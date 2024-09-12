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Девелоперская компания ЭНКО использовала искусственный интеллект rTIM для мгновенной оценки территории

Архитекторы проектного ИИ-бюро с помощью платформы генеративного дизайна rTIM за пять дней разработали для девелоперской компании ЭНКО три сценария развития территории. Это позволило более чем в четыре раза сократить сроки принятия решения о запуске проекта, площадь которого составляет 145 Га, что открывает новые горизонты для освоения земельных участков. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

ИИ-бюро rTIM компании Rocket Group, выполнило о разработку трех сценариев развития территории с одновременным тестированием трех гипотез застройщика относительно ожидаемого выхода продаваемых площадей. Заранее были даны исходные данные по необходимое количеству мест в социальных объектах, оговорены требования к типам мест хранения автотранспорта, этажности, параметрам жилых кварталов.

В процессе генерации выяснилось, что один из желаемых сценариев не может быть реализован с учетом нормативных требований. Потому искусственный интеллект платформы rTIM предложил свой вариант, который был продемонстрирован заказчику и принят.

Девелоперская компания ЭНКО получила возможность оперативно оценить сценарии, принять решение об инвестициях и выбрать наиболее эффективную концепцию.

«С использованием передовых технологий ИИ-бюро rTIM от Rocket Group, ЭНКО совершает прорыв в области проектирования. Искусственный интеллект не только ускоряет процесс, но и предоставляет точные технико-экономические показатели, включая площади благоустройства, дорожной инфраструктуры, жилых и коммерческих помещений и даже нагрузку на инженерные сети. Это позволяет нам быстро принимать решения о выходе в новые регионы и выборе наиболее выгодных земельных участков. Мы довольны сотрудничеством и продолжаем его для работы по другим территориям», — сказала Олеся Солдатенко, директор по проектированию компании ЭНКО.

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«На примере «Проектного бюро rTIM» мы показали, что искусственный интеллект для градостроительства способен справляться со сложными задачами быстро и эффективно. Платформа rTIM – незаменимый инструмент для архитекторов, благодаря которому они справляются с проектами за несколько рабочих дней и могут кратно наращивать объемы подготовки концепций развития территорий» — сказал Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group.

«Архитекторы нашего ИИ-бюро активно осваивают новый инструмент для работы. С его помощью нам удается экономить ресурсы на рутинных задачах и уделять больше времени творческим решениям», — отметил Михаил Зайчук, руководитель архитектурной группы.

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