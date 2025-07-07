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Латкин Борис


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Rocket Group обновила rTIM: ИИ-платформа стала еще более самостоятельной 1
12.09.2024 Девелоперская компания ЭНКО использовала искусственный интеллект rTIM для мгновенной оценки территории 1
06.09.2024 Сахалинская область внедрит искусственный интеллект для мастер-планирования и ускорения процессов развития территорий 1
23.05.2024 rTIM запускает первое проектное бюро на базе ИИ для подготовки мастер-планов КРТ 1
08.04.2024 Искусственный интеллект ускорит проектирование промышленных объектов в 10 раз 1
12.02.2024 Фонд ДОМ.РФ и компания Rocket Group разработали первую в России концепцию застройки территории с помощью ИИ-платформы rTIM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Латкин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Rocket Group - Рокет Групп 13 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 2
ЭНКО 3 1
Талан УК 8 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 68 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 520 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6988 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5841 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6627 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1434 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 1
Rocket Group - rTIM 8 5
Путин Владимир 3259 1
Солдатенко Олеся 1 1
Зайчук Михаил 1 1
Финогенов Антон 1 1
Лукьянов Александр 56 1
Бухановский Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 931 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3582 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
Национальный проект 336 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1643 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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