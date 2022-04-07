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Индийский океан Персидский залив



07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель

Арабские инвесторы интересуются Djezzy Консорциум инвесторов из стран Персидского залива хочет купить алжирского сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTE, т
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива

ия «Прогноз» подписала контракт со Статистическим центром Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Stat). В рамках проекта российская компания реализует в интересах ара
27.06.2014 Компания ИТ-кластера Фонда «Сколково» осваивает страны Персидского залива

х предприятий, банковской сферы. Особый интерес аудитории вызвали возможности подсчета числа людей в толпе, интерактивного поиска и перехвата объектов по визуальным признакам. «Мы понимаем, что район Персидского залива — это крупный рынок для наших продуктов, и мы намерены поделиться нашими технологиями с организациями Бахрейна, чтобы обеспечить решениями в области безопасности коммерческие
10.03.2011 Персидская серная смерть: восстановлены подробности древнейшей химатаки

жеймс (Simon James), британский археолог и историк из Университета Лейчестера, еще раз проанализировал оставшиеся свидетельства и пришел к однозначному выводу – римлян убило химическое оружие. Скелет персидского воина, погибшего в химическом бою О том, что химическое оружие в те времена уже существовало, известно давно, и тому есть множество письменных подтверждений тогдашних историков. Ядо
09.12.2010 На дне Персидского залива могут скрываться останки цивилизации

ет на последних археологических находках, сделанных в последние годы во время раскопок на побережье Персидского залива. Там как-то очень неожиданно, вдруг, "буквально за ночь", по выражению Роу
01.04.2010 Самолет ВМС США разбился в Персидском заливе

В Персидском заливе в Аравийском море 31 марта 2010 года потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил США. В результате авиакатастрофы один человек числится пропавшим без вести, еще

24.02.2010 Новый БПЛА Израиля ориентирован на действия против стран Персидского залива

Военно-воздушные силы Израиля продемонстрировали новый БПЛА разведывательного и ударного назначения, подчеркнув при этом, что он способен долететь до Персидского залива, в том числе до Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Размах крыла летательного аппарата, получившего обозначение Heron TP, составляет 26 м, продолжительность п
01.02.2010 США усилили противоракетную оборону в районе Персидского залива

США усилили подразделения противоракетной обороны в районе Персидского залива. Эта мера вызвана возрастающей угрозой со стороны Ирана, который имеет на вооружении баллистические ракеты, передает РБК со ссылкой на Reuters и на представителей Министерств
09.12.2008 В иранской части Персидского залива произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в иранской части Персидского залива вечером 8 декабря 2008 г. произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным государственного телевидения Ирана, составила 5,2. В результате подземных толчков получили ра
25.11.2008 «Касперский» двинулся за нефтяными деньгами

«Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Дубаи, столице одноименного эмирата на берегу Персидского залива. Его возглавил гражданин Сирии Тарек Кузбари (Tarek Kuzbari), представлявш
18.09.2008 В Персидском заливе произошло сильное землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Персидском заливе произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки вызвали отключение электричества и панику на иранском острове Кешм в персидском заливе. Данные о жертвах
06.06.2007 Мощный ураган в Персидском заливе поднял цены на нефть

В Персидском заливе бушует мощный тропический ураган "Гону". Порывы ветра достигают 175 километров в час и более. В Омане этот ураган стал сильнейшим за 30 лет, тысячи людей эвакуированы с побере
10.05.2000 В странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире

Согласно исследованию проведенному компанией Insights Research, в странах Персидского Залива Интернет в 15 раз популярнее, чем в остальном арабском мире. Хотя населени

