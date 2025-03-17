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ЛИИС инженерные решения ЛИИС Технологии
Группа технологичных компаний ЛИИС предлагает комплексные решения для строительства, автоматизации бизнес-процессов, диспетчеризации инженерных систем и занимается разработкой ПО.
Simple Construction — платформа ЛИИС для управления строительством, которая позволяет связать все данные по проекту с BIM-моделью, объединяя в едином окне всех участников процесса: от проектировщиков до производителей работ.
ЛИИС инженерные решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
|Microsoft Office 3767 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 579 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
|1С Первый Бит - БИТ.Строительство 22 1
|Юдина Ольга 9 1
|Заяц Вадим 1 1
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