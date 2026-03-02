Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Один из дата-центров Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах был временно выведен из эксплуатации. Отслеживает массовые ИТ-сбои в онлайн-сервисах. Произошло это после попадания 1 марта 2026 г. посторонних предметов в здание, что привело к возгоранию. По информации Amazon, на объекте возник пожар, после чего пожарные службы отключили электроснабжение и резервные генераторы для обеспечения безопасного тушения.

Пожар в дата-центре

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) остановился один из дата-центров Amazon, пишет Reuters. Электроснабжение было повреждено из-за ракетных ударов, что вызвало пожар на территории и выхода из строя ИТ-инфраструктуры.

Вечером 1 марта 2026 г. представители Amazon сообщили, что в дата-центре Amazon Web Services (AWS) произошел пожар и отключилось электричество после того, как в него попали некие предметы и осколки. В Amazon не сообщили подробностей, однако, как отмечают Reuters, скорее всего, дата-центр Amazon был поврежден в ходе одного из иранских ракетных ударов.

«Пожарная служба отключила электропитание объекта и генераторов, пока тушила пожар», — заявили в Amazon. Согласно недавнему заявлению оборонного ведомства ОАЭ, в результате атак со стороны Ирана погибли не менее трех граждан и еще 58 человек получили ранения разной степени тяжести.

Unsplash - Nick Fewings Пятизвездочной отель-башня Бурдж-аль-Араб, известной как Парус в Дубае (ОАЭ)

2 марта 2026 г. две зоны доступности AWS в ОАЭ остались без электроснабжения. Amazon имеет в ОАЭ один регион облачной инфраструктуры — Middle East (UAE), запущенный в 2022 г. В этом регионе три аvailability zones (AZ) — это изолированные кластеры дата-центров, которые физически разделены для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости. Каждый AZ обычно включает несколько зданий дата-центров, но точное количество отдельных зданий в 2026 г. Amazon публично не раскрывает.

Если одна из зон AZ выходит из строя, это может привести к онлайн-сбоям в работе сайтов, приложений и внутренних ИТ-систем компаний, использующих облако AWS. Какие государственные онлайн-сервисы ОАЭ не работают 2 марта, журналисты Reuters не уточняют.

ИТ-инфраструктура уничтожена

Первоначально сообщалось о частичном восстановлении ИТ-инфраструктуры, однако затем в Amazon уточнили, что полное восстановление может занять несколько дней. Клиентам рекомендовали временно использовать мощности AWS в других регионах, чтобы снизить риск простоев.

В компании Amazon не подтвердили и не опровергли прямую связь инцидентов с иранскими ударами, однако перебои произошли на фоне сообщений о ракетных атаках по аэропортам, портам и жилым районам в странах региона. Кроме того, представитель Amazon заявил о локальных проблемах с электроснабжением в одной из зон в Бахрейне.

Ситуация показывает, что даже крупные центры обработки данных (ЦОД) с резервными ИТ-системами могут сталкиваться с перебоями в условиях военной эскалации. Временные сбои в облачных сервисах способны повлиять на работу финансовых компаний, интернет-платформ и государственных онлайн-сервисов в разных странах.

Операция против Ирана

28 февраля 2026 г. Министерство обороны (Минобороны) Израиля заявило об атаке на Иран. Тогда совместными силами США и Израиль нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Как стало известно ранее, верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Ali Khamenei) погиб в результате атак со стороны Израиля и США, тогда в стране объявили сорокадневный траур и ввели нерабочую неделю.

Иранскими ударами, нанесенными в ответ на начало военной операции США и Израиля против этой страны, было в числе прочего повреждено несколько важных зданий и других объектов в ОАЭ. В частности, повреждения получили самый высокий небоскреб в мире «Бурдж Халифа», дубайский аэропорт и крупнейший на Ближнем Востоке контейнерный порт Джебель-Али.

На фоне обострившейся ситуации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство.

2 марта 2026 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) допустил, что операция против Ирана может занять до четырех недель или меньше, об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

«Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность военной операции, на это уйдет четыре недели или меньше», — сказал американский глава.

Дональд Трамп также признал, что Вооруженные Силы США ждут потерь среди личного состава в ходе операции в Иране.