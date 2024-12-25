Angara Cyber Resilience Center ACRC Angara SOC Angara Security Оperation Сenter Центр киберустойчивости
Angara Cyber Resilience Center и организации, системы, технологии, персоны:
|Шерстобитов Сергей 55 9
|Васильева Оксана 10 6
|Бодрик Александр 10 6
|Зиннятуллин Тимур 5 5
|Леокумович Никита 4 2
|Дугин Андрей 24 1
|Павлунин Максим 1 1
|Коханько Сергей 2 1
|Земков Сергей 158 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Шарков Максим 13 1
|Щетинин Александр 12 1
|Пудов Дмитрий 41 1
|Воробьева Наталья 8 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Райкова Наталья 5 1
|Алешечкин Павел 1 1
|Косарим Руслан 7 1
|Падурин Александр 1 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Черепенников Антон 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Дорофеев Александр 12 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Хеирхабаров Теймур 17 1
|Кадер Михаил 12 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Кувшинов Денис 18 1
|Сулейманов Руслан 12 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Виноградов Виктор 3 1
|Грибков Артем 4 1
|Антипова Лада 3 1
|Сурков Евгений 1 1
|Гуцало Елена 1 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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