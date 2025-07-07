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Rocket Group rTIM
Платформа rTIM – решение на базе генеративного искусственного интеллекта, которое анализирует большие данные и создает мастер-планы застройки территории. Решение позволяет в оценить инвестиционный и социально-экономический потенциал территории и перейти к детальному планированию строительства. Платформа разработана компанией Rocket Group и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры РФ (Реестровая запись №18131 от 29.06.2023).
УПОМИНАНИЯ
Rocket Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 3
|Талан УК 8 1
|ЭНКО 3 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
|Латкин Борис 6 5
|Антонов Евгений 5 2
|Бухановский Александр 16 2
|Путин Владимир 3259 1
|Аленьков Вячеслав 13 1
|Михайлик Константин 30 1
|Баширова Диляра 1 1
|Солдатенко Олеся 1 1
|Зайчук Михаил 1 1
|Лукьянов Александр 56 1
|Финогенов Антон 1 1
|Козак Николай 177 1
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