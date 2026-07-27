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Lenovo Storage Lenovo ThinkSystem DE SAN-массив серия СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 27
Lenovo Storage и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Group 2445 11
|IBM - International Business Machines Corp 9695 3
|Парадигма 168 2
|Samsung Electronics 11046 2
|Broadcom - VMware 2604 2
|Apple Inc 13123 2
|Canon 1438 2
|Sony 6732 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
|Olympus 475 2
|Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
|Nikon 646 2
|Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 1
|Nubes - Нубес 74 1
|NetApp - Network Appliance 667 1
|Dell EMC 5177 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3268 1
|Huawei 4656 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2218 1
|1С 9571 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4633 1
|SAS Institute 1080 1
|ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 210 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 1
|HP - Hewlett-Packard 3662 1
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 1
|Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
|Infinidat 32 1
|Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
|Cloudian 10 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
|Мосэнерго ПАО 132 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1518 3
|Тимонин Константин 6 1
|Rondoni Jack - Рондони Джек 5 1
|Мищук Сергей 4 1
|Hortensius Peter - Хортенсиус Питер 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1865 2
|Ars Technica 448 1
|Inquirer 463 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 2
|IDC - International Data Corporation 4972 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.