Компания «Инфинет» (Infinet Wireless) — российский разработчик и производитель систем ШБД операторского класса, предназначенных для организации доступа к сети интернет, организации корпоративных и промышленных компьютерных сетей, передачи голоса в телефонии и видеопотоков в системах видеонаблюдения по протоколу IP.

За годы существования компании, основанной в 1993 году, более 500 заказчиков установили около 500 тыс. устройств «Инфинет». Системы, разработанные в компании, поддерживают высочайшие стандарты решений беспроводного широкополосного доступа первой и последней мили более чем в 130 странах мира.