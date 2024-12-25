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Angara Cyber Resilience Center ACRC Angara SOC Angara Security Оperation Сenter Центр киберустойчивости



25.12.2024 Злоумышленники используют личные кабинеты клиентов маркетплейсов для мошенничества 1
20.06.2024 Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах 1
23.05.2024 В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК 1
15.05.2024 Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики 1
27.03.2024 Центр киберустойчивости Angara SOC подвел итоги 2023 года 2
22.03.2024 Pig Butchering: как киберпреступники используют комбинированные атаки на пользователей дейтинговых и финансовых сервисов 1
12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования 1
26.01.2024 Angara Security и DataSpace подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
16.10.2023 Хакеры «дружественных стран» читают документы на российских предприятиях критической информационной инфраструктуры 1
27.06.2023 Изучаем нюансы внедрения российского ПАК для защиты от киберугроз 5
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 2
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров 2
29.04.2022 Angara Security увеличила выручку на 92% за 2021 год 1
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца 1
07.02.2022 Компании группы Angara будут работать под единым брендом — Angara Security 2
25.01.2022 Руслан Косарим, ГК Angara: Периферийные вычисления и IIoT формируют новые риски информационной безопасности 2
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 2
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 3
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 2
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 3
06.10.2020 Илья Четвертнев, Angara -

Операторы связи пока не знают, как монетизировать растущее цифровое потребление

 2
26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации

 1
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 4
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 2
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25% 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 2
08.08.2019 «Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center 2
31.05.2019 Сергей Шерстобитов -

Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности

 1
11.02.2019 Angara Cyber Resilience Center обеспечит мониторинг ИБ «Инбанка» 3
28.01.2019 Сергей Шерстобитов -

Революция в бизнес-моделях интеграторов – зеркало цифровой трансформации

 2
11.12.2018 В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления 2
21.11.2018 Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург» 2
13.08.2018 Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности» 1
06.06.2018 ГК Angara открывает Центр экспертизы по технологиям Elastic 2
30.05.2018 ACRC и МТС защитили телеком-сегмент от хакеров в «Противостоянии» на PHDays 8 2
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ 2
22.11.2017 Angara запускает мониторинг ИБ в рамках Центра киберустойчивости ACRC 3

Публикаций - 39, упоминаний - 71

Angara Cyber Resilience Center и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 33
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
Код Безопасности 616 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
Ростелеком 9701 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
InnoSTage - Инностейдж 140 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Xello - Кселло 21 1
Google LLC 11775 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Telegram Group 1983 1
Fortinet 387 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 46 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Цифра ГК 2426 1
Nutanix 98 1
Trend Micro 601 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
OpenText - Micro Focus 108 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
Лаборатория знаний 9 1
МегаФон 8805 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ИКС 318 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Volkswagen Group - VW 280 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Инбанк 6 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 763 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 38
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 27
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 15
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 12
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 4
NGR Softlab - Dataplan 35 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 2
Microsoft Windows PowerShell 174 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 1
Xello Deception 19 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 28 1
Linux OS 9937 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows 15657 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 1
NVision Барьер 648 1
Angara Security - Angard 1 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
ngrok 5 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Pexels 50 1
Шерстобитов Сергей 55 9
Васильева Оксана 10 6
Бодрик Александр 10 6
Зиннятуллин Тимур 5 5
Леокумович Никита 4 2
Дугин Андрей 24 1
Павлунин Максим 1 1
Коханько Сергей 2 1
Земков Сергей 158 1
Скородумов Анатолий 65 1
Шарков Максим 13 1
Щетинин Александр 12 1
Пудов Дмитрий 41 1
Воробьева Наталья 8 1
Четвертнев Илья 11 1
Райкова Наталья 5 1
Алешечкин Павел 1 1
Косарим Руслан 7 1
Падурин Александр 1 1
Рахметов Руслан 56 1
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Ляпунов Игорь 121 1
Дорофеев Александр 12 1
Романченко Дмитрий 14 1
Лебедев Сергей 47 1
Пыслару Аркадий 7 1
Сердюк Виктор 40 1
Хеирхабаров Теймур 17 1
Кадер Михаил 12 1
Жеглов Глеб 5 1
Кувшинов Денис 18 1
Сулейманов Руслан 12 1
Сергеев Михаил 108 1
Виноградов Виктор 3 1
Грибков Артем 4 1
Антипова Лада 3 1
Сурков Евгений 1 1
Гуцало Елена 1 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Япония 13282 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Нидерланды 3517 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Индия - Bharat 5433 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Израиль 2730 1
США - Юта 192 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
CNews Fast рейтинг 46 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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