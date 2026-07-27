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Lenovo Storage Lenovo ThinkSystem DE SAN-массив серия СХД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2026 Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО 1
29.03.2023 Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud 1
07.02.2022 Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы 1
12.11.2021 Краснодарская сеть аптек «Здоровье» внедрила серверы Lenovo на базе процессоров AMD Epyc 2
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 3
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 2
20.01.2021 Lenovo DCG представила новую СХД Thinksystem DM5100F и обновленное ПО Thinksystem Intelligent Monitoring 2.0 1
20.09.2018 Техдиректор Lenovo: В Китае все компании ставят бэкдоры 1
16.05.2018 Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX 1
12.04.2018 Объектное хранилище данных DataLine полностью совместимо с Amazon S3 1
25.08.2015 Lenovo начала поставку решений Brocade в составе встроенных коммутаторов для сетей хранения данных 2
29.05.2015 Lenovo анонсировала новые SAN-массивы Storage S2200 и S3200 5
14.11.2013 Treolan и Lenovo начинают совместное продвижение инфраструктурных решений на территории России 1
22.10.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
16.07.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж мая и июня 2012 1
31.07.2008 Новые стандарты FireWire 1
17.12.2007 Новый FireWire: скорость вырастет в 4 раза 1
17.12.2007 Новый FireWire будет вчетверо быстрее 1

Публикаций - 18, упоминаний - 27

Lenovo Storage и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2445 11
IBM - International Business Machines Corp 9695 3
Парадигма 168 2
Samsung Electronics 11046 2
Broadcom - VMware 2604 2
Apple Inc 13123 2
Canon 1438 2
Sony 6732 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Olympus 475 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Nikon 646 2
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 1
Nubes - Нубес 74 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Dell EMC 5177 1
Amazon Inc - Amazon.com 3268 1
Huawei 4656 1
Dell Technologies - Dell Computer 2218 1
9571 1
AMD - Advanced Micro Devices 4633 1
SAS Institute 1080 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 210 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Infinidat 32 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
Cloudian 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5634 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 785 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1518 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10641 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22516 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33393 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17959 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12853 5
Пропускная способность - Bandwidth 1903 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7179 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25535 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 751 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14747 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10287 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 453 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3410 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 3
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СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10577 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13085 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26707 2
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Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 1
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Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
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