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ЛИИС инженерные решения ЛИИС Технологии

Группа технологичных компаний ЛИИС предлагает комплексные решения для строительства, автоматизации бизнес-процессов, диспетчеризации инженерных систем и занимается разработкой ПО.

Simple Construction — платформа ЛИИС для управления строительством, которая позволяет связать все данные по проекту с BIM-моделью, объединяя в едином окне всех участников процесса: от проектировщиков до производителей работ.


17.03.2025 Системный интегратор ЛИИС стал соавтором карты цифровых решений для коммерческой недвижимости 1
10.09.2024 Isource и ЛИИС совместно будут развивать цифровые решения для строительства 1
05.09.2023 «Первый бит» автоматизировал учет и управление инженерной компании «ЛИИС» при помощи «Бит.строительство» и «Бит.финанс» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ЛИИС инженерные решения и организации, системы, технологии, персоны:

Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5685 1
Управляемость - Manageability 1743 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 964 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1040 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
Microsoft Office 3767 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 22 1
Юдина Ольга 9 1
Заяц Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1811 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1406 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1306 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5933 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1237 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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