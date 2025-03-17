Группа технологичных компаний ЛИИС предлагает комплексные решения для строительства, автоматизации бизнес-процессов, диспетчеризации инженерных систем и занимается разработкой ПО.

Simple Construction — платформа ЛИИС для управления строительством, которая позволяет связать все данные по проекту с BIM-моделью, объединяя в едином окне всех участников процесса: от проектировщиков до производителей работ.