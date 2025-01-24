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Nubes NG Cloud NGcloud Next Generation Cloud



24.01.2025 iTProtect перенес инфраструктуру в облако Nubes 1
01.10.2024 Nubes запустил второй ЦОД 1
27.09.2024 Nubes запустил свой второй ЦОД 1
28.06.2024 Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto 1
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1
10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud 1
15.05.2024 Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики 1
06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» 1
24.04.2024 Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes 1
16.04.2024 Nubes запустил услугу комплексного аудита информационной безопасности 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
24.01.2024 Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России 1
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой 1
18.10.2023 Облачный провайдер «НУБЕС» присоединился к Координационному совету по ЦОД 1
16.08.2023 «Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW 1
19.07.2023 Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной 2
03.07.2023 Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1 3
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 3
29.03.2023 Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud 1
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Nubes и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 52 18
Yandex - Яндекс 7351 2
Lenovo Group 2294 2
8219 2
Check Point Software Technologies 760 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 2
Nextcloud 25 2
Sangfor Technologies 11 2
Nvidia Corp 3491 2
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 14 2
Huawei 3938 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
Infinidat 32 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
StormWall - Сторм системс 67 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
GitHub 818 1
Inventorus - Инвенторус 1 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Космаком 1 1
Куплатформ 1 1
MFASoft - СИС Разработка 9 1
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 1
Северсталь Инфоком 63 1
Погнали! - TravelTech-платформа 2 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 55 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Группа Самолет 72 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 14
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1072 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3097 11
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 9
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 560 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4076 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6119 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 383 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 893 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 5
Оцифровка - Digitization 4546 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  658 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 617 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2146 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 164 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 6
Nubes Alto 17 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Apple iPhone 6 4862 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Red Hat WildFly - Keycloak 31 1
Python - высокоуровневый язык программирования 933 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Google TensorFlow 87 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 468 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Python PyTorch 45 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
Yandex Translate 6 1
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 14 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Microsoft Windows 15666 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Inventorus - Национальная биржа технологий 1 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 581 1
Nubes Strato 1 1
Куплатформ - Qrooto 1 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 137 1
Степаненко Василий 42 10
Шкуропат Дмитрий 3 1
Путин Владимир 3172 1
Котова Юлия 2 1
Билоконь Максим 2 1
Милохин Дмитрий 1 1
Демидов Сергей 127 1
Гусев Сергей 42 1
Маевский Антон 1 1
Нуйкин Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
Азия - Азиатский регион 5531 1
Европа 21772 1
Израиль 2731 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 3
Аудит - аудиторский услуги 2663 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2292 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2825 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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