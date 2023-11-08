Isource подписала соглашение с Sitronics Group

Isource и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых решений для промышленности. Подписи под документом поставили Ольга Юдина, генеральный директор «Цифровых закупочных сервисов» (Isource), и Елена Карпуничева, вице-президент по продажам Sitronics Group.

Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество для обеспечения цифрового суверенитета российской промышленности. В периметре решений Isource сегодня есть весь комплекс сервисов для автоматизации снабжения, логистики и закупок. Компания также развивает направление автоматизации производства на крупных объектах добывающей промышленности. Sitronics Group реализует решения по цифровизации для стратегических отраслей экономики, разрабатывает программное обеспечение, решения для мультимодальной логистики, IoT-системы для промышленной безопасности.

Компании договорились о внедрении и интеграции программного обеспечения на промышленных объектах сторонних заказчиков и до конца 2024 г. планируют реализацию не менее трех совместных проектов.

«Для обеспечения цифрового суверенитета промышленности сегодня особенно важна консолидация ИТ-рынка, когда разработчики и вендоры создают единую систему внедрения, поддержки и кастомизации отечественного ПО. Создание широкой сети партнеров и поставщиков решений позволит структурировать и ускорить переход объектов критических отраслей инфраструктуры на отечественные сервисы», – отметила Ольга Юдина.

«Sitronics Group специализируется на работе с крупными промышленными компаниями, и предприятия нефтегазовой отрасли находятся в фокусе внимания. У нас есть экспертиза во внедрении автоматизации финансового и управленческого учета на базе ERP-систем, собственные платформенные сервисы для автоматизации логистической деятельности, поэтому разработки отечественного вендора Isource в части оптимизации, управления процессами закупок и автоматизации производства дополнят наш портфель. Мы разрабатываем и другие продукты для принятия решений промышленными предприятиями. Рассчитываем на синергетический эффект от партнерства», – сказала Елена Карпуничева.