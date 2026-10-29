Разделы

|

Карта активов «СКБ Контур» — SaaS-гиганта с выручкой свыше 50 млрд руб. Инфографика CNews

CNews публикует карту активов компании «СКБ Контур», которая входит в топ-15 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews500. «СКБ Контур» разрабатывает цифровые сервисы в области электронного документооборота и отчетности, бухгалтерского и кадрового учета, закупок, маркировки, электронной подписи, а также другие решения для автоматизации взаимодействия компаний с собственными сотрудниками, контрагентами и государством. На инфографику попало 25 организаций, совокупная выручка которых в 2025 г. превысила 50 млрд руб. Материал продолжает серию публикаций об активах крупнейших российских ИТ-компаний. Ранее CNews готовил карту цифровых активов «Росатома». 

Нажмите на инфографику, чтобы увеличить

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка

Другие материалы рубрики

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

Власти вложат более миллиарда в онлайн-сервисы управления земельными участками и недвижимостью

Tantor Postgres 18: как выглядят технологии следующего поколения для корпоративных СУБД

ИИ Claude блокирует учетки российских пользователей. Как увернуться от бана?

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Выведен из строя знаменитый «пуленепробиваемый» хостинг. Домен изъят ФБР

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще