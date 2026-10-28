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Впервые достигнута 99% точность передачи между двумя квантовыми процессорами

Инженеры IBM впервые соединили два квантовых процессора Nighthawk R1 (по 120 кубитов каждый) с помощью четырех сверхпроводящих L-куплеров и достигли средней точности передачи квантовых состояний 99%. Удалось реализовать полноценное двухкубитное взаимодействие между чипами и создать запутанность между кубитами на разных процессорах. Это важный шаг к модульной архитектуре квантовых компьютеров. К 2029 г. IBM планирует построить систему Quantum Starling - первый коммерчески применимый квантовый компьютер без ошибок, объединяющий сотни чипов.

Параметры эксперимента

Шаг к квантовым суперкомпьютерам: IBM научилась передавать квантовую информацию между чипами с точностью 99%, об этом говорится на сайте компании.

В октябре 2026 г. специалисты IBM впервые соединили два квантовых процессора многоканальными сверхпроводящими линиями связи. Средняя точность передачи квантовых состояний составила 99%, а наилучший показатель достиг 99,29%.

В работе использовались два процессора IBM Nighthawk R1 по 120 кубитов каждый. Соединение выполнено с помощью четырех L-куплеров - линий связи из сверхпроводящего алюминия. Каждый куплер включает коаксиальный кабель длиной около 80 см, два промежуточных кубита с настраиваемой частотой и два соединительных элемента на базе RF-SQUID. Такая схема позволяет добавлять каналы связи уже после размещения процессоров в криостате, что критично для развития многомодульных конфигураций.

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IBM
Крупный план одного из payload-модулей (полезной нагрузки) IBM Quantum Nighthawk R1 внутри криогенной системы

Исследователям удалось реализовать полноценное двухкубитное взаимодействие между элементами, расположенными на разных микросхемах. Средняя точность таких операций составила 94,75%, максимальная - 96,42%. Также была продемонстрирована запутанность кубитов, находящихся на отдельных процессорах, включая одновременное создание двух запутанных пар через соседние каналы. Кабели сохранили работоспособность после трех циклов нагрева и охлаждения и показали минимальные потери энергии.

IBM - американская транснациональная технологическая корпорация, основанная в 1911 г. Штаб-квартира компании находится в Армонке, штат Нью-Йорк. IBM является одним из старейших и наиболее влиятельных игроков в мировой ИТ-индустрии.

Научная работа размещена на сервере препринтов arXiv и пока не прошла независимое рецензирование.

Модульный подход

Полученные результаты вписываются в стратегию компании IBM по переходу к модульной архитектуре квантовых компьютеров.

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Вместо дальнейшего наращивания числа кубитов на одном чипе, что приводит к росту тепловыделения и перекрестных помех, IBM делает ставку на объединение нескольких процессоров.

Представленные кубиты и L-связи предназначены для использования внутри криогенных систем, которые компания впервые успешно соединила и охладила в единой среде в августе 2026 г.

Будущие цели

К 2029 г. IBM планирует создать систему Quantum Starling - первый коммерчески применимый квантовый компьютер без ошибок вычислений. Его архитектура будет объединять сотни микросхем в специальных охлаждающих блоках. Достигнутая точность передачи состояний считается одним из ключевых элементов этой архитектуры. Для полноценных масштабных вычислений потребуется дальнейшее повышение точности межпроцессорных операций и стабильности кубитов.

Антон Денисенко

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