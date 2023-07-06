Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕДЦ Единый диспетчерский центр
|06.07.2023
Москвичи более 300 тыс. раз вызвали мастеров на дом через портал mos.ru
Москвичи отправили более 300 тыс. заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» на mos.ru. Более 14
|11.04.2023
Сервисом «Вызов мастера» на mos.ru воспользовались более 235 тыс. раз
За два года москвичи отправили более 235 тыс. заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью сервиса «Вызов мастера» на mos.ru, из них более 80
|20.10.2022
Голосовой помощник ЕДЦ обработал более 2,5 млн звонков
иях, рисунках или надписях на стенах дома или лифта. По статистике, более 80% заявок, поступающих в единый диспетчерский центр, отрабатываются в день обращения. Для каждого типа заявок также ус
|17.12.2021
Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества
21 г. их число составило уже более 378 тыс. Всего с начала года ЕДЦ обработал свыше 5,8 млн заявок. Единый диспетчерский центр работает круглосуточно. Чаще всего жители консультируются по вопро
|28.03.2007
ЧЕРУС поможет организовать единый диспетчерский центр
овать управление работой систем инженерного обеспечения (СИО) и снизить расходы на их эксплуатацию. Единый диспетчерский центр сосредоточивает в себе основные задачи управления инфраструктурой