Публикаций - 189, упоминаний - 210

Индийский океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10378 6
Microsoft Corporation 23824 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7318 5
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4346 5
InfoWatch - Инфовотч 954 5
Vodafone Group 1369 5
Ubisoft Romania 19 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 96 4
Руссобит-М 264 4
Новые облачные технологии (НОТ) 419 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 3
NtechLab - НтехЛаб 95 3
Oracle Corporation 6413 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8218 3
Цифра ГК 2204 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6463 3
Cisco Systems 4945 3
SAP SE 5003 3
IBM - International Business Machines Corp 9276 2
Palo Alto Networks 123 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 2
Honeywell 261 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 2
SAS Institute 921 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1070 2
Meta Platforms - Facebook 4358 2
Крок - Croc 1735 2
HP Inc. 5592 2
Telegram Group 1261 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2924 2
Apple Inc 11433 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10012 2
AMD Graphics Product Group - ATI 927 2
Garmin - Гармин 195 2
Trimble 46 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1947 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 410 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 7
Boeing 990 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2558 5
Lockheed Martin 752 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6350 3
American Express - Amex 313 3
101Hotels.com 715 2
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 2
Резонанс НПП 349 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 2
First Call 239 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Emaar Properties 5 2
Роснефть НК - нефтяная компания 490 2
Honda Motor Company 230 2
Charles Schwab 89 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
Газпром нефть 527 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
Alpari - Альпари 66 2
Northrop Grumman 201 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 1
Groupe SEB - Rowenta 42 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Геокосмос 37 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 367 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 32 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Cisco Capital 17 1
American Airlines 83 1
Татэнерго 43 1
Трансаэро - авиакомпания 58 1
Почта России ПАО 2057 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 31 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18581 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 14
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 33 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 553 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 6
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 6 6
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 219 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2573 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9742 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 341 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 3
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 33 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2823 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 255 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
Правительство Сербии 7 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 2
Правительство Москвы 2103 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 442 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Правительство Дубая 2 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 86 1
U.S. Department of Defense - DIA - Defense Intelligence Agency 1 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 109 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 4 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55975 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6614 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41476 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21246 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18504 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9401 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2451 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25990 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26721 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10557 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18241 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3536 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12817 12
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 868 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9198 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12540 10
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 607 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22813 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10043 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27040 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13500 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2638 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4296 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13599 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3085 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17807 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22078 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8932 7
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5560 7
ОПК - Подводная лодка - подлодка, субмарина - submarine 257 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9852 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5432 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11519 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11900 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8045 6
Stealth - Стелс-технология 201 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22747 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 5
Microsoft Windows 2000 12875 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4407 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 429 6
Acer Predator 190 5
Microsoft Windows 14761 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 4
Age of Kings 3460 3
Linux OS 8635 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4341 2
NtechLab FindFace 40 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 2
Huawei nova - Серия смартфона 118 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 176 2
Stafory - робот Вера 312 2
InfiNet InfiLINK XG 7 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 288 2
Microsoft Windows XP 2376 2
Google YouTube - Видеохостинг 2506 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
Microsoft Azure 1341 2
Google Keep 28 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 191 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 2
AMD - ATI CrossFireX 36 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 48 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - SmartVista - СмартВиста 79 2
Apple iPad 3773 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1145 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 172 2
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 2
Попова Мария 140 4
Теленков Андрей 27 3
Bush George - Буш Джордж 305 3
Левкевич Михаил 60 2
Рахманов Максим 47 2
Окороков Дмитрий 7 2
Гулькин Павел 14 2
Касперская Наталья 280 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 2 2
Расулалла Мухаммад 2 2
Матвиенко Валентина 109 2
Кондаков Гарри 35 2
Путин Владимир 2835 2
Балуевский Юрий 21 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 11 1
Дырмовский Дмитрий 107 1
Фомин Олег 1 1
Короваев Марат 2 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Баулин Валерий 21 1
Солодовников Алексей 18 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 1
Арлазаров Никита 7 1
Водясов Алексей 191 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Богачев Игорь 178 1
Хайрук Сергей 27 1
Filippo Di - Филиппо Ди 3 1
Мельникова Анастасия 274 1
Захаренко Максим 54 1
Чачава Александр 82 1
Слизень Виталий 242 1
Ефимов Александр 11 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 1
Сергунина Наталья 322 1
Матвеев Лев 59 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50816 97
Россия - РФ - Российская федерация 127722 84
Иран - Исламская Республика Иран 1020 53
Ближний Восток 2707 42
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 843 36
Европа 21553 35
Земля - планета Солнечной системы 10009 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15561 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13112 25
Африка - Африканский регион 3330 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13861 23
Ирак - Республика 695 23
Саудовская Аравия - Королевство 531 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40460 23
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 357 22
Индия - Республика 5176 21
Азия - Азиатский регион 5191 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13452 18
Катар 153 16
Кувейт 155 16
Израиль 2635 15
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 377 15
Египет - Арабская Республика 879 14
Бахрейн - Королевство 114 14
Арктика - Арктический регион 548 14
Турция - Турецкая республика 2145 13
Оман Султанат 101 13
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 13
Иран - Тегеран 154 11
Франция - Французская Республика 7639 10
Япония 13050 10
Германия - Федеративная Республика 12229 10
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 516 8
Казахстан - Республика 5103 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1019 8
Африка Северная 213 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 72 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2716 7
Европа Восточная 3019 7
Америка Латинская 1724 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8134 56
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9515 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43393 33
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5144 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43467 29
Ирак - Война в Персидском заливе 223 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25229 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21454 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15789 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10225 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14505 12
Персидский язык - фарси 44 11
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 27 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8660 8
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2884 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6666 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9070 8
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 178 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2097 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3108 6
Английский язык 6267 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7194 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9658 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4807 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5420 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1531 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11306 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4650 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4078 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3571 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5134 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4537 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7011 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2348 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2352 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3859 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1206 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4215 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4428 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4610 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11050 14
AP - Associated Press 1994 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5807 7
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
CNET Networks - CNET News 1642 4
Space Daily 528 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 4
Mercury News 37 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
VOA - Voice of America - Голос Америки 28 3
Times 658 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1393 3
FT - Financial Times 1180 3
The Washington Post 312 2
Bloomberg Businessweek 123 2
NYT - The New York Times 1009 2
Ведомости 656 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
ComputerWorld 146 2
NEWSru.com 229 2
EurekAlert 270 2
San Francisco Chronicle 29 2
Telegraph 209 2
National Geographic 84 1
NetActuel 3 1
Informa - Informa Telecoms & Media 65 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Economist 44 1
Future - Space.com 195 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
Phys.org 973 1
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 1
Total Telecom 613 1
Inquirer 463 1
The Guardian - Британская газета 348 1
N+1 - Издание 142 1
TAdviser - Центр выбора технологий 325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7601 7
IDC - International Data Corporation 4874 4
Internet Stock Report 994 4
S&P 500 554 4
CNews Мишень 162 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2471 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
IDC CEMA 8 1
РАН - Российская академия наук 1825 3
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 3 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
МГУ Научная библиотека 1 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 99 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 1
University of Oxford - Оксфордский университет 194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11923 9
GITEX Technology Week - Выставка 21 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2153 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
МТС Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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