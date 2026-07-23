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Погнали! TravelTech-платформа
TravelTech-платформа «Погнали!» была запущена в июне 2024 году предпринимателем Евгением Елфимовым. «Погнали!» развивает такие функции, как интеграция с внешними бронированиями и внедрение искусственного интеллекта для персонализации пользовательского опыта. Миссия проекта – вдохновлять людей на изучение России и объединять путешественников через общие увлечения и стремления к новым открытиям.
СОБЫТИЯ
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Погнали! и организации, системы, технологии, персоны:
|Nubes - Нубес 74 1
|Елфимов Евгений 13 2
|Степаненко Василий 48 1
|Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7468 2
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2740 1
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