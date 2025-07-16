Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Индийский океан Персидский залив

СОБЫТИЯ


16.07.2025 Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива

ничество направлено на продвижение серверного оборудования и систем хранения данных Itpod в странах Персидского залива в качестве надежной альтернативы американским и китайским решениям. Технол
07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки

ндонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г. сделать так, чтобы
03.03.2025 IITglobal.com представил решения SimpleOne на рынке стран Персидского залива

ний SimpleOne и представила ее продукты для автоматизации сервисных бизнес-процессов на рынке стран Персидского залива. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представител
18.09.2024 Positive Technologies: число DDoS-атак в странах Персидского залива с начала года выросло на 70%

Эксперты Positive Technologies представили масштабное исследование теневого рынка киберуслуг, нацеленных на страны Персидского залива. В центре внимания злоумышленников остаются организации ОАЭ и Саудовской Аравии. Больше половины всех сообщений на теневых форумах касаются распространения данных и доступов

04.10.2023 Positive Technologies: доступ к инфраструктурам компаний Персидского залива можно купить на теневом рынке за $35

провели исследование теневого рынка киберуслуг, иллюстрирующее интерес киберпреступников к странам Персидского залива. Анализ показал, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива

ия «Прогноз» подписала контракт со Статистическим центром Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Stat). В рамках проекта российская компания реализует в интересах ара
27.06.2014 Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива

х предприятий, банковской сферы. Особый интерес аудитории вызвали возможности подсчета числа людей в толпе, интерактивного поиска и перехвата объектов по визуальным признакам. «Мы понимаем, что район Персидского залива — это крупный рынок для наших продуктов, и мы намерены поделиться нашими технологиями с организациями Бахрейна, чтобы обеспечить решениями в области безопасности коммерческие
10.03.2011 Персидская серная смерть: восстановлены подробности древнейшей химатаки

жеймс (Simon James), британский археолог и историк из Университета Лейчестера, еще раз проанализировал оставшиеся свидетельства и пришел к однозначному выводу – римлян убило химическое оружие. Скелет персидского воина, погибшего в химическом бою О том, что химическое оружие в те времена уже существовало, известно давно, и тому есть множество письменных подтверждений тогдашних историков. Ядо
09.12.2010 На дне Персидского залива могут скрываться останки цивилизации

ет на последних археологических находках, сделанных в последние годы во время раскопок на побережье Персидского залива. Там как-то очень неожиданно, вдруг, "буквально за ночь", по выражению Роу
01.04.2010 Самолет ВМС США разбился в Персидском заливе

В Персидском заливе в Аравийском море 31 марта 2010 года потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил США. В результате авиакатастрофы один человек числится пропавшим без вести, еще

24.02.2010 Новый БПЛА Израиля ориентирован на действия против стран Персидского залива

Военно-воздушные силы Израиля продемонстрировали новый БПЛА разведывательного и ударного назначения, подчеркнув при этом, что он способен долететь до Персидского залива, в том числе до Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Размах крыла летательного аппарата, получившего обозначение Heron TP, составляет 26 м, продолжительность п
01.02.2010 США усилили противоракетную оборону в районе Персидского залива

США усилили подразделения противоракетной обороны в районе Персидского залива. Эта мера вызвана возрастающей угрозой со стороны Ирана, который имеет на вооружении баллистические ракеты, передает РБК со ссылкой на Reuters и на представителей Министерств
09.12.2008 В иранской части Персидского залива произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в иранской части Персидского залива вечером 8 декабря 2008 г. произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным государственного телевидения Ирана, составила 5,2. В результате подземных толчков получили ра
18.09.2008 В Персидском заливе произошло сильное землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Персидском заливе произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки вызвали отключение электричества и панику на иранском острове Кешм в персидском заливе. Данные о жертвах
06.06.2007 Мощный ураган в Персидском заливе поднял цены на нефть

В Персидском заливе бушует мощный тропический ураган "Гону". Порывы ветра достигают 175 километров в час и более. В Омане этот ураган стал сильнейшим за 30 лет, тысячи людей эвакуированы с побере
10.05.2000 В странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире

Согласно исследованию проведенному компанией Insights Research, в странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире. Хотя населени

