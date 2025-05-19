Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФСБ РФ НКЦКИ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности
НКЦКИ – главный координатор деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|19.05.2025
|
R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что система R-Vision SOAR, реализованная на базе ПО «Центр контроля информ
|09.01.2025
|
НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве
Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупрежд
|13.11.2024
|
ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа
риказа об аккредитации центров ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерным атакам). Об этом в ходе конференции SOC Forum 2024 сообщил сотрудник НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) Дмитрий Зенцов. ГосСОПКА была создана ФСБ в 2013 г. для координации противодействия компьютерным атакам, соответствующее по
|02.08.2024
|
ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»
Опасность использования браузера «Спутник» Структура Федеральной службы безопасности НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) предупредила об опаснос
|03.04.2024
|
Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА
разработки регламентирующих документов для клиента, регистрации компьютерных атак и инцидентов для НКЦКИ и выявления уязвимостей информационных ресурсов заказчика, до устранения последствий ко
|19.03.2024
|
Security Vision представила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ
Security Vision выпустила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ. Security Vision НКЦКИ – продукт, автоматизирующий и оптимизирующий взаимодейств
|12.10.2023
|
«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform выполн
|01.09.2022
|
Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ
Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информац
|20.09.2021
|
НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств
киберугроз JSOC CERT специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров вовлечь в ботнет
|20.05.2021
|
Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными
этом CNews сообщили представители Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар», дочерней структуры «Ростелекома». Наибольшую активность
|18.05.2021
|
НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компания «Ростелеком-Солар», дочерняя структура «Ростелекома», провели пресс-конфере
|12.05.2021
|
«Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти
«Ростелекома», национальный провайдер технологий кибербезопасности «Ростелеком-Солар», совместно с НКЦКИ (Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, созданным ФСБ России)
|25.02.2020
|
«Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»
ования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее
|06.08.2019
|
ФСБ получила право разделегировать домены без суда
Борьба с киберпреступниками Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России получил возможность инициировать процесс разделегирования доменов. Новые по
|10.09.2018
|
ФСБ создала национальный центр кибербезопасности
Создание НКЦКИ В России создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ
|25.04.2018
|
Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»
ств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построения эффективной системы безопасности объектов КИИ в рамках № 187-ФЗ. Решение
ФСБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3354 17
|Мурашов Николай 11 8
|Ляпунов Игорь 130 6
|Чернышенко Дмитрий 575 6
|Касперская Наталья 303 5
|Рахметов Руслан 61 5
|Дрюков Владимир 49 4
|Янкин Андрей 46 4
|Шерстобитов Сергей 57 4
|Маркелов Илья 8 4
|Бортников Александр 27 3
|Гончаров Павел 5 3
|Олейникова Анна 13 3
|Егоров Евгений 33 3
|Нуйкин Андрей 50 3
|Мишустин Михаил 737 3
|Мальнев Алексей 11 2
|Кузнецов Станислав 155 2
|Борисов Юрий 121 2
|Воробьев Андрей 185 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 2
|Кузнецов Александр 145 2
|Филиппов Максим 52 2
|Савельев Михаил 44 2
|Заикин Андрей 33 2
|Лютиков Виталий 24 2
|Гузаиров Айдар 62 2
|Ивашко Андрей 5 2
|Голов Андрей 52 2
|Талыбов Азер 5 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Кувшинов Денис 22 2
|Фисенко Лев 55 2
|Зиннятуллин Тимур 9 2
|Шойтов Александр 99 2
|Дбар Федор 48 2
|Душа Игорь 23 2
|Назаров Михаил 11 2
|Бабкин Александр 17 2
|Морозов Роман 8 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.