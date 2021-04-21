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InfiNet Wireless Инфинет
Компания «Инфинет» (Infinet Wireless) — российский разработчик и производитель систем ШБД операторского класса, предназначенных для организации доступа к сети интернет, организации корпоративных и промышленных компьютерных сетей, передачи голоса в телефонии и видеопотоков в системах видеонаблюдения по протоколу IP.
За годы существования компании, основанной в 1993 году, более 500 заказчиков установили около 500 тыс. устройств «Инфинет». Системы, разработанные в компании, поддерживают высочайшие стандарты решений беспроводного широкополосного доступа первой и последней мили более чем в 130 странах мира.
СОБЫТИЯ
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|21.04.2021
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Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана
«Инфинет» помогла партнеру Supervision Technology Company, поставщику аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган», развернуть в Казахстане надежную и защищенную сеть для заказчика в сфере инфо
|25.09.2017
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«Инфинет» представила решения для соединений последней мили
«Инфинет» представит портфель новейших разработок для внедрения концепции Smart Cityна международной выставке информационных технологий и телекоммуникаций GITEX Technology Week 2017, которая про
|21.06.2017
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«Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда
«Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о завершении модернизации сетей связи в четырех крупнейших аэропор
|24.05.2017
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«Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систе
|21.04.2017
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«Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систе
|21.02.2017
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«Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель широкополосного оборудования операторского класса, о
|27.10.2016
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«Инфинет» обеспечил высокоскоростной доступ в интернет в поездах Казахстана
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), разработчик и производитель фиксированных систем широкополосной беспроводн
|07.10.2016
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«Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель фиксированных систем широкополосной беспроводной свя
|21.04.2016
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«Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) - производитель систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД) оператор
|11.04.2016
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«Инфинет» запускает сервис планирования беспроводных каналов связи
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о запуске сервиса планирования беспроводных каналов связи InfiPLAN
|19.02.2016
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«Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне
Второй год подряд компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) представляет свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайд
|10.06.2015
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Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива
зам данных, а также объединение всех организаций, работающих в акватории залива, в единую информационную сеть. При реализации проекта были применены новейшие технические решения на базе оборудования «Инфинет», которые обеспечили беспроводную связь как с фиксированными, так и с подвижными объектами. На различных объектах морского порта было установлено 33 сектора базовых станций и 200 стацио
|30.03.2015
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Система видеонаблюдения на базе оборудования «Инфинет» установлена в городе Капошвар
Партнер «Инфинет» в Венгрии, компания Sinus Networks, завершил проект по созданию системы городского видеонаблюдения в венгерском городе Капошвар, расположенном в 185 км от Будапешта. Об этом CNews сооб
|27.11.2014
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Назначен новый региональный представитель «Инфинет» в Казахстане и Киргизии
Компания «Инфинет» продолжает расширять свое присутствие в ближнем зарубежье – в Казахстане и Киргизии назначен новый региональный представитель «Инфинет» - Сергей Четвергов. В число его основных
|27.11.2014
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«Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане
Компания «Инфинет», производитель систем широкополосного доступа, в рамках стратегии расширения своего присутствия на Ближнем Востоке, назначила нового дистрибьютора в Ливане – компанию Vision Systems. С
|10.11.2014
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«Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане
«Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа, в рамках страт
|27.10.2014
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«Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG
Международная команда «Инфинет» (InfiNet Wireless) представила свои новейшие разработки на выставке ИТ стран Ближнего Востока,
|03.09.2014
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«Инфинет» анонсировала выпуск новой линейки InfiLINK XG для построения каналов «точка-точка»
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа, анонсировала в
|23.07.2014
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«Инфинет» анонсировал выпуск новых аксессуаров
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) - производитель систем широкополосного беспроводного доступа, анонсировала
|28.03.2014
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Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о новом партнерстве с дистрибьютором в Колумбии Royal Telecom, кот
|17.02.2014
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«Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г.
В 2013 г. компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) реализовала ряд значимых проектов в различных отраслевых сегментах, заключи
|21.01.2014
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«Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа операторского к
|12.12.2013
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«КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет»
Оборудование компании «Инфинет» (InfiNet Wireless) - российского производителя систем беспроводного широкополосного доступа, б
|28.11.2013
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Оборудование «Инфинет» прошло испытания МЧС РФ
Вэйв» (IT Wave) провела тестирование канала связи, организованного на базе оборудования «Инфинет» (InfiNet Wireless) в районе озера Байкал, Иркутская область. Испытания проводились совместно с
|03.10.2013
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«Инфинет» представил новое поколение абонентского оборудования
Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о смене поколений абонентского оборудования в текущей продуктовой
|21.12.2010
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«Мувиком» представил экономически эффективную альтернативу радиорелейным линиям связи
Компания «Мувиком» начала поставки новейшего оборудования InfiNet Wireless с интегрированными направленными антеннами высокого усиления, предназначенно
|11.03.2004
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InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей
10 марта было объявлено о создании компании InfiNet Wireless, нового игрока на рынке оборудования беспроводной связи. Новая компания буде
InfiNet Wireless и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 7
|Окороков Дмитрий 7 7
|Рыбалко Станислав 9 6
|Мокрани Камал 6 6
|Кочегаров Петр 10 5
|Богуславский Леонид 38 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 5 4
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Смирнов Роман 17 3
|Койнов Андрей 3 3
|Волкова Юлия 5 2
|Царева Юнона 5 2
|Богатов Антон 79 2
|Ратников Виктор 21 2
|Портной Сергей 9 2
|Четвергов Сергей 2 2
|Писарев Юрий 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Волож Аркадий 268 2
|Анкилов Константин 121 2
|Андрианова Юлия 5 1
|Мраморов Дмитрий 36 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Мардер Наум 116 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Александров Дмитрий 20 1
|Овчинников Борис 129 1
|Лашкина Елена 34 1
|Бутман Евгений 29 1
|Соболев Олег 3 1
|Паняшкин Максим 2 1
|Бижанов Талгат 1 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Тайнов Олег 20 1
|Шенкер Олег 22 1
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