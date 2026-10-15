Росреестр потратит почти миллиард на обновление ПО для кибербезопасности

Росреестр выделил 725 млн руб. на лицензии на программное обеспечение и сертификаты технической поддержки для ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности.



Защита информационных систем ведомства

Как выяснил CNews, Росреестр потратит 725 млн руб. на лицензии на ПО кибербезопасности.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок в опубликованном 9 октября 2026 г. техническом задании.

Как указано в техническом задании, лицензии будут использоваться в ведомственном центре управления инцидентами информационной безопасности (ВЦУИИБ), а также оформить 32 сертификата технической поддержки.

Telegram-канал Росреестра Росреестр выделил 725 млн руб. на кибербезопасность

Это необходимо для сохранения работоспособности действующей системы защиты информационных ресурсов ведомства от киберугроз, выявления уязвимостей и расследования инцидентов.

ВЦУИИБ предназначен для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации, обрабатываемой в информационных системах Росреестра. Центр также обеспечивает выполнение требований ФСТЭК России по защите государственных информационных систем и персональных данных.

Согласно техническому заданию, ВЦУИИБ построен преимущественно на продуктах Positive Technologies. Они обеспечивают мониторинг событий информационной безопасности, поиск уязвимостей, анализ сетевого трафика, защиту веб-приложений и реагирование на кибератаки.

В частности, MaxPatrol SIEM выявляет инциденты, MaxPatrol VM анализирует защищенность ИТ-инфраструктуры, а Network Attack Discovery обнаруживает аномальную сетевую активность. За защиту веб-приложений отвечает Application Firewall.

Подробности закупки

Наибольший блок составляют лицензии Positive Technologies Next Generation Firewall — 100 из 259 позиций. Они предназначены для шлюзов безопасности GW-1010, GW-1050 и GW-2010, в том числе для кластеров высокой доступности. Также предусмотрено продление лицензий на использование NGFW с операционной системой Astra Linux.

Остальные позиции включают MaxPatrol SIEM для сбора и обработки событий, MaxPatrol VM для выявления уязвимостей, MaxPatrol Endpoint Detection and Response для защиты серверов и рабочих станций, Positive Technologies Sandbox для анализа потенциально вредоносных файлов и MaxPatrol O2 для автоматизированного обнаружения и предотвращения атак.

Конфигурации SIEM рассчитаны на работу с 2 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 50 тыс. активов. Для крупнейшей предусмотрена обработка до 150 тыс. событий в секунду, а лицензии EDR позволяют подключать от 500 до 20 тыс. агентов в зависимости от конфигурации.

Переход на новые конфигурации ПО

Помимо продления лицензий, техническое задание предусматривает переход с компонентов MaxPatrol SIEM Incident Management на MaxPatrol 360, включая конфигурацию для централизованной работы с инцидентами и коннектор взаимодействия с НКЦКИ. Еще восемь позиций связаны с переходом с MaxPatrol O2 на MaxPatrol Carbon. Также предусмотрены лицензии на модуль BAD для анализа событий MaxPatrol SIEM.

Росреестр планирует получить 32 сертификата технической поддержки. Тридцать из них обеспечивают поддержку шлюзов безопасности PT NGFW 1010, 1050 и 2010 в режиме 24/7 в течение года. Еще два позволяют не возвращать жесткие диски комплекса PT NGFW 2010 в течение года.

Сроки продления лицензий приходятся на периоды с ноября 2026-го по июль 2027 года. В большинстве случаев обновления предоставляются на год. Исполнитель должен передать лицензии и сертификаты не позднее чем за один рабочий день до начала их действия, а на оформление счета и приемочных документов после выполнения обязательств отводится до трех рабочих дней.

Программное обеспечение должно иметь сертификат ФСТЭК России с уровнем доверия не ниже четвертого. Эквивалентные решения не предусмотрены, поскольку Росреестру необходимо сохранить совместимость с действующей инфраструктурой.