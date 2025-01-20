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Лукьянов Александр



20.01.2025 ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства 1
20.12.2024 ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан 1
20.12.2024 Александр Лукьянов, Дом.рф: Подобрать проект дома и запустить его строительство можно будет в один клик 1
11.12.2024 Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц 1
05.12.2024 К экосистеме цифровых сервисов ДОМ.РФ подключились застройщики 68 регионов страны 1
14.11.2024 ДОМ.РФ представил девелоперам Подмосковья цифровые инструменты контроля и управления строительством 1
25.10.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» оценят цифровую зрелость девелоперов 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
02.10.2024 ДОМ.РФ представил топ ИИ-профессий будущего в сфере строительства 1
11.09.2024 В ДОМ.РФ искусственный интеллект теперь помогает тестировать ИТ-решения 1
04.09.2024 На портале наш.дом.рф появится рейтинг транспортной доступности новостроек столицы 1
04.09.2024 ДОМ.РФ усовершенствовал индикацию «зелёных» проектов жилья 1
29.08.2024 Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч 1
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 1
22.08.2024 568 российских сервисов для автоматизации недвижимости собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте 1
16.08.2024 ДОМ.РФ: в России будет создан рейтинг ИИ-решений для строительной отрасли 1
18.07.2024 Реестр отечественных ИИ-решений для застройщиков пополнился новыми продуктами 1
18.07.2024 ДОМ.РФ предложил создать сервис на основе ИИ для оценки инвестпотенциала территорий 1
05.07.2024 Цифровая платформа строим.дом.рф станет базой для реализации механизма эскроу в ИЖС 1
01.07.2024 ДОМ.РФ: число работающих с ТИМ застройщиков выросло на 17% за три месяца 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
21.06.2024 На портале «строим.дом.рф» появятся новые услуги для ИЖС по домовладению 1
20.06.2024 ДОМ.РФ поможет партнёрам Wildberries выбрать локации для пунктов выдачи заказов 1
20.06.2024 ДОМ.РФ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» подписали соглашение о сотрудничестве в области данных 1
17.06.2024 Инструменты для цифровизации девелопмента представили на конференции «ТИМ/BIM в строительстве» 1
11.06.2024 ДОМ.РФ стал индустриальным партнером Университета МИСИС 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1
10.04.2024 Новые данные 4000 застройщиков стали доступны на портале наш.дом.рф 1
05.03.2024 ДОМ.РФ: Экспертная группа обозначила основные условия внедрения ИИ в стройке 1
12.02.2024 Фонд ДОМ.РФ и компания Rocket Group разработали первую в России концепцию застройки территории с помощью ИИ-платформы rTIM 1
25.12.2023 «Дом.РФ» запустил курс «ТИМ-проектировщик» для старшеклассников 1
20.12.2023 «Моспроект» перешел на «Цифровой контроль строительства» от «Дом.РФ» 1
30.11.2023 «Дом.РФ» и Департамент градостроительной политики города Москвы заключили соглашение о совместной цифровизации строительной отрасли 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 1
21.10.2022 Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов 1
25.07.2022 «Дом.РФ» разработает стандарт информационного моделирования жилых домов 1
19.07.2022 Суперсервисом «Цифровое строительство» воспользовалось более 30 тыс. россиян 1
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Лукьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
МКД 56 4
Digt - Цифровые технологии 10 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Прометей - Prometey 46 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Verysell - Верисел 317 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
Rocket Group - Рокет Групп 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
ИИ-Технологии 104 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Газпром нефть 618 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 15
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 41 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Стандартизация - Standardization 2129 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Онлайн-мониторинг 72 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 11
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
Rocket Group - rTIM 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Artsofte - Profitbase 17 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
РАН ИСП - Национальная платформа ТИМ - ТИМ-платформа - Национальная технологическая платформа информационного моделирования зданий, сооружений и инфраструктуры 3 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Козак Николай 161 10
Цаплина Ксения 2 2
Слуцкая Марина 3 2
Хаханов Юрий 8 2
Мартынова Елена 87 1
Михайлик Константин 24 1
Аветисян Армен 47 1
Акимов Павел 1 1
Шувалов Евгений 15 1
Финогенов Антон 1 1
Денисов Алексей 20 1
Курилов Андрей 2 1
Строголева Вероника 1 1
Латкин Борис 5 1
Коржов Евгений 2 1
Бусарев Евгений 1 1
Артемчук Виталий 1 1
Стадников Николай 1 1
Давыдов Денис 43 1
Иванов Антон 74 1
Мещерякова Анна 8 1
Солнцев Кирилл 2 1
Чукарин Андрей 3 1
Винниченко Алексей 2 1
Корнелюк Анна 6 1
Корольков Михаил 4 1
Смирнов Антон 9 1
Ниденс Алексей 4 1
Пчелин Кирилл 1 1
Завгородний Алексей 1 1
Собянин Сергей 381 1
Бутенко Юрий 65 1
Ликсутов Максим 113 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Ярмарков Александр 1 1
Оселедец Иван 24 1
Бариев Искандер 10 1
Павлов Александр 88 1
Коган Юрий 1 1
Осипов Александр 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 238 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 37
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 6
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 74 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Экономический эффект 1067 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 21 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Дом.РФ - Цифровая академия 13 3
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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