Разделы

ИТ в госсекторе
|

ДОМ.РФ: в России будет создан рейтинг ИИ-решений для строительной отрасли

В этом году отраслевым сообществом при участии ДОМ.РФ будет создан рейтинг отечественных ИИ-решений для строительства и девелопмента. Об этом рассказал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов на I-ой конференции «Искусственный интеллект в девелопменте» в рамках Московской недели цифровизации девелопмента.

Как отметил Александр Лукьянов, рейтинг позволит девелоперам взвешенно подходить к внедрению цифровых инструментов в свою работу, выбирать для использования решения, получившие высокую оценку участников рынка.

«Для ускоренного внедрения ИИ-технологий в отрасль строительства и девелопмента ДОМ.РФ как институт развития ведёт работу по различным направлениям, в том числе по консолидации на одной площадке лучших российских решений в сфере ИИ. Вместе с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и отраслевым клубом на его базе мы в этом году создадим общую книгу отраслевых решений, в которой будет представлен рейтинг лучших продуктов ИИ по мнению пользователей», – отметил Александр Лукьянов.

В строительной сфере ИИ может решать задачи в применении ТИМ (технологии информационного моделирования), мастер-планировании, в работе автономной строительной техники и техники для перевозки грузов, в приёмке удалённых объектов, в обучении технике безопасности, в предикативной аналитике хода строительства и т.д.

«Искусственный интеллект – основной инструмент реализации национальных целей, поставленных президентом, и драйвер развития экономики, в том числе строительной отрасли. Увеличение производительности труда в стройке за счёт автоматизации с помощью ИИ оценивается экспертами на уровне 40%. Сейчас используют данную технологию в своих процессах около трети девелоперов. В ДОМ.РФ мы работаем вместе с отраслевым сообществом, чтобы нарастить уровень распространения этой технологии и, как следствие, повысить эффективность сферы стройки в целом», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее для выработки совместных решений по внедрению ИИ на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта в июне 2024 г. создан отраслевой клуб, работу которого лидирует ДОМ.РФ вместе с группой «Самолет». Клуб объединил свыше 30 крупнейших российских компаний: представителей застройщиков, маркетплейсов недвижимости, технологических компаний, вендоров программного обеспечения. Объединение позволит создать единые принципы внедрения ИИ строительными компаниями и сформировать предложения по мерам государственной поддержки сферы искусственного интеллекта.

Московская неделя цифровизации девелопмента проходит в Москве в павильоне «Умный город» на ВДНХ с 12 по 16 августа. Организатором Недели выступил портал Единый Ресурс Застройщиков (ЕРЗ). Мероприятие проходит при поддержке Минстроя России, ведущих бизнес-объединений, в числе которых ТПП РФ, НОЗА и Национальная Ассоциация Инвесторов. Основная цель – ознакомление застройщиков с лучшим опытом в сфере цифровизации, презентации новейших цифровых сервисов для проектирования, строительства, продаж, эксплуатации объектов недвижимости, а также для прохождения административных процедур.

В рамках деловой программы состоятся два ЕРЗ-ИТ-тура, четыре профессиональных конференции, в том числе I Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте».

erid:LjN8K97xEРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В Москве запущена 4G-сеть на российском «железе» и смартфонах

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«Билайн» и «Софтлайн» заблокировали многомиллионный проект: в нем не было запрета на иностранное ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024