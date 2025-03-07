Получите все материалы CNews по ключевому слову
Юдина Ольга
Юдина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 3
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
|Карпуничева Елена 9 2
|Колесов Александр 58 1
|Израйлев Иван 11 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Кравченко Александр 16 1
|Федотов Сергей 8 1
|Веселов Андрей 21 1
|Туманян Давид 3 1
|Бабкин Константин 6 1
|Дроздова Татьяна 2 1
|Бондаренко Алексей 8 1
|Махалин Тимур 16 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Онокой Андрей 1 1
|Подколзин Павел 4 1
|Юнусов Игорь 2 1
|Шигапов Рамиль 1 1
|Татарский Михаил 2 1
|Заяц Вадим 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 97 1
|Усова Марина 20 1
|Голубева Марина 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145879 5
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.