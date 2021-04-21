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InfiNet Wireless Инфинет

InfiNet Wireless - Инфинет

Компания «Инфинет» (Infinet Wireless) — российский разработчик и производитель систем ШБД операторского класса, предназначенных для организации доступа к сети интернет, организации корпоративных и промышленных компьютерных сетей, передачи голоса в телефонии и видеопотоков в системах видеонаблюдения по протоколу IP.

За годы существования компании, основанной в 1993 году, более 500 заказчиков установили около 500 тыс. устройств «Инфинет». Системы, разработанные в компании, поддерживают высочайшие стандарты решений беспроводного широкополосного доступа первой и последней мили более чем в 130 странах мира.

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21.04.2021 Решения «Инфинет» помогают оперативно выявлять нарушения на дорогах Казахстана

«Инфинет» помогла партнеру Supervision Technology Company, поставщику аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган», развернуть в Казахстане надежную и защищенную сеть для заказчика в сфере инфо
25.09.2017 «Инфинет» представила решения для соединений последней мили

«Инфинет» представит портфель новейших разработок для внедрения концепции Smart Cityна международной выставке информационных технологий и телекоммуникаций GITEX Technology Week 2017, которая про
21.06.2017 «Инфинет» модернизировала сети связи в четырех аэропортах Таиланда

«Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о завершении модернизации сетей связи в четырех крупнейших аэропор
24.05.2017 «Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систе
21.04.2017 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систе
21.02.2017 «Инфинет» повысила скорость соединения между нефтяными месторождениями в Колумбии

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель широкополосного оборудования операторского класса, о
27.10.2016 «Инфинет» обеспечил высокоскоростной доступ в интернет в поездах Казахстана

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), разработчик и производитель фиксированных систем широкополосной беспроводн
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), мировой производитель фиксированных систем широкополосной беспроводной свя
21.04.2016 «Инфинет» объявил о расширении производства и R&D департамента

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) - производитель систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД) оператор
11.04.2016 «Инфинет» запускает сервис планирования беспроводных каналов связи

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о запуске сервиса планирования беспроводных каналов связи InfiPLAN
19.02.2016 «Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне

Второй год подряд компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) представляет свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайд
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива

зам данных, а также объединение всех организаций, работающих в акватории залива, в единую информационную сеть. При реализации проекта были применены новейшие технические решения на базе оборудования «Инфинет», которые обеспечили беспроводную связь как с фиксированными, так и с подвижными объектами. На различных объектах морского порта было установлено 33 сектора базовых станций и 200 стацио
30.03.2015 Система видеонаблюдения на базе оборудования «Инфинет» установлена в городе Капошвар

Партнер «Инфинет» в Венгрии, компания Sinus Networks, завершил проект по созданию системы городского видеонаблюдения в венгерском городе Капошвар, расположенном в 185 км от Будапешта. Об этом CNews сооб
27.11.2014 Назначен новый региональный представитель «Инфинет» в Казахстане и Киргизии

Компания «Инфинет» продолжает расширять свое присутствие в ближнем зарубежье – в Казахстане и Киргизии назначен новый региональный представитель «Инфинет» - Сергей Четвергов. В число его основных

27.11.2014 «Инфинет» назначила нового дистрибьютора в Ливане

Компания «Инфинет», производитель систем широкополосного доступа, в рамках стратегии расширения своего присутствия на Ближнем Востоке, назначила нового дистрибьютора в Ливане – компанию Vision Systems. С
10.11.2014 «Инфинет» назначил нового дистрибьютора в Пакистане

«Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа, в рамках страт
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG

Международная команда «Инфинет» (InfiNet Wireless) представила свои новейшие разработки на выставке ИТ стран Ближнего Востока,
03.09.2014 «Инфинет» анонсировала выпуск новой линейки InfiLINK XG для построения каналов «точка-точка»

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа, анонсировала в
23.07.2014 «Инфинет» анонсировал выпуск новых аксессуаров

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) - производитель систем широкополосного беспроводного доступа, анонсировала

28.03.2014 Royal Telecom будет поставлять оборудование «Инфинет» на территории Колумбии

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о новом партнерстве с дистрибьютором в Колумбии Royal Telecom, кот
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г.

В 2013 г. компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) реализовала ряд значимых проектов в различных отраслевых сегментах, заключи
21.01.2014 «Инфинет» начал выпуск оборудования диапазона 3,9 ГГц

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), производитель систем широкополосного беспроводного доступа операторского к
12.12.2013 «КазТрансКом» построит сеть на оборудовании «Инфинет»

Оборудование компании «Инфинет» (InfiNet Wireless) - российского производителя систем беспроводного широкополосного доступа, б
28.11.2013 Оборудование «Инфинет» прошло испытания МЧС РФ

Вэйв» (IT Wave) провела тестирование канала связи, организованного на базе оборудования «Инфинет» (InfiNet Wireless) в районе озера Байкал, Иркутская область. Испытания проводились совместно с
03.10.2013 «Инфинет» представил новое поколение абонентского оборудования

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) объявила о смене поколений абонентского оборудования в текущей продуктовой

21.12.2010 «Мувиком» представил экономически эффективную альтернативу радиорелейным линиям связи

Компания «Мувиком» начала поставки новейшего оборудования InfiNet Wireless с интегрированными направленными антеннами высокого усиления, предназначенно
11.03.2004 InfiNet Wireless - новый производитель оборудования для беспроводных сетей

10 марта было объявлено о создании компании InfiNet Wireless, нового игрока на рынке оборудования беспроводной связи. Новая компания буде

Публикаций - 64, упоминаний - 107

InfiNet Wireless и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 16
Ланит - Comptek - Комптек 215 12
Yandex - Яндекс 9216 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Intel Corporation 12811 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Sorsdata 5 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 5
9594 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
EPAM Vested Development 17 5
GTS - Global Telesystems 43 5
Revo Technologies 7 5
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 4
Ростелеком 10948 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 3
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Fujitsu 2105 3
Lenovo Motorola 3566 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 2
Информсвязь Казахстан 3 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 2
Седиком 22 2
Cisco Systems 5372 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 6
Gett 88 5
Альфа-Банк 1979 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 5
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Intel Capital 148 2
Норвик банк - Вятка банк 7 2
RTP Global 11 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Некстер ИК 33 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Parks Associates 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Евросеть 1421 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство Ливана 6 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
WiMAX Forum 69 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Wireless Ukraine - Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
Пропускная способность - Bandwidth 1907 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 4
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 3
InfiNet - InfiMAN 8 8
InfiNet - InfiLINK XG 7 7
InfiNet - Revolution 5000 9 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Gilat SkyAbis 2 1
Qtech QFC - Контроллер мониторинга и управления ИБП 2 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 1
Яндекс.Wi-Fi 11 1
InfiNet - InfiMONITOR 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Солонин Виталий 90 7
Окороков Дмитрий 7 7
Рыбалко Станислав 9 6
Мокрани Камал 6 6
Кочегаров Петр 10 5
Богуславский Леонид 38 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 5 4
Зюзин Иван 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Смирнов Роман 17 3
Койнов Андрей 3 3
Волкова Юлия 5 2
Царева Юнона 5 2
Богатов Антон 79 2
Ратников Виктор 21 2
Портной Сергей 9 2
Четвергов Сергей 2 2
Писарев Юрий 2 2
Рейман Леонид 1065 2
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