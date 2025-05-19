Разделы

ФСБ РФ НКЦКИ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности

ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности

НКЦКИ – главный координатор деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

19.05.2025 R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что система R-Vision SOAR, реализованная на базе ПО «Центр контроля информ
09.01.2025 НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве

Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупрежд
13.11.2024 ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа

риказа об аккредитации центров ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерным атакам). Об этом в ходе конференции SOC Forum 2024 сообщил сотрудник НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) Дмитрий Зенцов. ГосСОПКА была создана ФСБ в 2013 г. для координации противодействия компьютерным атакам, соответствующее по
02.08.2024 ФСБ рекомендовала прекратить использовать браузер, разработанный «Ростелекомом»

Опасность использования браузера «Спутник» Структура Федеральной службы безопасности НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) предупредила об опаснос
03.04.2024 Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА

разработки регламентирующих документов для клиента, регистрации компьютерных атак и инцидентов для НКЦКИ и выявления уязвимостей информационных ресурсов заказчика, до устранения последствий ко
19.03.2024 Security Vision представила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ

Security Vision выпустила обновленный модуль Security Vision НКЦКИ. Security Vision НКЦКИ – продукт, автоматизирующий и оптимизирующий взаимодейств
12.10.2023 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform выполн
01.09.2022 Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ

Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информац
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств

киберугроз JSOC CERT специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар» выявили и предотвратили попытку хакеров вовлечь в ботнет
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными

этом CNews сообщили представители Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар», дочерней структуры «Ростелекома». Наибольшую активность
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компания «Ростелеком-Солар», дочерняя структура «Ростелекома», провели пресс-конфере
12.05.2021 «Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти

«Ростелекома», национальный провайдер технологий кибербезопасности «Ростелеком-Солар», совместно с НКЦКИ (Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, созданным ФСБ России)
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»

ования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее
06.08.2019 ФСБ получила право разделегировать домены без суда

Борьба с киберпреступниками Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России получил возможность инициировать процесс разделегирования доменов. Новые по
10.09.2018 ФСБ создала национальный центр кибербезопасности

Создание НКЦКИ В России создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»

ств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построения эффективной системы безопасности объектов КИИ в рамках № 187-ФЗ. Решение


