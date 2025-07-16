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Индийский океан Персидский залив
СОБЫТИЯ
|16.07.2025
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Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива
ничество направлено на продвижение серверного оборудования и систем хранения данных Itpod в странах Персидского залива в качестве надежной альтернативы американским и китайским решениям. Технол
|07.03.2025
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Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки
ндонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы
|03.03.2025
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IITglobal.com представил решения SimpleOne на рынке стран Персидского залива
ний SimpleOne и представила ее продукты для автоматизации сервисных бизнес-процессов на рынке стран Персидского залива. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представител
|18.09.2024
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Positive Technologies: число DDoS-атак в странах Персидского залива с начала года выросло на 70%
Эксперты Positive Technologies представили масштабное исследование теневого рынка киберуслуг, нацеленных на страны Персидского залива. В центре внимания злоумышленников остаются организации ОАЭ и Саудовской Аравии. Больше половины всех сообщений на теневых форумах касаются распространения данных и доступов
|04.10.2023
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Positive Technologies: доступ к инфраструктурам компаний Персидского залива можно купить на теневом рынке за $35
провели исследование теневого рынка киберуслуг, иллюстрирующее интерес киберпреступников к странам Персидского залива. Анализ показал, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются
|23.09.2014
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«Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива
ия «Прогноз» подписала контракт со Статистическим центром Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Stat). В рамках проекта российская компания реализует в интересах ара
|27.06.2014
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Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива
х предприятий, банковской сферы. Особый интерес аудитории вызвали возможности подсчета числа людей в толпе, интерактивного поиска и перехвата объектов по визуальным признакам. «Мы понимаем, что район Персидского залива — это крупный рынок для наших продуктов, и мы намерены поделиться нашими технологиями с организациями Бахрейна, чтобы обеспечить решениями в области безопасности коммерческие
|10.03.2011
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Персидская серная смерть: восстановлены подробности древнейшей химатаки
жеймс (Simon James), британский археолог и историк из Университета Лейчестера, еще раз проанализировал оставшиеся свидетельства и пришел к однозначному выводу – римлян убило химическое оружие. Скелет персидского воина, погибшего в химическом бою О том, что химическое оружие в те времена уже существовало, известно давно, и тому есть множество письменных подтверждений тогдашних историков. Ядо
|09.12.2010
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На дне Персидского залива могут скрываться останки цивилизации
ет на последних археологических находках, сделанных в последние годы во время раскопок на побережье Персидского залива. Там как-то очень неожиданно, вдруг, "буквально за ночь", по выражению Роу
|01.04.2010
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Самолет ВМС США разбился в Персидском заливе
В Персидском заливе в Аравийском море 31 марта 2010 года потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил США. В результате авиакатастрофы один человек числится пропавшим без вести, еще
|24.02.2010
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Новый БПЛА Израиля ориентирован на действия против стран Персидского залива
Военно-воздушные силы Израиля продемонстрировали новый БПЛА разведывательного и ударного назначения, подчеркнув при этом, что он способен долететь до Персидского залива, в том числе до Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Размах крыла летательного аппарата, получившего обозначение Heron TP, составляет 26 м, продолжительность п
|01.02.2010
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США усилили противоракетную оборону в районе Персидского залива
США усилили подразделения противоракетной обороны в районе Персидского залива. Эта мера вызвана возрастающей угрозой со стороны Ирана, который имеет на вооружении баллистические ракеты, передает РБК со ссылкой на Reuters и на представителей Министерств
|09.12.2008
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В иранской части Персидского залива произошло землетрясение
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в иранской части Персидского залива вечером 8 декабря 2008 г. произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным государственного телевидения Ирана, составила 5,2. В результате подземных толчков получили ра
|18.09.2008
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В Персидском заливе произошло сильное землетрясение
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Персидском заливе произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки вызвали отключение электричества и панику на иранском острове Кешм в персидском заливе. Данные о жертвах
|06.06.2007
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Мощный ураган в Персидском заливе поднял цены на нефть
В Персидском заливе бушует мощный тропический ураган "Гону". Порывы ветра достигают 175 километров в час и более. В Омане этот ураган стал сильнейшим за 30 лет, тысячи людей эвакуированы с побере
|10.05.2000
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В странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире
Согласно исследованию проведенному компанией Insights Research, в странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире. Хотя населени
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