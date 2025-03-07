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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдина Ольга


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
08.11.2024 Isource возглавил рейтинг крупнейших поставщиков рынка цифровизации промышленности по версии CNews 1
01.10.2024 Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП 2
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 1
10.09.2024 Isource и ЛИИС совместно будут развивать цифровые решения для строительства 1
24.07.2024 Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
09.11.2023 Isource подписал соглашение с Sitronics Group 1
08.11.2023 Isource подписала соглашение с Sitronics Group 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Юдина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 3
SAP SE 5293 1
8293 1
Oracle Corporation 6720 1
Directum - Директум 1103 1
Telegram Group 2045 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Biocad - Биокад 82 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
Ingenix Group 6 1
Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 6 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
ЛИИС инженерные решения - ЛИИС Технологии 2 1
Корус Консалтинг ГК 1228 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 56 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12143 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21364 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3584 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1259 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1991 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3934 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5361 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5454 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 586 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11149 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
Оцифровка - Digitization 4593 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2798 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1321 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2971 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1099 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1174 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2166 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 243 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1133 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Directum Ario 43 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 14 1
Biocad Botanique 2 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
Карпуничева Елена 9 2
Колесов Александр 58 1
Израйлев Иван 11 1
Корнеева Анжелика 10 1
Кравченко Александр 16 1
Федотов Сергей 8 1
Веселов Андрей 21 1
Туманян Давид 3 1
Бабкин Константин 6 1
Дроздова Татьяна 2 1
Бондаренко Алексей 8 1
Махалин Тимур 16 1
Мураховский Эдуард 38 1
Онокой Андрей 1 1
Подколзин Павел 4 1
Юнусов Игорь 2 1
Шигапов Рамиль 1 1
Татарский Михаил 2 1
Заяц Вадим 1 1
Бар-Бирюкова Мария 97 1
Усова Марина 20 1
Голубева Марина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 6
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 2
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 808 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1963 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 1
Зоология - наука о животных 2651 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 397 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 806 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5450 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4702 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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