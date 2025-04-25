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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cyber Polygon



25.04.2025 Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам 1
05.03.2024 Bi.Zone представляет платформу для тренировок по киберзащите Bi.Zone Cyber Polygon Platform 1
22.12.2022 Bi.Zone запустила платформу Cyber Polygon для индивидуальных тренировок 2
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали» 1
01.07.2021 Красный Крест подключится к борьбе с глобальной киберпреступностью 2
Можно ли построить цифровизацию на гибридных облаках 1
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Cyber Polygon и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 345 6
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
ICC AOKpass 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 179 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28639 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52222 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 801 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12932 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 2
DevOps - Development и Operations 928 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31573 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10533 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7351 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4923 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1744 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2271 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2329 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 59 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11433 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4250 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6929 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8253 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1183 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14522 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4041 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 77 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 1
Сбер - BI.Zone CMP - BI.Zone Cyber Polygon Platform 1 1
Меджлумов Муслим 20 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Кузнецов Станислав 136 1
Путин Владимир 3229 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Волошин Евгений 63 1
Гусев Сергей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 147816 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48925 2
Киберучения 97 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2789 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13966 1
Энергетика - Energy - Energetically 5202 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7055 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24608 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 937 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4015 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52232 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29858 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1365 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 1
IBM Institute for Business Value 25 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 3
Capture the Flag - CTF 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173566.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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