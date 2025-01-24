Nubes NG Cloud NGcloud Next Generation Cloud
Nubes и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|Степаненко Василий 42 10
|Шкуропат Дмитрий 3 1
|Путин Владимир 3172 1
|Котова Юлия 2 1
|Билоконь Максим 2 1
|Милохин Дмитрий 1 1
|Демидов Сергей 127 1
|Гусев Сергей 42 1
|Маевский Антон 1 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
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