилей, что позволяет более гибко проектировать места хранения автотранспорта в улично-дорожной сети. Все это делает работу с концепцией наглядной, быстрой и адаптивной к изменяющимся вводным данным.

Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо»
Безопасность

«Мы стремимся предоставить специалистам в области градостроительства инструмент, который не только ускоряет процесс проектирования, но и повышает его качество. Обновленная платформа rTIM — это шаг к более эффективному и точному планированию территорий. Инновации не должны существовать ради инноваций. Наш искусственный интеллект приносит реальную пользу бизнесу и представителям сложных творческих профессий. С внедрением нового функционала платформа стала ещё более автономным и ценным помощником для проектировщиков, урбанистов и инвесторов», — сказал Борис Латкин, основатель и руководитель Rocket Group.

В ходе экспериментов отдела разработки rTIM было установлено, что цифровизация этапа концептуального проектирования сокращает трудоемкость в 200 раз в сравнении с классическим подходом. По оценке Rocket Group, сокращение затрат на стадию предварительной концепции составляет более 30%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

ИТ-компании в 2025 году уволили 94 тысячи работников, чтобы дать работу ИИ

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

«Яндекс» открыл биржу Telegram-каналов

Обзор: Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025

Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще