В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

В научно-исследовательском институте микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (входит в «Элемент») задерживают зарплаты — летом выплаты задерживали на несколько месяцев, а расчет за август сотрудники получили только в октябре. Часть персонала написала заявления о приостановке трудовой деятельности, некоторые увольняются, не дождавшись выплат.

Прогресс остановился

Как стало известно CNews, в научно-исследовательском институте микроэлектронном аппаратуры «Прогресс» (входит в «Элемент») задерживают заработные платы. Об этом изданию рассказали действующие и ушедшие сотрудники института, предоставив документы о задержках выплат.

Задержки начались с июля 2026 г. «Поначалу они строго следили за тем, чтобы задержки не превышали 14 дней», — говорит сотрудник «Прогресса», которому сейчас предприятие не выплатило заработную плату. «Однако с сентября задержка достигла месяца», говорит он.

«Люди получили расчет за август только в октябре, — рассказал CNews другой сотрудник предприятия. — На три-четыре месяца задерживается доплата к отпуску по коллективному трудовому договору».

Часть сотрудников, которые не получают зарплату, написали заявление о приостановке трудовой деятельности, сообщают CNews источники среди персонала. «Некоторые увольняются сами, не дождавшись выплат», продолжает он.

«Самое неприятное, что ушли именно технические специалисты: инженеры, разработчики», — подчеркивает он.

Сокращение штата

По данным собеседников CNews, в январе 2026 г. среднесписочная численность сотрудников составляла примерно 280, сейчас — около 220. То есть компанию покинули 60 человек, и только некоторые ушли по сокращениям, часть из-за задержек зарплат. «Потому что создаются условия для того, чтобы люди сами уходили», — говорит один из сотрудников.

МИЭТ В НИИМА «Прогресс» задерживают зарплаты

«Прогрессу» дали «указание сверху порезать штат до 150 человек», — утверждает собеседник CNews, хорошо знакомый с ситуацией вокруг сокращений. По его словам, перед перед институтом поставлена задача «урезать ФОТ». «Почти каждую неделю проходят совещания, на которых решают, кого можно уволить», — говорит он.

«Прогресс» не единственное предприятие «Элемента», где идут увольнения. В сентябре 2026 г. стало известно о событиях в АО «Нанотроника», где, как писал «Коммерсант», попросили уволиться по собственному желанию около 20% штата (примерно 20 человек из общей численности до 100 сотрудников).

В случае с «Нанотроникой» собеседники издания сообщили, что предложение о сокращении поступило от вице-президента по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам ПАО «Элемент» Ирины Щукиной.

Позиция «Элемента»

Информация о планируемых массовых сокращениях сотрудников НИИМА «Прогресс», как и то, что это было требование ПАО «Элемента», не соответствует действительности, утверждает пресс-служба «Элемента».

«В настоящий момент в АО "НИИМА «Прогресс» реализуются плановые управленческие изменения, направленные на повышение эффективности процессов и перераспределение ресурсов на ключевые направления, включая ПРО-ГЕО и другие разработки», - отмечают представители холдинга.

При этом в «Элементе» отметили, что в случае образования задолженности по каким-либо причинам работодатель обеспечивает соблюдение прав работников согласно ст. 236 ТК РФ.

В чем проблема

По данным нескольких собеседников, проблемы в том числе начались из-за штрафов за просрочки по исполнению госконтрактов Минпромторгом. Например, в феврале 2026 г. CNews писал о том, что ведомство выставило штраф институту на 429,3 млн руб. В мае то же ведомство оштрафовало НИИ еще на 24 млн руб.

В мае 2025 г. Минпромторг оштрафовал институт на 210,4 млн руб.

Собеседники также отмечают среди возможных негативных влияний частую смену руководства.

Чем занимается НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называет себя лидером российской микроэлектроники. Предприятие основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

НИИМА «Прогресс» проектирует СБИС «Система на кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр. СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе современных субмикронных технологий. Одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров, как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.