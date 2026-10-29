Карта активов «СКБ Контур» — SaaS-гиганта с выручкой свыше 50 млрд руб. Инфографика CNews
CNews публикует карту активов компании «СКБ Контур», которая входит в топ-15 крупнейших ИТ-компаний России в рейтинге CNews500. «СКБ Контур» разрабатывает цифровые сервисы в области электронного документооборота и отчетности, бухгалтерского и кадрового учета, закупок, маркировки, электронной подписи, а также другие решения для автоматизации взаимодействия компаний с собственными сотрудниками, контрагентами и государством. На инфографику попало 25 организаций, совокупная выручка которых в 2025 г. превысила 50 млрд руб. Материал продолжает серию публикаций об активах крупнейших российских ИТ-компаний. Ранее CNews готовил карту цифровых активов «Росатома».