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Латкин Борис
УПОМИНАНИЯ
Латкин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 2
|ЭНКО 3 1
|Талан УК 8 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
|Путин Владимир 3259 1
|Солдатенко Олеся 1 1
|Зайчук Михаил 1 1
|Финогенов Антон 1 1
|Лукьянов Александр 56 1
|Бухановский Александр 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
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