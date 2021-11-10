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InfiNet Wireless
Инфинет



10.11.2021 Камера смотрит в лес: видеонаблюдение отслеживает пожары в заповеднике 3
21.04.2021 Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана 4
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
25.09.2017 «Инфинет» представила решения для соединений последней мили 3
21.06.2017 «Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда 2
24.05.2017 «Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью 7
21.04.2017 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 3
21.02.2017 «Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии 6
27.10.2016 «Инфинет» обеспечил высокоскоростной доступ в интернет в поездах Казахстана 2
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 2
21.04.2016 «Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента 4
11.04.2016 «Инфинет» запускает сервис планирования беспроводных каналов связи 4
19.02.2016 «Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне 2
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 2
30.03.2015 Система видеонаблюдения на базе оборудования «Инфинет» установлена в городе Капошвар 2
27.11.2014 Назначен новый региональный представитель «Инфинет» в Казахстане и Киргизии 1
27.11.2014 «Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане 2
10.11.2014 «Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане 7
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 2
03.09.2014 «Инфинет» анонсировала выпуск новой линейки InfiLINK XG для построения каналов «точка-точка» 3
23.07.2014 «Инфинет» анонсировал выпуск новых аксессуаров 2
28.03.2014 Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии 2
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 2
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц 3
12.12.2013 «КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет» 2
28.11.2013 Оборудование «Инфинет» прошло испытания МЧС РФ 2
03.10.2013 «Инфинет» представил новое поколение абонентского оборудования 2
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 1
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 1
16.08.2013 «БЕСЕДА-2013»: реинкарнация рынка фиксированного беспроводного доступа 1
11.01.2012 Умер один из основателей «Яндекса» 1
21.12.2010 «Мувиком» представил экономически эффективную альтернативу радиорелейным линиям связи 3
14.10.2010 Qtech выпустила новый конвертор интерфейсов с модульной архитектурой 1
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования 1
20.03.2009 Споры о беспроводной связи: когда отрегулируют WiMAX? 1
29.09.2008 Фиксированный WiMAX умер. Что ждет беспроводной ШПД? 2

Публикаций - 58, упоминаний - 123

InfiNet Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Comptek - Комптек 166 11
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 11
Yandex - Яндекс 4478 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 434 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 606 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 6
АФК Система ПАО 1585 5
Alvarion Technologies 61 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Sorsdata 5 5
Intel Corporation 10400 5
4838 5
Revo Technologies 6 5
Вертикаль - башенный оператор 46 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 5
ГКС - Группа компаний Систематика 244 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 494 5
EPAM Systems - Vested Development 11 5
GTS - Global Telesystems 37 5
Синтерра - Synterra 742 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 3
Lenovo Motorola 3214 3
Nortel Networks 1260 3
Fujitsu 1530 3
Cisco Systems 4579 2
Информсвязь Казахстан 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 2
NEC 1572 2
Акадо Телеком - Комкор 773 2
Yota - Скартел 625 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 1
Электросвязь 134 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 1
Schneider Electric - ШЭЗЭМ - Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок 28 1
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 140 1
Ericsson 2240 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 6
Gett 62 5
Альфа-Банк 1305 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 5
Avito - Авито 175 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 542 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 432 5
PPE Group 13 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
FGI Wireless 11 5
Восточный Банк 111 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Норвик банк 3 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Intel Capital 146 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 2
РВК - Российская венчурная компания 500 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 87 1
Евросеть 1313 1
RTP Global 7 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 26 1
Квадра ПАО - ТГК-4 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 7
Районные суды города Москвы 144 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 235 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 1
Федеральное собрание Российской Федерации 87 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 21 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Правительство РФ 2487 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2283 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 9
3G - Стандарт мобильной связи 4914 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 460 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 59 2
PoE - Power over Ethernet 328 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 607 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1428 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1475 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 618 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 256 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 21 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 1
НИР - Научно-исследовательская работа 150 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 34 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 208 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 277 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 1
Web Interface - Веб-интерфейс 227 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 233 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 71 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 624 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 226 1
InfiNet InfiLINK XG 7 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 55 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 1
Cisco Aironet 27 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
IBM Tivoli 273 1
HPE OpenView 161 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
Солонин Виталий 82 6
Богуславский Леонид 30 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Зюзин Иван 4 4
Анкилов Константин 93 2
Богатов Антон 76 2
Царева Юнона 4 2
Волкова Юлия 5 2
Волож Аркадий 206 2
Исаев Алексей 12 1
Иванов Андрей 42 1
Осипов Александр 29 1
Анисимов Алексей 10 1
Генс Георгий 71 1
Терехов Андрей 34 1
Андрианова Юлия 4 1
Мраморов Дмитрий 25 1
Солонин Сергей 83 1
Рейман Леонид 978 1
Мардер Наум 100 1
Кузовкин Алексей 152 1
Александров Дмитрий 14 1
Овчинников Борис 116 1
Дмитриев Кирилл 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 12
Казахстан - Республика 3773 12
Ближний Восток 2317 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 8
Европа Восточная 2700 7
Украина 5178 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1376 6
Азия - Азиатский регион 2889 6
Северная Америка 2356 5
Кувейт 85 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 4
Индия - Республика 3442 4
Чехия - Чешская Республика 882 4
Венгрия 554 3
Россия - СФО - Новосибирск 2801 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 3
Оман Султанат 72 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 3
Бразилия - Федеративная Республика 1720 2
Россия - УФО - Свердловская область 991 2
Южная Корея - Республика 2847 2
Африка - Африканский регион 2328 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 2
Таджикистан - Республика 688 2
Персидский залив 71 2
Колумбия - Республика 303 2
Ливан - Ливанская Республика 105 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 279 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 451 2
Таиланд - Королевство 590 2
Саудовская Аравия - Королевство 428 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 828 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1045 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 590 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1199 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1127 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1555 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 195 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 1
Русский язык 1415 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 314 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 2
РИА Новости 708 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
ComNews - Медиа-бизнес 86 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 8
GITEX Technology Week - Выставка 18 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 673 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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