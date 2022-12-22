Разделы

Безопасность
|

Bi.Zone запустила платформу Cyber Polygon для индивидуальных тренировок

Bi.Zone открыла бесплатную платформу для прохождения технического тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Теперь задания можно выполнять индивидуально, в любое время и сколько угодно раз.

Cyber Polygon — международный онлайн-тренинг для укрепления кибербезопасности на всех уровнях. Ранее мероприятие проводилось раз в год, а участвовать могли только команды от организаций. Теперь возможность потренироваться есть и у индивидуальных специалистов. Доступ к заданиям бесплатный, проходить их можно в любое удобное время.

На платформе уже доступны 50 заданий, которые решали участники Cyber Polygon 2021. По сценарию злоумышленники реализовали атаку на цепочку поставок (supply chain) в рамках корпоративной экосистемы. Участникам предстоит расследовать инцидент с использованием техник классической компьютерной криминалистики и подхода threat hunting.

«В прошлом году желающих попасть на тренинг было так много, что у нас получилось принять лишь пятую часть. А в текущих условиях компании особенно остро нуждаются в компетентных специалистах по безопасности, — сказал Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям Bi.Zone. — Поэтому мы открыли платформу для всех желающих, и теперь улучшить свои навыки могут как команды от организаций, так и отдельные сотрудники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов

Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в промышленность

Хакеры взломали партнера Uber. Сервис готовится к массовым атакам на своих сотрудников

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще