на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InfiNet Wireless
Инфинет
InfiNet Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 82 6
|Богуславский Леонид 30 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Зюзин Иван 4 4
|Анкилов Константин 93 2
|Богатов Антон 76 2
|Царева Юнона 4 2
|Волкова Юлия 5 2
|Волож Аркадий 206 2
|Исаев Алексей 12 1
|Иванов Андрей 42 1
|Осипов Александр 29 1
|Анисимов Алексей 10 1
|Генс Георгий 71 1
|Терехов Андрей 34 1
|Андрианова Юлия 4 1
|Мраморов Дмитрий 25 1
|Солонин Сергей 83 1
|Рейман Леонид 978 1
|Мардер Наум 100 1
|Кузовкин Алексей 152 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Овчинников Борис 116 1
|Дмитриев Кирилл 98 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru