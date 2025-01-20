Лукьянов Александр
Лукьянов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|Козак Николай 161 10
|Цаплина Ксения 2 2
|Слуцкая Марина 3 2
|Хаханов Юрий 8 2
|Мартынова Елена 87 1
|Михайлик Константин 24 1
|Аветисян Армен 47 1
|Акимов Павел 1 1
|Шувалов Евгений 15 1
|Финогенов Антон 1 1
|Денисов Алексей 20 1
|Курилов Андрей 2 1
|Строголева Вероника 1 1
|Латкин Борис 5 1
|Коржов Евгений 2 1
|Бусарев Евгений 1 1
|Артемчук Виталий 1 1
|Стадников Николай 1 1
|Давыдов Денис 43 1
|Иванов Антон 74 1
|Мещерякова Анна 8 1
|Солнцев Кирилл 2 1
|Чукарин Андрей 3 1
|Винниченко Алексей 2 1
|Корнелюк Анна 6 1
|Корольков Михаил 4 1
|Смирнов Антон 9 1
|Ниденс Алексей 4 1
|Пчелин Кирилл 1 1
|Завгородний Алексей 1 1
|Собянин Сергей 381 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Ярмарков Александр 1 1
|Оселедец Иван 24 1
|Бариев Искандер 10 1
|Павлов Александр 88 1
|Коган Юрий 1 1
|Осипов Александр 87 1
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