Публикаций - 234, упоминаний - 264

Индийский океан и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Microsoft Corporation 25774 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 6
Nvidia Corp 4002 5
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 5
МегаФон 10742 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Oracle Corporation 7074 5
Vodafone Group 1412 5
Руссобит-М 266 4
Ubisoft Romania 19 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 4
Google LLC 12687 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 3
Samsung Electronics 11064 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Huawei 4675 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13154 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Telegram Group 2940 3
InfiNet Wireless - Инфинет 64 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Resecurity 5 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Lockheed Martin 777 4
Boeing 1031 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
American Express - Amex 338 3
Alpari - Альпари 67 2
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 2
Merrill Lynch 454 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Emaar Properties 5 2
Charles Schwab 89 2
Резонанс НПП 407 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
Storm Ventures 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
UPS 216 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Газпром нефть 725 2
Альфа-Групп 745 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Этажи 0 1
American Airlines 90 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 11
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 8
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Правительство Сербии 8 2
Правительство Тайваня 48 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 42
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 28
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 12
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 8
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 6
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Shahab - Шахаб - баллистические ракеты 13 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 3
FreePik 1841 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
Linux OS 11533 3
Acer Predator 224 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
NtechLab FindFace 56 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 2
Google Keep 34 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
InfiNet - InfiLINK XG 7 2
Nvidia GeForce GT 337 2
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 2
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 2
AMD - ATI CrossFireX 30 2
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 23 2
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 2
Apple iPad 4011 2
Белов Василий 82 6
Попова Мария 141 4
Bush George - Буш Джордж 336 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Теленков Андрей 27 3
Макаров Валентин 251 3
Чуканов Сергей 110 2
Левкевич Михаил 59 2
Гулькин Павел 14 2
Балуевский Юрий 22 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Окороков Дмитрий 7 2
Кондаков Гарри 35 2
Гачко Дмитрий 49 2
Попова Евгения 9 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 4 2
Расулалла Мухаммад 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Меркулов Михаил 4 2
Safavi Rahim - Сафави Рахим 2 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 2
Чурсина Анастасия 3 2
Stearns Diane - Стернс Диана 2 2
Weisman Jonathan 2 2
Lewis Bernard - Льюис Бернард 4 2
Борняков Илья 52 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Gunnar Joseph 23 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Fadavi Ali - Фадави Али 2 2
Kuzbari Tarek - Кузбари Тарек 3 2
Путин Владимир 3454 2
Касперская Наталья 319 2
Матвиенко Валентина 117 2
Свидерский Евгений 77 2
Гвоздев Дмитрий 145 2
Лукацкий Алексей 140 1
Гузаиров Айдар 64 1
Смирнов Максим 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 106
Ближний Восток 3154 68
Иран - Исламская Республика Иран 1155 62
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 60
Европа 24962 39
Африка - Африканский регион 3640 35
Саудовская Аравия - Королевство 666 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Азия - Азиатский регион 5920 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 28
Индия - Bharat 5869 28
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 28
Катар 191 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Египет - Арабская Республика 1100 23
Ирак - Республика 709 22
Бахрейн - Королевство 136 20
Кувейт 173 20
Казахстан - Республика 6047 19
Израиль 2856 19
Оман Султанат 133 18
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 18
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 17
Турция - Турецкая республика 2620 16
Индийский океан - Ормузский пролив 26 15
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 14
Африка Северная 262 13
Иран - Тегеран 161 12
Германия - Федеративная Республика 13220 12
Франция - Французская Республика 8176 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 9
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Ирак - Война в Персидском заливе 224 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 13
Персидский язык - фарси 51 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 682 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 24 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Английский язык 7030 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 7
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
AP - Associated Press 2007 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Space Daily 528 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 4
Bloomberg 1627 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Mercury News - San Jose Mercury News 52 3
Times 661 3
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 3
FT - Financial Times 1295 3
BleepingComputer - Издание 458 3
San Francisco Chronicle 34 2
Telegraph 199 2
ComputerWorld 144 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
EurekAlert 291 2
NEWSru.com 229 2
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 2
Khaleej Times 5 2
Ведомости 1466 2
NYT - The New York Times 1099 2
The Washington Post 350 2
Daily Mail 58 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
National Geographic 95 1
CoinDesk 4 1
Россия К - телеканал 30 1
Phys.org 972 1
Total Telecom 613 1
Future - Space.com 200 1
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
S&P 500 565 4
Internet Stock Report 994 4
CNews Мишень 186 3
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
IDC CEMA 8 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Apple Hills Digital 14 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 5 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
МГУ Научная библиотека 1 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
University of Sharjah - Университет в Шардже - Университет Шарджи 3 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
AETLab 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
GITEX Technology - международная выставка 48 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
МТС - Телеком Идея 51 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
1С:Проект года 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще